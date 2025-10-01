Otthon Start: van pár feltétel, amiről kevesen tudnak, mégis keresztülhúzhatja a számításaikat – összeszedtük, mire kell nagyon figyelni az igénylés során

Nem kérdés, hogy a legújabb államilag támogatott hitel tarolt a többi átlagos piaci kamatozású termék között szeptember eleje óta, mégis a bankok sajnos kénytelenek elkaszálni az Otthon Start-igénylések egy jó részét a hitelintézeti visszajelzések alapján. Fontos tisztában lenni azokkal a kizáró tényezőkkel, amelyek kellő körültekintéssel könnyen megelőzhetők. Korábban már írtunk erről, most azonban kifejtjük a legsűrűbben előforduló gyenge pontjait a slágerhitelterméknek.
Elsőként, az egyik legáltalánosabb indok szokott lenni, hogy
a szóban forgó ingatlan nem hitelezhető,
ugyanis a bankoknál nem minden lakás vagy ház megfelelő fedezet. Egy banknak túl magas kockázata lehet azzal, ha egy ingatlan forgalomképessége alacsony. A Biztos Döntés gyűjtése alapján az alábbi intő jelekre érdemes odafigyelni, amelyeket a tulajdonlapi besorolás szokott mutatni:
Jóllehet, nem feltétlenül utasítják el kapásból az ide sorolandó ingatlanokat, mert egyedi elbírálás mindig adott, ám az új 3 százalékos lakáshitel kimondottan csak olyan lakások és házak megvásárlására igényelhető, amelyek önállóan forgalomképesek és életvitelszerű lakhatásra alkalmasak. Ezért a kiszemelt lakóingatlannal kapcsolatban mindenképp érdemes először a banknál érdeklődni, hogy mekkora eséllyel fogadják el.
Egy másik, rendszeresen előkerülő probléma, hogy
az igénylőnek nincs elég jövedelme.
Ez a már 2015 óta az MNB által bevezetett adósságfékszabályokból ered, amely a jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutatót (JTM) is magában foglalja, az pedig arra szolgál, hogy a maximálisan vállalható törlesztőrészlet összegét ki tudják számolni, mivel az a hitelfelvevők rendszeres és igazolt havi nettó jövedelmének mértékétől függ. Röviden egy jó kiindulópont, hogy
A kettő közötti eltérésnek a korlátozása éppen jövőre fog változni,
2026-tól már legalább 800 ezer forint nettó havi jövedelem lesz a küszöb, ahhoz, hogy akár plusz tíz százalékkal nagyobb részleteket tudjunk fizetni.
Akik például az átlagosnál nagyobb lakás vagy ház vásárlását tervezik, esetleg családalapítás előtt is állnak, és feltehetően nagyobb összegű törlesztőre számítanak, mint a fizetésük fele, nekik érdemes lehet még idén lépni az ügyben. További előnyt jelenthet, ha mondjuk egy fiatal pár együtt igényli a kölcsönt, mert az adós és adóstárs jövedelmét egyaránt figyelembe veszi a bank, ez esetben egyáltalán nem biztos, hogy szükség van átütni a JTM-plafont, főleg, hogy az adóstárs nemcsak házastárs, hanem másik családtag is lehet.
Az új igénylések egy része ott szokott elúszni, mikor kiderül, az ügyfélnek már volt az elmúlt tíz évben 50 százalékot meghaladó tulajdonrésze ingatlanban. Ez a kikötés már az Otthon Start program bejelentésekor feltétele volt az új hitelnek, egy júliusi kormányinfón Gulyás Gergely is megerősítette. Ez a korlátozás tehát csak azoknak szól, akiknek már volt többségi tulajdonuk lakóingatlanban, lehetett az akár öröklés által, családdal közösen birtokolva, vagy ha például válás miatt jutott hozzá valaki. Ráadásul,
ha valakinek kettő (vagy több) ingatlan is volt a nevén, szintén nem élhet a lehetőséggel, még akkor sem, ha mindkettőnél kevesebb mint a fele volt az övé.
Ugyanakkor létezik néhány olyan kivétel, amikor az ingatlantulajdon nem visszatartó erő, még ha ritkábban is fordul elő ilyen helyzet.
A Bank360.hu gyűjtése szerint átírhatja ezt a szabályt,
Végül, de nem utolsósorban, van még egy sarkalatos pontja az igénylésnek, ami eldöntheti az Otthon Start sikerességét, mégpedig, hogy legkésőbb az igénylés pillanatában, már
legalább két éve tartó, folyamatos magyar tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie az ügyfélnek.
Jó hír, hogy a külföldi tb-jogviszonyosok egy szűk köre is jogosult lehet a hitelre, amiről korábban itt írtunk részletesen.
