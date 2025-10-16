Itt a legújabb jóslat az OTP-ről: brutális, meddig drágulhat a részvény – már a lengyelek is bemondták, venni kell

Újabb céláremelés érkezett az OTP részvényeire csütörtökön. Ezúttal a lengyel mBank javított a legnagyobb magyar pénzintézet tőzsdei árfolyamkilátásain.

Folytatódhat az OTP ralija az mBank szerint / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az mBank friss elemzésében 32 850 forintra srófolta fel az első számú hazai bankpapír célárát, ami 8 százalékos hozamlehetőséget jelent a következő egy év során.

A bankház ajánlása pedig tartás helyett immár vétel.

Az mBank ezzel régi adósságát törlesztette, korábbi, 25 708 forintos árfolyam-várakozása felett ugyanis jócskán eljárt az idő.

Az LSEG Lipper adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga ezzel 30 477 forintra módosult. Az OTP-t követő 14 befektetési szolgáltató közül 11 vételt, egy tartást, kettő pedig eladást javasol.

Másfél hete a HSBC állt elő mindenkinél magasabb, 37 500 forintos célárral, ami 23 százalékos hozamehetőséggel kecsegtet.

Az mBank frissített várakozásával együtt már nyolc bankház várja tartósan 30 ezer forint fölé a kurzust.

Újabb bankvásárlás és orosz leánybank az OTP fókuszában

Az OTP-vel kapcsolatban hétfőn írtuk meg, hogy körülbelül 3000 forinttal csökkentené a részvényárfolyamot, ha Oroszország az EU-ban befagyasztott orosz vagyon felhasználásának megtorlására kisajátítaná a náluk működő uniós vállalatokat, köztük az OTP helyi leányát, amelynek tetemes az eredménytermelő képessége.

Az első számú magyar bank a kiszivárgott hírek szerint újabb jelentős bankvásárlásra készülhet, ezúttal a világ kilencedik legnagyobb országába, Kazahsztánba léphet be, ahol tárt karokkal várják.