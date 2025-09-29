Hatalmas mérföldkövet jelentett be a Richter: elképesztő jó hír érkezett Amerikából - erről még sokat fogunk hallani

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) jóváhagyta a biológiai termékek engedélyezésére vonatkozó kérelmeket az Enoby és az Xtrenbo denosumab bioszimiláris készítményekre, melyeknek a Prolia és az Xgeva a referenciatermékei – közölte hétfő reggel a Richter és partnere, a Hikma Pharmaceuticals. A denosumab a csontritkulás kezelésére, a csontra terjedő rákos megbetegedések csontrendszerrel kapcsolatos szövődményeinek megelőzésére és a csontok nem operálható óriássejtes daganatának kezelésére javallott.

Hatalmas hírt jelentett be a Richter / Fotó: Róka László / MTI

Az Enoby (eredetileg RGB-14-P néven ismert) és az Xtrenbo (eredetileg RGB-14-X néven ismert) FDA-engedélye egy átfogó analitikai, nem klinikai és klinikai adatcsomagon alapult, amelyet a Hikma nyújtott be az FDA-nek. A benyújtott dokumentáció igazolta, hogy az Enoby és az Xtrenbo minőségben, hatásosságban, biztonságosságban és immunogenitásban egyenértékűek a referenciatermékekkel, a Proliaval és az Xgevaval.

A Richter és a Hikma 2021 decemberében kötött licenc- és értékesítési megállapodást az RGB-14 termékekre. A megállapodás értelmében

a Richter felelős a termékek fejlesztéséért és gyártásáért,

míg a Hikma az FDA-regisztrációért és kizárólagos joggal értékesíti azokat az Egyesült Államokban.

„Büszkék vagyunk, hogy ezen bioszimiláris termékeket elérhetővé tesszük a betegek és az egészségügyi szolgáltatók számára, tovább javítva a hozzáférést ezen fontos terápiákhoz. Az Egyesült Államokban a kórházak három legnagyobb steril injekciós gyógyszer szállítója közé tartozunk, és mindent megteszünk, hogy kiemelkedő kereskedelmi képességeinkkel támogassuk ezen termékek eljutását a betegekhez” – mondta Bill Larkins, a Hikma Injectables Elnöke.

Az Enoby és az Xtrenbo FDA-engedélye jelentős mérföldkő a Richter számára, hiszen ezek az első, FDA által jóváhagyott bioszimiláris készítményeink. Az eredmény jól tükrözi a Richter elkötelezettségét, hogy hozzáférést biztosítson a betegek számára az alapvető bioszimiláris készítményekhez világszerte, és megerősíti a Richter pozícióját mint megbízható bioszimiláris fejlesztő és gyártó

– mondta Bogsch Erik, a Richter biotechnológiai üzletágának vezetője.