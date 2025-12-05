Deviza
Megérkezett Európába a fapados Tesla: népautót akarnak belőle, már kijöttek az árak – van, ahol szemtelenül olcsó!

A Tesla újabb árazási lépésre szánta el magát, hogy megőrizze pozícióját az egyre erősödő európai versenyben. A Tesla Model 3 Standard most először érkezett meg a kontinensre, hónapokkal az amerikai premier után. A kedvezőbb árú kivitel célja, hogy a vállalat visszanyerje lendületét az alsóbb árkategóriákban is.
VG
2025.12.05., 16:48

A Tesla újabb árazási lépéssel próbálja felborzolni az európai keresletet: pénteken megjelent a kontinensen a Model 3 kedvezőbb árú változata, a Standard kivitel. A modell néhány hónappal az amerikai bevezetés után érkezett meg Európába, ahol a vállalat egyre élesebb versenyben próbálja megőrizni piaci részesedését az európai és kínai gyártók olcsóbb elektromos autóival szemben.

Európába is jön a Tesla Model 3 olcsóbb verziója
Európába is jön a Tesla Model 3 olcsóbb verziója / Fotó: Jonathan Weiss

A Tesla már korábban jelezte, hogy az új, alacsonyabb belépési ár célja a kereslet ösztönzése. Ez a stratégia illeszkedik a cég idei európai lépéseihez: októberben a Model Y crossover szintén olcsóbb változatot kapott, hogy a vállalat rugalmasabban reagálhasson a versenytársak erősödő árversenyére.

A most bejelentett Model 3 Standard 

  • Németországban 37 970 euróért (megközelítőleg 15,2 millió forintért), 
  • Norvégiában 330 056 norvég koronáért (nagyjából 11,3 millió forintért), 
  • Svédországban pedig 449 990 svéd koronáért (körülbelül 15,7 millió forintért) érhető el a Tesla weboldalán. 

A cég az amerikai piacon már októberben bemutatta ugyanezt a változatot, ahol 36 990 dollárért (hozzávetőleg 13,7 millió forintért) kínálják.

A Model 3 Standard európai megjelenése egy olyan időszakban érkezik, amikor az elektromosautó-piacon gyorsul az árverseny, különösen az alsó és középső árszegmensekben. A kontinensen jelen lévő kínai gyártók – élükön a BYD-val és több kisebb márkával – egyre agresszívebb árazással jelennek meg, miközben az európai márkák szintén új, kedvezőbb árkategóriás modelleket dobnak piacra.

A Tesla számára a Standard kivitel bevezetése egyszerre jelent védekező és támadó lépést: egyrészt megpróbálja tartani a pozícióját a gyorsan változó piaci környezetben, másrészt szélesebb réteg számára teszi elérhetőbbé a Model 3-at, amely továbbra is az egyik legfontosabb modellje a globális kínálatban.

A Teslák közel ötven százaléka bukik a vizsgán

A Teslák gyakran gyatrán szerepelnek a forgalmi vizsgán: amikorra egy Tesla eljut az első átvizsgálásig, addig például egy Toyota-hibrid már öt ellenőrzésen és az esetleg szükségessé váló javításokon is átesik. Az elektromosautó-tulajdonosok ugyanis ma már garanciális ellenőrzésként használják a műszaki vizsgát. Azért tesznek így, mert a Tesláknak nincs karbantartási programjuk, csak karbantartási ajánlásokat adnak hozzájuk. Az autó garanciája pedig akkor is érvényes, ha a jótállási időszak alatt – amely négy év vagy 80 ezer kilométer – nem szervizelik.

Sokan tehát akkor viszik első átvizsgálásra az autójukat, amikor lejár a garanciája. Az ilyenkor talált hibák elhárításáért azonban már fizetni kell. A villanyautók típushibái általában nem gyakoribbak a hagyományosokénál. Mindazonáltal a téma már korábban is terítékre került. A németországi TÜV jelentése szerint a legfiatalabb, két-három éves autók között a Tesla Model Y vizsgázott a legrosszabbul. 

