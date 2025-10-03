Bombahír: óriásbankot vásárolhat az OTP a világ egyik legnagyobb országában – tárt karokkal várják Csányi Sándorékat

Kazahsztánban terjeszkedhet az OTP Bank a közép-ázsiai ország magyarországi nagykövete, Abzal Szaparbekulij szerint, aki minderről csütörtökön beszélt Asztanában, az Akorda elnöki palotában – jelenti a Kazinform kazah hírügynökség.

Folytatódhat az OTP növekedése, egy kazah bank megvételével tovább erősödhet a közép-ázsiai jelenlét / Fotó: LCV / Shutterstock

A kazah hírügynökség szerint számos más üzleti megbeszélésre is sor került Sulyok Tamás köztársasági elnök kazahsztáni hivatalos látogatásán, ahol a magyar államfő kazah kollégájával, Kaszim-Zsokart Tokajevvel is találkozott.

Az OTP már jelen van a térségben

Az OTP utolsó tranzakciója az üzbég Ipoteka 75 százalékának megszerzése volt, így a magyar pénzintézet már jelen van a régióban, míg Kazahsztánban más magyar cégek is megjelentek az elmúlt években. Az OTP megjelenése azért sem lenne meglepő a közép-ázsiai országban, mert a magyar bankot már korábban is hírbe hozták Kazahsztánnal, amikor Tokajev arról beszélt, hogy három külföldi bankot lenne ideális az országba csábítani.

Ugyanakkor az OTP-t mint a HSBC máltai leányvállalatának lehetséges vevőjét is emlegették, ám szemben az akkori sajtóhírekkel, most Kazahsztán magyarországi nagykövete vetette fel a lehetőséget.

Augusztusban pedig arról írt a máltai sajtó, hogy a HSBC a görög CrediaBank S.A. ajánlatát részesíti előnyben a helyi leányvállalata értékesítése során.

Az OTP a kazahsztáni piacon már építhet az üzbegisztáni tapasztalataira, ahol ugyan a vártnál talán lassabb a növekedés üteme, de ma már az Ipoteka Bank is stabilan nyereséges, a 2023-as 15 milliárd forintos veszteség után tavaly már közel 53 milliárd forinttal növelte az OTP eredményét az üzbegisztáni bank, ami az idei első fél évben is több mint 25 milliárd forintos nyereséget termelt. Az üzbég sajtó információi szerint az OTP mintegy 324 millió dollárt (jelenlegi árfolyam mintegy 107 milliárd forint) fizetett az üzbég bank 73,71 százalékáért, a fennmaradó részt pedig a tervek szerint jövő tavaszig fogja megvásárolni.

Az OTP is megszólalt az ügyben

A Világgazdaság írásban kereste az OTP Bankot a fejlemény kapcsán. Arról érdeklődtünk, hogy meg tudják-e erősíteni a kazah érdeklődést. A magyar bank azt közölte, hogy nem kommentál potenciális akvizíciókkal kapcsolatos híreket.

Ugyanakkor jelezte, hogy jelenleg is aktívan vizsgál új akvizíciós célpontokat, különösen a kelet-közép-európai régióban, valamint más, nagy növekedési potenciállal rendelkező országokban.

A bank stratégiájának középpontjában továbbra is a részvényesi értékteremtés áll, amelyet az optimális üzemméret és az OTP szakértelmének régiós piacokon való kamatoztatása révén kíván elérni – zárta nyilatkozatát az OTP Bank, amely tehát nem erősítette meg a kazaz szálat, de nem is cáfolta azt.