Megérkezett Európába a fapados Tesla: népautót akarnak belőle, már kijöttek az árak – van, ahol szemtelenül olcsó!

A Tesla újabb árazási lépéssel próbálja felborzolni az európai keresletet: pénteken megjelent a kontinensen a Model 3 kedvezőbb árú változata, a Standard kivitel. A modell néhány hónappal az amerikai bevezetés után érkezett meg Európába, ahol a vállalat egyre élesebb versenyben próbálja megőrizni piaci részesedését az európai és kínai gyártók olcsóbb elektromos autóival szemben.

Európába is jön a Tesla Model 3 olcsóbb verziója / Fotó: Jonathan Weiss

A Tesla már korábban jelezte, hogy az új, alacsonyabb belépési ár célja a kereslet ösztönzése. Ez a stratégia illeszkedik a cég idei európai lépéseihez: októberben a Model Y crossover szintén olcsóbb változatot kapott, hogy a vállalat rugalmasabban reagálhasson a versenytársak erősödő árversenyére.

A most bejelentett Model 3 Standard

Németországban 37 970 euróért (megközelítőleg 15,2 millió forintért),

Norvégiában 330 056 norvég koronáért (nagyjából 11,3 millió forintért),

Svédországban pedig 449 990 svéd koronáért (körülbelül 15,7 millió forintért) érhető el a Tesla weboldalán.

A cég az amerikai piacon már októberben bemutatta ugyanezt a változatot, ahol 36 990 dollárért (hozzávetőleg 13,7 millió forintért) kínálják.

A Model 3 Standard európai megjelenése egy olyan időszakban érkezik, amikor az elektromosautó-piacon gyorsul az árverseny, különösen az alsó és középső árszegmensekben. A kontinensen jelen lévő kínai gyártók – élükön a BYD-val és több kisebb márkával – egyre agresszívebb árazással jelennek meg, miközben az európai márkák szintén új, kedvezőbb árkategóriás modelleket dobnak piacra.

A Tesla számára a Standard kivitel bevezetése egyszerre jelent védekező és támadó lépést: egyrészt megpróbálja tartani a pozícióját a gyorsan változó piaci környezetben, másrészt szélesebb réteg számára teszi elérhetőbbé a Model 3-at, amely továbbra is az egyik legfontosabb modellje a globális kínálatban.

A Teslák közel ötven százaléka bukik a vizsgán

A Teslák gyakran gyatrán szerepelnek a forgalmi vizsgán: amikorra egy Tesla eljut az első átvizsgálásig, addig például egy Toyota-hibrid már öt ellenőrzésen és az esetleg szükségessé váló javításokon is átesik. Az elektromosautó-tulajdonosok ugyanis ma már garanciális ellenőrzésként használják a műszaki vizsgát. Azért tesznek így, mert a Tesláknak nincs karbantartási programjuk, csak karbantartási ajánlásokat adnak hozzájuk. Az autó garanciája pedig akkor is érvényes, ha a jótállási időszak alatt – amely négy év vagy 80 ezer kilométer – nem szervizelik.