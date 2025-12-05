Luxusautók, kriptó és brutális kajarendelés: a Netflix csaló rendezője nem akárhogy tapsolt el 11 millió dollárt – nem is nagyon tagadja

Egyre több részlet kerül napvilágra a Netflix egyik nagyra törő sci-fi projektjének félresiklásáról, melyet a streamingóriás még 2020 márciusában indított el. A vállalat akkor 11 millió dollárt (nagyjából 4,2 milliárd forintot) utalt át a White Horse című futurisztikus sorozat első évadának befejezésére, ám a gyártás soha nem jutott el a tervezett 12 epizódig. A projekt ma sajnos nem a sikertől hangos, hanem egy csaló rendezőtől és egy pénzügyi botránytól.

Luxusautók, kripto és brutális kajarendelés: a Netflix csaló rendezője nem akárhogy tapsolt el 11 millió dollárt – nem is nagyon tagadja / Fotó: izzuanroslan

A Manhattanben zajló per csütörtöki tárgyalási napján az FBI részletesen ismertette, hogyan tűnt el az az összeg, melyet eredetileg a White Horse – gyártási kódnevén Conquest – befejezésére szántak. A vád szerint Carl Rinsch, a sorozat rendezője, írója és showrunnere a Netflix által küldött 11 millió dollárból 10,5 millió dollárt (mintegy 4 milliárd forintot) szinte azonnal egy saját, személyes Wells Fargo-számlára irányított át. Innen több részletben továbbutalta a Kraken kriptotőzsdére és más bankszámlákra, majd végül 13,7 millió dollárt (körülbelül 5,2 milliárd forintot) vezetett át egy Bank of America-számlára.

A nyomozati anyagok szerint a rendező 9,14 millió dollárt (3,5 milliárd forint) költött el személyes célokra. A legnagyobb tételt a bútorvásárlások jelentették, melyek összesen 3,36 millió dollárt (mintegy 1,3 milliárd forintot) tettek ki. Ezt követték az autóvásárlások:

Rinsch 2,4 millió dollárt (mintegy 920 millió forintot) költött luxusautókra, köztük egy Ferrarira és több Rolls-Royce-ra.

A tárgyaláson bemutatott üzenetváltások egyikében a Netflix csaló rendezője „születésnapi ajándéknak” nevezte a Ferrarit.

A kiadások azonban nem merültek ki a nagy értékű tárgyakban. A vád szerint 1,8 millió dollár (körülbelül 690 millió forint) ment el American Express-számlákra, továbbá szállodai tartózkodásokra, ékszerekre és műtárgyakra. A bizonyítékok között szereplő táblázatok azt is rögzítik, hogy Rinsch 2022-ben fél év alatt több mint 480 ételrendelést adott le a Postmatesen és az Uber Eatsen keresztül, olykor napi tíznél is több rendelést.