Mérsékelt GDP, élénk fogyasztás és infláció – mozgalmas hét a gazdaságban

Októberben Magyarország termék-külkereskedelmi többlete 713 millió euró volt. Ez 178 millió euróval kisebb, mint egy évvel korábban. Az export volumene 3,1 százalékkal csökkent, míg az import 1,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A magyar kiskereskedelmi forgalom volumene októberben nőtt 3,1 százalékkal az előző évhez képest, mind a nyers, mind a naptárhatástól tisztított adatok alapján. Az élelmiszerüzletek forgalma 1,2 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű boltoké több mint 5 százalékkal és az üzemanyag-kiskereskedelemé 0,6 százalékkal emelkedett. Szezonálisan és naptárhatással kiigazítva a kiskereskedelem 0,5 százalékkal magasabb volt, mint szeptemberben. Összességében október erős hónapnak bizonyult, és a 2025-ös év eddigi adatai is stabil növekedést mutatnak a kiskereskedelemben.

Megérkezett a harmadik negyedéves GDP-adat

A 2025 harmadik negyedévére vonatkozó végleges GDP-adat szerint a magyar gazdaság meghaladta 2024 harmadik negyedévét 0,6 százalékkal. Ez teljesen megegyezik az előzetes becsléssel, vagyis nem történt módosítás a korábbi adathoz képest. A növekedés üteme továbbra is mérsékelt, ami azt jelzi, hogy a gazdaság csak lassan épül vissza.

A Fitch Ratings ma tartja idei utolsó országfelülvizsgálatát, amely akár a kilátások negatívra rontását is eredményezheti egyes szakértők szerint, a magasabb hiány és az emelkedő adósságráta miatt. A döntés a forint és a kötvénypiac számára egyaránt meghatározó lehet.

Az euróövezet munkanélküliségi rátája több mint 6 százalék, ami pontosan megfelelt az előzetes várakozásoknak. A változatlan érték azt mutatja, hogy a munkaerőpiaci helyzet stabil maradt a térségben. A ráta továbbra is viszonylag alacsonynak számít, ami erős foglalkoztatottságra utal.

A december 9-én érkező magyar inflációs adat fontos jelzés lesz arról, hogyan alakulnak a fogyasztói árak éves alapon. Végre újra a toleranciasávon belülre kerülhet az infláció. Novemberben a fogyasztói árak enyhe növekedésére számítanak a szakértők havi szinten. Azonban ezzel az infláció éves alapon várhatóan ismét a jegybanki inflációs toleranciasávba mérséklődhet, ahol utoljára egy éve láthattuk. Az egyes kategóriákat tekintve novemberben az élelmiszerek és a piaci szolgáltatások esetében enyhe áremelkedéssel számolnak az MBH Bank szakértői.

