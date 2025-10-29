OTP: duplán jók a kilátások – ritkán van ilyen, a csúcson túl is venni kell a részvényt
Dupla céláremeléssel örvendeztették meg szerdán az elemzők az éppen új történelmi csúcsra emelkedő OTP részvényeseit és a hazai nagybank papírjaival szemező befektetőket.
A JPMorgan 33 900 forintról 36 ezer forintra srófolta fel 12 havi árfolyam-várakozását, az Autonomous Research pedig ennél is valamivel magasabbra, 36 332 forintra emelte a magyar pénzintézet részvényeire vonatkozó célárat az eddigi 35 132 forintról.
Az előbbi 15, az utóbbi 16 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a keddi záróárhoz képest. A JPMorgan és az Autonomous Research is vétele ajánlja a blue chip részvényt.
Egyre magasabbra várják az OTP részvényeit az elemzők
Októberben számos elemző vizsgálta felül a legnagyobb tőzsdei értékű magyar társaság kilátásait, és kivétel nélkül optimistább prognózissal állt elő.
- A hónap elején az HSBC tette minden eddiginél magasabbra, 37 500 forintra a célárat,
- majd az mBank emelte 32 850 forintra várakozását.
- A múlt héten pedig a Patria Finance húzta fel 33 540 forintra az OTP-részvények fair értékét.
Az LSEG Lipper adatbázisában szereplő elemzői célárak középértéke ezzel már 32 250 forintnál jár, ami bő 3 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyamnál. Az OTP-t követő 13 befektetési szolgáltató közül tíz vételt, egy tartást, további kettő pedig eladást javasol.
A vezető hazai pénzintézet november 7-én hajnalban teszi közzé harmadik negyedéves jelentését. A Concorde várakozásai szerint a nagybank 329 milliárd forintos adózott eredményről számolhat be, ami 9 százalékos éves növekedést, de negyedéves szinten stagnálást jelentene.
Az OTP részvényei másfél százalékkal drágultak szerdán kora délutánig, az év eleje óta pedig 46 százalékkal erősödött a kurzus.