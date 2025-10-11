Megváltozik az Otthon Start program: újra kell tanulni a 3 százalékos hitelt – egy helyen a friss szabályok, sokakat meg fog lepni

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, némiképp váratlanul a kormányzat bejelentette, hogy számos, jelentős ponton módosítja az Otthon Start programot.

Otthon Start program: megváltoznak a szabályok, ez sokakat meg fog lepni / Fotó: Shutterstock

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára arról beszélt Zalaegerszegen, hogy további könnyítéseket vezet be a kormány a fix 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start program szabályaiban.

Panyi Miklós elmondta: több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett az elmúlt hat-nyolc hétben, amelyeket feldolgozva, értékelve úgy döntöttek, további kedvezményeket biztosítanak a program keretében. Már zajlik a társadalmi észrevételezése több ilyen kedvező módosításnak.

Otthon Start program: megváltoznak a szabályok

Hogy pontosan, mi változik, azt lapunk is megpróbálta már összesíteni. Az államtitkár felsorolása alapján

építkezések esetén például lesz lehetőség előfinanszírozásra,

már elbontott vagy bontandó építményeknél is használhatják majd a 3 százalékos hitelt.

A társadalombiztosítási szabályokban könnyítéseket vezetnek be a gyermekek otthongondozási díjával, illetve az ápolási díjjal kapcsolatban, és a megváltozott munkaképességűek számára is.

Az őstermelők, valamint az átalányadózást választó egyéni vállalkozók számára a jövőben egy sokkal jobb jövedelembeszámítási lehetőség válik elérhetővé.

További fontos újítás, hogy az önkormányzati lakások megvásárlására is kiterjesztik a 3 százalékos fix lakáshitel lehetőségét, azzal a kedvezménnyel, hogy az önkormányzat a lakást a főszabálytól eltérően az ingatlan becsült piaci értékétől akár 20 százalékkal olcsóbban is eladhatja.

A legfrissebb, e heti kormánydöntések pedig további fontos élethelyzetekre nyújtanak megoldást: a program keretében a testvérek által közösen megörökölt ingatlan résztulajdonának megvásárlására is lehetőség nyílik. A jövőben pedig a hitel igénylésénél a szülő és a házastárs mellett a testvér is bevonható lesz adóstársként.

Mindez sok tízezer ember számára teremt majd lehetőséget, hogy könnyebben hozzá tudjon férni a program adta lehetőségekhez – emelte ki. Most pedig már biztosa tudható, melyek az Otthon Start program új szabályai, miután a kormány megosztotta a pontos listát a közösségi médiában, íme: