Izgalmas az OTP és a Magyar Telekom grafikonja, hamarosan érkezhet a vételi jelzés

A BUX index ismét a 100 ezer pontos szint fölé került, a vezető részvények közül most az OTP és a Magyar Telekom mozgása izgalmas, ezekre érdemes a következő napokban figyelni. A Richter és a Mol mozgása viszont hektikus maradhat.
Az OTP grafikonja kezd izgalmassá válni, a Bollinger-szalagok szűkülnek, az MACD indikátor hamarosan vételi jelzést adhat. A nagyobb emelkedéshez a későbbiekben a 30 és az 50 napos mozgóátlagot kell majd áttörni, ezek jelenleg 29 400 és 29 500 forint között húzódnak. Ezt követően a lefelé szélesedő trendcsatorna felső szára jelentene erősebb ellenállási szintet.
Jelentősen emelkedett a volatilitás a Richter árfolyamában, jelenleg a 10 100 forintnál húzódó ellenállási szintet tesztelgeti a jegyzés. Felette a 30, majd az 50 napos mozgóátlag képez további ellenállásokat 10 150 és 10 278 forintnál. Alul 10 ezer forintnál és 9870 forintnál húzódnak fontosabb támaszok. Az MACD indikátor vételi jelzésen, de továbbra is volatilis mozgásra lehet számítani.
Az erőteljes eladói nyomás után felpattanást láthattunk a Mol árfolyamában, most sikerült a 23,6 százalékos Fibo-szint fölé emelkedni, de kérdéses, hogy meg tudja-e tartani. Ha igen, folytatódhat a korrekció a 30 napos mozgóátlag irányába, amely jelenleg 2830 forintnál húzódik. Az MACD indikátor vételi jelzésen, viszont a Bollinger-szalagok alapján nem zárható ki a hektikus mozgás.
A Magyar Telekom árfolyama átlépte a csökkenő trendvonalat, és az 1800 forintnál húzódó támasz felett stabilizálódik. Az MACD indikátor még nem adott vételi jelzést, de ha itt tud maradni az árfolyam, erre néhány napon belül sor kerülhet. A következő ellenállási szintek 1856 és 1870 forintnál láthatók, az 50 és a 30 napos mozgóátlagok.
