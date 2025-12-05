Luxusautók, kriptó és brutális kajarendelés: a Netflix csaló rendezője nem akárhogy tapsolt el 11 millió dollárt – nem is nagyon tagadja
Egyre több részlet kerül napvilágra a Netflix egyik nagyra törő sci-fi projektjének félresiklásáról, melyet a streamingóriás még 2020 márciusában indított el. A vállalat akkor 11 millió dollárt (nagyjából 4,2 milliárd forintot) utalt át a White Horse című futurisztikus sorozat első évadának befejezésére, ám a gyártás soha nem jutott el a tervezett 12 epizódig. A projekt ma sajnos nem a sikertől hangos, hanem egy csaló rendezőtől és egy pénzügyi botránytól.
A Manhattanben zajló per csütörtöki tárgyalási napján az FBI részletesen ismertette, hogyan tűnt el az az összeg, melyet eredetileg a White Horse – gyártási kódnevén Conquest – befejezésére szántak. A vád szerint Carl Rinsch, a sorozat rendezője, írója és showrunnere a Netflix által küldött 11 millió dollárból 10,5 millió dollárt (mintegy 4 milliárd forintot) szinte azonnal egy saját, személyes Wells Fargo-számlára irányított át. Innen több részletben továbbutalta a Kraken kriptotőzsdére és más bankszámlákra, majd végül 13,7 millió dollárt (körülbelül 5,2 milliárd forintot) vezetett át egy Bank of America-számlára.
A nyomozati anyagok szerint a rendező 9,14 millió dollárt (3,5 milliárd forint) költött el személyes célokra. A legnagyobb tételt a bútorvásárlások jelentették, melyek összesen 3,36 millió dollárt (mintegy 1,3 milliárd forintot) tettek ki. Ezt követték az autóvásárlások:
Rinsch 2,4 millió dollárt (mintegy 920 millió forintot) költött luxusautókra, köztük egy Ferrarira és több Rolls-Royce-ra.
A tárgyaláson bemutatott üzenetváltások egyikében a Netflix csaló rendezője „születésnapi ajándéknak” nevezte a Ferrarit.
A kiadások azonban nem merültek ki a nagy értékű tárgyakban. A vád szerint 1,8 millió dollár (körülbelül 690 millió forint) ment el American Express-számlákra, továbbá szállodai tartózkodásokra, ékszerekre és műtárgyakra. A bizonyítékok között szereplő táblázatok azt is rögzítik, hogy Rinsch 2022-ben fél év alatt több mint 480 ételrendelést adott le a Postmatesen és az Uber Eatsen keresztül, olykor napi tíznél is több rendelést.
A kripto sem állt messze a csaló rendezőtől
A tárgyaláson ugyanakkor az is kiderült, hogy a rendező nemcsak fogyasztásra költött: jelentős összegeket fektetett különböző kriptodevizákba a járvány időszakában. A dokumentumok szerint Dogecoint, Ethert, Bitcoin Casht és Tethert is vásárolt. Ezek az ügyletek – az FBI tanúvallomása alapján – kifejezetten jól teljesítettek: 2022 áprilisában
- Rinsch Dogecoin-portfóliója 755 ezer dollárt (nagyjából 290 millió forintot),
- Ethereum-állománya pedig 939 ezer dollárt (kb. 360 millió forintot) ért.
Egy későbbi találkozón a rendező magát „Dogecoin-bálnaként”, vagyis a kriptopénz piacán meghatározó nagybefektetőként írta le.
A védelem szerint ugyanakkor az ügy nem büntetőjogi, hanem üzleti vita. Rinsch ügyvédei az esküdtek előtt azt hangsúlyozták, hogy a White Horse kudarca egy kisiklott, kreatív feladatokkal túlterhelt alkotó története, akit a Netflix magára hagyott a produkció komplexitásával. Állításuk szerint ügyfelük nem követett el csalást, és több nagy értékű beszerzés – például a Rolls-Royce-ok vásárlása – a forgatáshoz kapcsolódó produkciós célokat szolgálta volna.
A Netflix maga is képes szép csalásokra
A Netflix sosem volt mentes a csalási botrányoktól. Pár éve pont magát a céget vádolták meg azzal, hogy szellemi tulajdont lopott el egy videójáték-fejlesztő stúdiótól, amivel egyébként szerződésben álltak. Az Evil Genius Games akkori állításai szerint 7500 dollárt fizettek Zack Snyder Rebel Moon franchise-ának licencéért, hogy egy virtuális asztali szerepjátékot fejlesszenek a film univerzumában. Nem mellesleg még 7500, aztán pedig 10 ezer dollárt fizettek volna a megállapodás szerint, de
a Netflix egyszer csak einstandolta a fejlesztők addigi munkáját: 228 oldalnyi háttértörténetet, 430 oldalnyi útmutatót és további 337 oldalnyi útmutatót kalandmestereknek.
Az Evil Genius Games szerint azért volt szükség ekkora háttérmunkára, mert az akkor még csak közelgő film forgatókönyve olyan információk hiányában volt, melyek nélkül ők sem tudtak haladni a fejlesztéssel, ezért (valószínűleg Snyder beleegyezésével) ki kellett tölteniük a Rebel Moon háttértörténetében tátongó lyukakat. A Netflix végül nevetséges indokokkal magyarázta, szerintük miért sértette meg a szerződést a fejlesztő stúdió, és magához vette az értékes szellemi tulajdont, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy Snyder egyáltalán befejezhesse a Rebel Moont. A felek állítólag 2024 tavaszán peren kívül meg tudtak egyezni.