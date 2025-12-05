A pesti tőzsde elhasalt, a forint viszont bikaerős a Fitch esti döntése előtt

Nem volt erő pénteken a pesti tőzsdéban, az európai piacok is vegyesen teljesítettek, a tengerentúli részvényindexek felfelé vették az irányt nap közben, miután az amerikai fogyasztói bizalmi index fél év után első alkalommal muttott javulást. Ezáltal pedig szinte biztosra veszik a befektetők, hogy a Fed jövő héten csökkenti az irányadó kamatot, ami újabb lendületet adhat a tőzsdéknek.

Gyengén zát a pesti tőzsde, a forint viszont bikaerős a Fitch esti döntése előtt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BUX 0,4 százalékos mínuszban, 108 922 ponton zárta a napot, 11,3 milliárd forintos részvénypiaci forgalom mellett. A hazai blue chip részvények egyike sem tudott feljebb kerülni. A négy nagypapír teljesítménye kiegyensúlyozott volt, az OTP és a Richter 0,4-0,4 százalékkal ereszkedett, a Mol és a Magyar Telekom pedig egyaránt 0,3 százalékos visszaesést mutatott.

Az OTP 34 100 forintról,

a Mol 2950 forintól,

a Richter 9620 forintról,

a Magyar Telekom pedig 1744 forintról

várhatja a jövő heti folytatást.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forint remek hangulatban hangolt Fitch késő este érkező országfelülvizsgálatára. A magyar pénz szinte minden meghatározó devizával szemben számottevő erősödést mutat.

Az euró jegyzése 0,4 százalékkal került lejjebb a pesti tőzsdezárásig, ez 381,5 forintos váltási árfolyamot jelent. A dollárhoz képest fél százalékkal erősödött a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyan ezzel 327,6 forintig szaladt le.