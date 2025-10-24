Otthon Start újratöltve – minden változás egy helyen, CSOK Plusz-kitekintéssel

Miután 2025. szeptember 1-jén elindult a kormány Otthon Start programja, máris megkezdődött a finomhangolása. A kezdeti szabályozás több fontos kérdést szigorúan kezelt – például a korábbi tulajdon, az építkezés időpontja, a társadalombiztosítási jogviszony –, azonban a visszajelzések és a társadalmi igények hatására a kormány 2025 októberében két új jogszabálytervezetet is közzétett, amelyek érdemben könnyítenének a feltételeken. A módosítások célja, hogy minél több család számára váljon elérhetővé a fix 3 százalékos lakáshitel, miközben a program eredeti, lakáspiaci célkitűzései is érvényesülnek.

Minden, amit az Otthon Start programról 2025 őszén tudni kell: új szabályok, fontos változások és friss tervezetek egy helyen / Fotó: Kallus György

További könnyítések jöhetnek az Otthon Start hitelnél – enyhülhetnek a tulajdoni korlátozások

Az Otthon Start eddigi szabályai szerint kizáró oknak számított, ha az igénylő az elmúlt 10 évben rendelkezett 50 százalékot meghaladó tulajdonrésszel belterületi lakóingatlanban. Ez a szigorú feltétel azonban sokakat kizárt a programból, amit a jogalkotók is beláttak,

így a tervezet szerint az új ingatlan megvásárlását követően 180 napon belül értékesített korábbi lakás már nem minősülne kizáró tényezőnek.

A Bankmonitor szakértői egy korábbi eset kapcsán rámutattak arra, hogy előfordulhat olyan élethelyzet, amikor egy igénylő technikailag néhány napig két lakóingatlanban is résztulajdonnal rendelkezett, mert egy korábbi ingatlan eladása és egy új lakás megvásárlása időben átfedés alatt volt. A jelenlegi szabályozás ezt a helyzetet kizáró okként kezeli, így aki ebben érintett, nem juthat hozzá az Otthon Start támogatáshoz. A most tervezett módosítás azonban éppen az ilyen gyakorlati problémák kezelésére született: a szabályváltozás lehetővé tenné, hogy az új lakás megszerzése után 180 napon belül megszűnő korábbi tulajdonjog már ne akadályozza a támogatott hitel igénybevételét.

Hasonló könnyítés vonatkozik a haszonélvezeti joggal terhelt lakásokra is:

amennyiben a haszonélvező életvitelszerűen az ingatlanban lakik, az ingatlan nem számít saját használatúnak a tulajdonos szempontjából, ezért a tulajdonos ebben az esetben igényelhetné az Otthon Startot.

Külföldről hazatérők és speciális élethelyzetűek is könnyebb helyzetbe kerülhetnek.

A társadalombiztosítási előírások is rugalmasabbá válhatnak. Jelenleg két év folyamatos, magyar tb-jogviszony az elvárás, azonban a módosítás lehetővé tenné, hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely tagállamában szerzett biztosítási jogviszony is elfogadható legyen. Ez nagy könnyebbséget jelenthet azoknak, akik külföldön dolgoztak, de Magyarországon szeretnének saját otthont teremteni. Emellett speciális élethelyzetben lévő igénylők,

például GYOD-ban részesülők

vagy megváltozott munkaképességűek

mentesülhetnek a tb-előírások alól.