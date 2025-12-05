Deviza
Orbán Viktor egyszerű kérdést tett fel, de százmilliárdok múlnak a válaszon – „vizsgálják meg, mit szeretnének?"

A miniszterelnök szerint a migráció után a háború és a versenyképesség kérdésében is Magyarországhoz fog konvergálni Brüsszel. Orbán Viktor a baloldali és jobboldali gazdaságpolitika különbségéről is beszélt.
VG
2025.12.05., 18:13
Fotó: Mediaworks

A háború vesztésre, a vállalkozók győzelemre állnak Magyarországon – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) magyar vállalkozók napi kitüntetésünnepségén, pénteken.

Fotó: Csudai Sándor

Orbán Viktor elárulta, háború nélkül mennyivel jutna több pénz gazdaságfejlesztésre

A kormányfő beszédét azzal kezdte, hogy köszönetet mondott a vállalkozók munkájáért, akik nehéz, mondhatni háborús körülmények ellenére teljesítettek jól. Orbán Viktor kifejtette, hogy a GDP 1 százalékos növekedése mintegy 400 milliárd forintos bevételt jelent a költségvetés számára. Ha béke lenne, akkor szerinte legalább 800 milliárd forinttal lenne több a költségvetésben, amiből persze jutna más rászoruló csoportoknak, de még ezen súrlódási veszteség ellenére is jelentős összeg maradna gazdaságfejlesztésre. Ezért a háború leginkább a gazdaságnak árt. Ezután tért ki arra, hogy 

Magyarországon a háború vesztésre, a vállalkozók győzelemre állnak.

Ennek az az oka, hogy Magyarország kimaradt a háborúból és annak finanszírozásából. Orbán Viktor azt is kifejtette: nem véletlen, hogy a leginkább üzleti alapon gondolkodó Egyesült Államok is kiszállt már a háború finanszírozásából. Ezért a háború árát Nyugat-Európának kell megfizetnie, ami borsos lesz.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a gazdaság hajtóerejét a vállalkozások adják, nekik köszönhető, hogy a háború blokkoló hatása ellenére az 1 százalékos növekedést Magyarország el tudta érni. A vállalkozásoknak köszönhető az is, hogy a kormány 11 pontos adócsökkentése mintegy 90 milliárd forinttal tudja segíteni a kis- és középvállalkozókat, de a vállalkozások érdeme az is, hogy van tér a minimálbér emelésére, a családi adókedvezmény növelésére, az édesanyák szja-mentességére vagy éppen a 3 százalékos hitelre az otthonteremtés céljából és a vállalkozásoknak.

Ez a baloldali és jobboldali gazdaságpolitika közötti különbség

Orbán Viktor a jövőt illetően arra kérte a jelenlevőket, hogy vizsgálják meg, baloldali vagy jobboldali gazdaságpolitikát szeretnének-e. Véleménye szerint a baloldali gazdaságpolitika azon alapul, hogy a politikusok jobban tudják, hogy hol a pénz helye, így elveszik majd szétosztják, ami mindig bürokráciát, túlszabályozást, segélyeket és segélyekkel való visszaélést, korrupciót eredményez, és adóemelésre lesz szükség.

Ezzel szemben a kormányfő szerint a jobboldali gazdaságpolitika alapja az, hogy munka és teljesítmény nélkül nem lehet boldogulni, és a legjobban a családok és a vállalkozások tudják, hol a pénz helye, ezért csak annyit vesznek el, ami a közfeladatok ellátásához szükséges, ami így adócsökkentéshez vezet. Ezért 

a vállalkozásoknál jobbkéz-szabály van 

– fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint egész Európában ennyire leegyszerűsödtek a dolgok, hiszen ami Brüsszelben folyik, az maga a baloldali gazdaságpolitika, Európa ezért vesztette el versenyképességét. Ezt azonban nem a Jóisten rendelte így, a versenyképességet a bürokrácia, a túlszabályozás és a korrupció okozza.

A miniszterelnök szerint nem szabad annak hinni, aki szerint Magyarországnak kéne Európa felé konvergálnia, szerinte Brüsszelnek kellene Magyarország felé konvergálnia inkább. Ez a tömegvonzás szabályai miatt nehéz, de volt már erre példa a migráció kérdésében, és így lesz ez a háború és a versenyképességi intézkedések területén is.

Orbán Viktor beszélt a vagyonbevallásról is, amit pozíciójából adódóan 15 éve el kell készíteni, és arról is, hogy ez várhat a vállalkozókra is, hiszen a vagyonadó csak így képzelhető el. Ehhez társulhat a kormány által megszüntetett vagyonosodási vizsgálat, ami nem lesz kellemes a vállalkozók számára.

Végezetül Orbán Viktor arra kérte a vállalkozókat, hogy gondolják át a placcon lévő gazdasági programokat, és ne gondolják azt, hogy az ország jelenlegi teljesítményét robotpilóta üzemmódban is el lehet érni, szerinte ehhez kormányzati teljesítmény is kell.

