Megváltozik az Otthon Start program: újra kell tanulni a 3 százalékos hitelt – egy helyen a friss szabályok, sokakat meg fog lepni

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, némiképp váratlanul a kormányzat bejelentette, hogy számos, jelentős ponton módosítja az Otthon Start programot.
A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára arról beszélt Zalaegerszegen, hogy további könnyítéseket vezet be a kormány a fix 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start program szabályaiban.
Panyi Miklós elmondta: több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett az elmúlt hat-nyolc hétben, amelyeket feldolgozva, értékelve úgy döntöttek, további kedvezményeket biztosítanak a program keretében. Már zajlik a társadalmi észrevételezése több ilyen kedvező módosításnak.
Hogy pontosan, mi változik, azt lapunk is megpróbálta már összesíteni. Az államtitkár felsorolása alapján
Mindez sok tízezer ember számára teremt majd lehetőséget, hogy könnyebben hozzá tudjon férni a program adta lehetőségekhez – emelte ki. Most pedig már biztosa tudható, melyek az Otthon Start program új szabályai, miután a kormány megosztotta a pontos listát a közösségi médiában, íme:
Ezek valóban olyan módosítások, amelyek alapvetően tömegeket érinthetnek pozitívan és egyértelműn tovább szélesítik azoknak a körét, aki élhetnek a 3 százalékos hitel lehetőségével. Ezek hatályba lépésre azonban egyelőre tehát még várni kell.
Az biztos, hogy hamarosan törvényjavaslatot nyújtanak be egy új jogintézmény, a társasházi építményi jog bevezetéséről is, amely lehetővé teszi, hogy az új társasházi lakások akár a kivitelezés időszakában hitelezhetők legyenek. Ez nagymértékben fel fogja gyorsítani az új fejlesztések megindítását, miközben a vevők és a bankok is erős garanciákat fognak kapni.
Könnyen elképzelhető, hogy a most meghirdetett könnyítések januártól válhatnak érvényessé, de pontos és végleges információkról majd csak akkor lehet beszámolni, ha kihirdetik a jogszabályokat a Magyar Közlönyben. Ez mg odébb van, de addig is érdemes most azoknak is beleásniuk magukat az Otthon Start programba, akik eddig a fenti kitételek hiányában nem vették fontolóra a 3 százalékos hitel igénylését.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.