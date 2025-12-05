Deviza
Itt a hónapok óta várt inflációs mutató, ez a részlet meglepte az elemzőket

Az előzetes várakozásoknak megfelelően az amerikai infláció gyorsulását mutatja a Fed által preferált PCE szeptemberi értéke, amelyet az őszi kormányzati leállás miatt csak most kapott meg a piac. Érdekes ugyanakkor, hogy az ingadozó élelmiszerárakat és energiaköltségeket nem tartalmazó maginflációs ráta alacsonyabb a vártnál.
Faragó József
2025.12.05, 16:34
Frissítve: 2025.12.05, 16:55

Szeptemerben a személyes fogyasztási kiadások indexe (PCE) 2,8 százalékkal nőtt az előző évhez képest, összhangban az előzetes várakozásokkal. Hasonlóan, mint a maginflációs ráta, amely azonban elmaradt a várakozásoktól. A PCE a Fed preferált inflációs mutatója, amelyet a kormányzati leállás miatt csak késve kapott meg a piac.

infláció
Az utolsó inflációs mutató a Fed kamatdöntése előtt /  Fotó: NurPhoto via AFP

Meglepte az elemzőket a maginflációs adat
 

Egy kulcsfontosságú inflációs mutató szeptemberben alacsonyabb volt a vártnál

– közölte a Kereskedelmi Minisztérium pénteken, miután a kormányzati leállás miatt csak több hónapos késedelemmel adták ki a kamatdöntések szempontjából fontos adatot. 

A maginflációs PCE, amely nem tartalmazza az ingadozó élelmiszerárakat és energiaköltségeket, 0,2 százalékos havi növekedést jelzett, míg az éves ráta 2,8 százalék volt. A havi ráta összhangban volt a Dow Jones konszenzusával, de az éves szint 0,1 százalékponttal alacsonyabb volt, mert az elemzők 2,9 százalékot vártak.

A teljes PCE 0,3 százalékkal nőtt szeptemberben, az éves inflációs ráta pedig 2,8 százalék volt. Mindkét adat összhangban volt az elvárásokkal.

Emelkednek a tőzsdeindexek 

A most közölt PCE volt az utolsó inflációs mutató a Fed kamatdöntése előtt. A jelenlegi piaci árazások alapján 91 százalék az esélye a 25 bázispontos kamatvágásnak.

A vezető amerikai indexek emelkedtek az inflációs adatközlés előtt. Majd az adatközlés megerősítette az emelkedést:

  • a széles piacot leképező S&P 500 fél százalékot,
  • a technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékot,
  • míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag közel fél százalékot emelkedett.

A WSJ dollárindex gyengült.

Kétféle módszerrel számítják az inflációt, s gyakran csak tippelnek

Az Egyesült Államokban két módszerrel számítják az inflációt. Az egyik a fogyasztói árindex, a CPI, a másik pedig a kereskedelmi minisztérium által közzétett személyes fogyasztási kiadások (PCE) árindexe. A jegybank szerepét betöltő Fed a PCE-inflációt részesíti előnyben, míg a mezei befektetők jobbára a fogyasztói árindexet (CPI) figyelik.

Újabban az is módszertani problémát okoz, hogy a kormányzati leépítések miatt az amerikai államok egész sorában nem ellenőrzik az árakat, mert nincs elég számlálóbiztos. Ezért a statisztikusok a korábban megszokottnál több esetben tippelnek. Miközben az amerikai inflációs ráta a kamatoktól a kötvényhozamokon és a bérmegállapodásokon át az adósávokig számos területen meghatározó mutató.

