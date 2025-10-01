Otthon Start: van pár feltétel, amiről kevesen tudnak, mégis keresztülhúzhatja a számításaikat – összeszedtük, mire kell nagyon figyelni az igénylés során

Nem kérdés, hogy a legújabb államilag támogatott hitel tarolt a többi átlagos piaci kamatozású termék között szeptember eleje óta, mégis a bankok sajnos kénytelenek elkaszálni az Otthon Start-igénylések egy jó részét a hitelintézeti visszajelzések alapján. Fontos tisztában lenni azokkal a kizáró tényezőkkel, amelyek kellő körültekintéssel könnyen megelőzhetők. Korábban már írtunk erről, most azonban kifejtjük a legsűrűbben előforduló gyenge pontjait a slágerhitelterméknek.

Ezek az Otthon Start hitel legnagyobb buktatói – erről sokan nem tudnak / Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A leggyakoribb kizáró okok az Otthon Start hitel igénylése során

Elsőként, az egyik legáltalánosabb indok szokott lenni, hogy

a szóban forgó ingatlan nem hitelezhető,

ugyanis a bankoknál nem minden lakás vagy ház megfelelő fedezet. Egy banknak túl magas kockázata lehet azzal, ha egy ingatlan forgalomképessége alacsony. A Biztos Döntés gyűjtése alapján az alábbi intő jelekre érdemes odafigyelni, amelyeket a tulajdonlapi besorolás szokott mutatni:

Nem lakáscélú ingatlanok

Külterületi ingatlanok

Vályogból vagy vegyes falazattal épült házak

Komfort nélküli, tehát nincs megfelelő méretű lakószoba, fürdőszoba, wc, konyha, fűtés, közművek, meleg víz

Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok, használati megosztás nélkül

A műszaki állapot nem végleges

Nem biztosítható ingatlanok, például folyó- vagy állóvizek árterén fekvő

Alacsony ingatlanérték, nem elegendő fedezet

Külföldi ingatlan

Önállóan nem forgalomképes

Nem per-, teher- és igénymentes ingatlan

Ha bármilyen tulajdoni lapi probléma merül fel

Jóllehet, nem feltétlenül utasítják el kapásból az ide sorolandó ingatlanokat, mert egyedi elbírálás mindig adott, ám az új 3 százalékos lakáshitel kimondottan csak olyan lakások és házak megvásárlására igényelhető, amelyek önállóan forgalomképesek és életvitelszerű lakhatásra alkalmasak. Ezért a kiszemelt lakóingatlannal kapcsolatban mindenképp érdemes először a banknál érdeklődni, hogy mekkora eséllyel fogadják el.

Tovább akarunk nyújtózkodni, mint ameddig a takarónk ér

Egy másik, rendszeresen előkerülő probléma, hogy

az igénylőnek nincs elég jövedelme.

Ez a már 2015 óta az MNB által bevezetett adósságfékszabályokból ered, amely a jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutatót (JTM) is magában foglalja, az pedig arra szolgál, hogy a maximálisan vállalható törlesztőrészlet összegét ki tudják számolni, mivel az a hitelfelvevők rendszeres és igazolt havi nettó jövedelmének mértékétől függ. Röviden egy jó kiindulópont, hogy

ha a nettó fizetésünk nem éri el a 600 ezer forintot, akkor legfeljebb a felét fordíthatjuk hiteltörlesztés(ek)re,

ha pedig ez az összeg eléri vagy meghaladja a nettó 600 ezres értéket, akkor összesen akár a 60 százalékáig költhetjük erre a célra.

A kettő közötti eltérésnek a korlátozása éppen jövőre fog változni,

2026-tól már legalább 800 ezer forint nettó havi jövedelem lesz a küszöb, ahhoz, hogy akár plusz tíz százalékkal nagyobb részleteket tudjunk fizetni.

Akik például az átlagosnál nagyobb lakás vagy ház vásárlását tervezik, esetleg családalapítás előtt is állnak, és feltehetően nagyobb összegű törlesztőre számítanak, mint a fizetésük fele, nekik érdemes lehet még idén lépni az ügyben. További előnyt jelenthet, ha mondjuk egy fiatal pár együtt igényli a kölcsönt, mert az adós és adóstárs jövedelmét egyaránt figyelembe veszi a bank, ez esetben egyáltalán nem biztos, hogy szükség van átütni a JTM-plafont, főleg, hogy az adóstárs nemcsak házastárs, hanem másik családtag is lehet.