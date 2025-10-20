Deviza
EUR/HUF389.56 +0.04% USD/HUF334 0% GBP/HUF448.03 -0.09% CHF/HUF420.88 0% PLN/HUF91.83 +0.15% RON/HUF76.58 +0.05% CZK/HUF16.03 +0.04% EUR/HUF389.56 +0.04% USD/HUF334 0% GBP/HUF448.03 -0.09% CHF/HUF420.88 0% PLN/HUF91.83 +0.15% RON/HUF76.58 +0.05% CZK/HUF16.03 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,555.81 +0.57% MTELEKOM1,780 -0.34% MOL2,762 +0.65% OTP30,620 +0.95% RICHTER10,350 -0.1% OPUS552 -1.27% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS154 -2.6% WABERERS5,020 -1.2% BUMIX9,887.17 +0.33% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,222.55 +0.83% BUX103,555.81 +0.57% MTELEKOM1,780 -0.34% MOL2,762 +0.65% OTP30,620 +0.95% RICHTER10,350 -0.1% OPUS552 -1.27% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS154 -2.6% WABERERS5,020 -1.2% BUMIX9,887.17 +0.33% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,222.55 +0.83%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
tőzsde

Felfelé indult a BUX, erős oldalon kezdett a forint

Pattant a 4iG és a Telekom. Az OTP és a Mol is pluszban nyitott. Csak a Richter kezdett gyengén. A magyar deviza továbbra is izmos szinteken mozog.
Faragó József
2025.10.20, 09:12

A BUX 103 078 ponton nyitott minimális pluszban. Ezzel a határidős várakozásoknak megfelelően felfelé indult a pesti parkett vezető indexe. A forint is az erős oldalon nyitott.

pesti parkett
Hogy indul a nap a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában tombolnak a piacok

Ázsiában a vártnál jobb kínai adatok segítik az emelkedést: a kínai jegybank a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a kamatokon. A harmadik negyedévben

 a GDP a várt 4,7 százalék helyett 4,8 százalékkal bővült Kínában.

 Szeptemberben az ipari termelés a várt 5 százalék helyett 6,5 százalékkal, a kiskereskedelmi forgalom 2,9 százalék helyett 3 százalékkal növekedett, miközben a munkanélküliségi ráta stagnálás helyett 5,3 százalékról 5,2 százalékra csökkent.

A hongkongi Hang Seng 2,41 százalékot pattant, a kontinentális kínai Sanghaj Composite kétharmad százalékot kapaszkodott, míg 

a japán Nikkei bő 3 százalékot ralizott.

Tokióban Hajime Takata jegybankár úgy nyilatkozott: a jelenlegi gazdasági körülmények már lehetővé teszik a kamatemelés folytatását, mivel az inflációs célok gyakorlatilag teljesültek, emellett enyhültek a kereskedelmi aggodalmak. A beérkező adatok nem utalnak érdemi gazdasági lassulásra, és a Fed kamatvágása sem korlátozza Japán monetáris politikai mozgásterét.

 A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 0,4-0,7 százalékos emelkedését várták a pénteki csökkenést követően. 

 

Pesti parkett: felfelé indultak a blue chipek

  • A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 30 970 forintnál húzódik erős ellenállási szint, míg 30 ezer forintnál támasz. 
  • A Richter meglehetősen volatilis mozgást mutat, most a 200 napos mozgóátlag jelent ellenállást 10 400 forint közelében, míg az 50 napos mozgóátlag támaszt 10 270 forintnál. 
  • A Mol a 2 750 forintos szint közelében mozog, alatta 2 700 forintnál látható támasz, míg a 30 napos mozgóátlag képez ellenállás 2 776 forintnál. 
  • A Magyar Telekom az 1 800 forintos szint alá került, a következő támasz 1 770 forintnál látható. 

Az OTP  30 570 forinton nyitott, ami bő háromnegyed százalékos plusz.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény10:19:06
Árfolyam: 30,620 HUF +290 / +0.95 %
Forgalom: 733,529,390 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol 2 750 forint indított, ami szűk negyed százalékos plusz.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény10:19:31
Árfolyam: 2,768 HUF +24 / +0.87 %
Forgalom: 102,660,802 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter 10 290 forinton indította a napot, ami kétharmad százalékos mínusz.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény10:17:47
Árfolyam: 10,350 HUF -10 / -0.1 %
Forgalom: 153,264,700 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom 1 796 forinton kezdett, s ez bő fél százalékos plusz.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény10:18:20
Árfolyam: 1,780 HUF -6 / -0.34 %
Forgalom: 128,556,310 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A 4iG 3 775 forinton startolt, vagyis bő 1 százalékos pluszban.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény10:19:24
Árfolyam: 3,925 HUF +195 / +4.97 %
Forgalom: 1,794,118,270 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Erős oldalon nyitott a forint

A pénteki kereskedésben nagyobb napon belüli mozgást követően tovább csökkent az euró-forint jegyzése, 388,50-nél, majd 387,50-nél láthatóak támaszok, míg a 30 napos mozgóátlag ellenállást jelent 390,36-nál.

Tőzsdezárás előtt, még illikvid piacon, 388,9 közelében is járt az euró-forint, vagyis a támaszt közelítette. Majd nyitás előtt 389,4 közelébe emelkedett.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
389.5598 +0.04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu