OTP: brutális célár érkezett, irány a csillagos ég – elképesztő magasságig szárnyalhat a részvény

Minden eddiginél magasabb célár érkezett a legnagyobb magyar bank részvényeire. A HSBC 30 százalékos hozamlehetőséget lát az OTP papírjaiban.
K. T.
2025.10.07., 10:15

Koránt sincs még vége az OTP idén látott tőzsdei ralijának, legalábbis a HSBC szerint, amely minden eddiginél magasabb célárat határozott meg a legnagyobb magyar bank részvényeire.

30 százalékos ralit lát az OTP részvényeiben a HSBC / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

A brit–hongkongi bank az eddigi 32 200 forintról 37 500 forintra emelte az OTP részvényeire vonatkozó árfolyam-várakozását, ami alapján 30 százalékos drágulásra van kilátás a következő egy év során.

A jelentős hozamlehetőség miatt az óriásbank továbbra is vételre ajánlja a hazai pénzintézet papírjait.

Soha nem látott magasságba érhet az OTP-részvény

A HSBC ezzel messze a legoptimistább az OTP-t követő elemzőházak közül, még a Wood & Company augusztus végén kijelölt, 34 877 forintos céláránál is jóval magasabbra taksálva a részvény értékét.

Az LSEG Lipper adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga ezzel már 29 856 forint, ami 3 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyamnál.

A magyar bankot követő 14 befektetési szolgáltató közül 

  • 11 vételt, 
  • egy tartást,
  •  további kettő pedig eladást javasol. 

Hét bróker várja 30 ezer forint fölé a kurzust egyéves távlaton.

Az OTP-vel kapcsolatban hétfőn írtuk meg, hogy körülbelül 3000 forinttal csökkentené a részvényárfolyamot , ha Oroszország az EU-ban befagyasztott orosz vagyon felhasználásának megtorlására kisajátítaná a náluk működő uniós vállalatokat, köztük az OTP helyi leányát, amely jelentős eredménytermelő képességgel bír.

Az első számú magyar bank a kiszivárgott hírek szerint újabb jelentős bankvásárlásra készülhet, ezúttal a világ kilencedik legnagyobb országába, Kazahsztánba léphet be, ahol tárt karokkal várják.

Az OTP részvényei 0,4 százalékos emelkedéssel indították a keddi kereskedést, az év eleje óta pedig 34 százalékkal nőtt a társaság tőzsdei értéke. A hitelező egy hónap múlva, november 7-én teszi majd közzé harmadik negyedéves jelentését.

