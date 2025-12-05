Trump bejegyzésétől mindenki lefagyott: elege lett a vasszörnyekből, törpeautókat akar az utakon – máris üzent a gyártóknak az amerikai elnök

Az Egyesült Államokban régóta az egyre nagyobb autók gyártása felé mozdulnak el az iparágban tevékenykedő cégek, ami miatt a megfizethető kisautók szinte teljesen eltűntek a piacról, ám ennek a folyamatnak vége szakadhat.

Trump kisebb autókat szeretne látni az amerikai utakon / Fotó: NurPhoto via AFP (illusztráció)

Donald Trump amerikai elnök egyik fontos célja az ipar visszacsábítása az Egyesült Államokba, és az autóipar fontosságát jelzi, hogy a szektor külön vámokat kapott, szemben a legtöbb termékre vonatkozó országspecifikus terhekkel. Bár a különböző kereskedelmi alkuk eredményeként már az autóipari vámok is eltérhetnek egymástól, az továbbra is világos, hogy a szektor kiemelt szerepet tölt be az elnök figyelmében.

Trump szerint ideje, hogy az autógyártók kisebb járműveket is gyártsanak

A Truth Social közösségi oldalon Trump pénteken arról írt, hogy jóváhagyta az apró autók gyártását az Egyesült Államokban is. Az elnök szerint az autógyártók már régóta szerettek volna ilyen járműveket gyártani, ahogy azt teszik más országokban is. A kisautók lehetnek benzinesek, elektromosak vagy épp hibridek is. Hozzátette, hogy ezek az autók jelentik a nagyon közeli jövőt, hiszen olcsók, alacsony fogyasztásúak és egyszerűen bámulatosak.

Az elnök arra sürgette az autógyártókat, hogy most azonnal kezdjenek kisautókat gyártani.

A parányi autók megjelenése az amerikai utakon fordulópontot jelenthet az autóiparban, amely különösen a tengerentúlon az egyre nagyobbra hízó autószörnyek irányába mozdult el az utóbbi évtizedekben. Az óriási járművek azonban egyre kevesebbek számára fizethetők meg, miközben az Egyesült Államokban a legtöbb helyen a tömegközlekedés gyenge volta miatt az autóhasználat gyakorlatilag létszükséglet.

A pick upokat Japánra zúdítják

Donald Trump még augusztusban bejelentette, hogy Japán megkezdi a Ford F-150-es pick-up importját. Ennek kapcsán a politikus közölte: bízik abban, hogy a járművek és más amerikai termékek jól teljesítenek a japán piacon. A nyilatkozat a kereskedelmi viták közepette történt, miután Tokió legfőbb kereskedelmi tárgyalója Washingtonba látogatott, hogy sürgesse Trumpot a két ország közötti megállapodás végrehajtásában. Donald Trump régóta panaszkodik, hogy az amerikai autók népszerűtlenek a szigetországban, de az elemzők szerint ez inkább a piacra alkalmas járművek hiányának tudható be.