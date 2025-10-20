Felfelé indult a BUX, erős oldalon kezdett a forint

A BUX 103 078 ponton nyitott minimális pluszban. Ezzel a határidős várakozásoknak megfelelően felfelé indult a pesti parkett vezető indexe. A forint is az erős oldalon nyitott.

Hogy indul a nap a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában tombolnak a piacok

Ázsiában a vártnál jobb kínai adatok segítik az emelkedést: a kínai jegybank a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a kamatokon. A harmadik negyedévben

a GDP a várt 4,7 százalék helyett 4,8 százalékkal bővült Kínában.

Szeptemberben az ipari termelés a várt 5 százalék helyett 6,5 százalékkal, a kiskereskedelmi forgalom 2,9 százalék helyett 3 százalékkal növekedett, miközben a munkanélküliségi ráta stagnálás helyett 5,3 százalékról 5,2 százalékra csökkent.

A hongkongi Hang Seng 2,41 százalékot pattant, a kontinentális kínai Sanghaj Composite kétharmad százalékot kapaszkodott, míg

a japán Nikkei bő 3 százalékot ralizott.

Tokióban Hajime Takata jegybankár úgy nyilatkozott: a jelenlegi gazdasági körülmények már lehetővé teszik a kamatemelés folytatását, mivel az inflációs célok gyakorlatilag teljesültek, emellett enyhültek a kereskedelmi aggodalmak. A beérkező adatok nem utalnak érdemi gazdasági lassulásra, és a Fed kamatvágása sem korlátozza Japán monetáris politikai mozgásterét.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 0,4-0,7 százalékos emelkedését várták a pénteki csökkenést követően.

Pesti parkett: felfelé indultak a blue chipek

A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 30 970 forintnál húzódik erős ellenállási szint, míg 30 ezer forintnál támasz.

A Richter meglehetősen volatilis mozgást mutat, most a 200 napos mozgóátlag jelent ellenállást 10 400 forint közelében, míg az 50 napos mozgóátlag támaszt 10 270 forintnál.

A Mol a 2 750 forintos szint közelében mozog, alatta 2 700 forintnál látható támasz, míg a 30 napos mozgóátlag képez ellenállás 2 776 forintnál.

A Magyar Telekom az 1 800 forintos szint alá került, a következő támasz 1 770 forintnál látható.

Az OTP 30 570 forinton nyitott, ami bő háromnegyed százalékos plusz.