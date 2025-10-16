Deviza
EUR/HUF390.02 -0.16% USD/HUF334.56 -0.27% GBP/HUF449.44 -0.04% CHF/HUF419.46 -0.38% PLN/HUF91.73 -0.13% RON/HUF76.64 -0.2% CZK/HUF16.06 -0.2% EUR/HUF390.02 -0.16% USD/HUF334.56 -0.27% GBP/HUF449.44 -0.04% CHF/HUF419.46 -0.38% PLN/HUF91.73 -0.13% RON/HUF76.64 -0.2% CZK/HUF16.06 -0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,034.84 +0.21% MTELEKOM1,800 -0.56% MOL2,756 +0.22% OTP30,470 +0.13% RICHTER10,310 +0.39% OPUS558 +0.72% ANY7,300 0% AUTOWALLIS159.5 -0.94% WABERERS4,850 0% BUMIX9,692.33 +0.19% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,220.64 -0.02% BUX103,034.84 +0.21% MTELEKOM1,800 -0.56% MOL2,756 +0.22% OTP30,470 +0.13% RICHTER10,310 +0.39% OPUS558 +0.72% ANY7,300 0% AUTOWALLIS159.5 -0.94% WABERERS4,850 0% BUMIX9,692.33 +0.19% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,220.64 -0.02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Csipgyártás
óriásberuházás
Egyesült Államok
védővámok
TSMC

A tajvani TSMC Trump kottájából játszik, rekordprofit lett a jutalma

Három hónap alatt közel 15 milliárd dolláros tiszta profitot termelt a világ legnagyobb csipgyártója. A tajvani TSMC előremenekül, a százszázalékos amerikai vámfenyegetések leperegnek róla, mióta százmilliárd dolláros újabb beruházási csomaggal kopogtatott be Trumpnál. A csipkeresletet továbbra is a mesterségesintelligencia-projektek fűtik.
Kriván Bence
2025.10.16., 11:10

Brutális negyedéven van túl a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., azaz a TSMC: a világ legnagyobb szerződéses csipgyártójának bevételeit 30 százalékkal, nyereségét 39 százalékkal dobta meg a mesterségesintelligencia-alkalmazások kiszolgálásához fejlesztett csipek iránti dinamikusan bővülő kereslet.

TSMC Ahead of Second-Quarter Results
A TSMC Trump kottájából játszik, a tajvani óriásvállalat Amerikában épít gyárakat / Fotó: An Rong Xu

A társaság bevétele 32,32 milliárd amerikai dollár volt a szeptemberrel zárult három hónapban, ebből 14,76 milliárd dollárnyi tiszta profitot tudtak kipasszírozni, ami bődületes rekordnak számít. A társaság immár sorozatban a hatodik negyedévben tudta két számjegyű dinamikával növelni az adózott nyereségét, s ezúttal is kenterbe verte a 13,65 milliárd amerikai dollárról szóló elemzői konszenzust. A legnagyobb globális technológiai vállalatokat, mint

  • az Nvidia
  • az Apple,
  • a Microsoft,
  • az Aphhabet
  • és az Amazon

a legfejlettebb csipekkel ellátó tajvani vállalat töretlen fejlődésére a legnagyobb kockázatot most az amerikai vámok sorsa jelenti. Donald Trump általános, 20 százalékos vámmal sújtja a tajvani importtermékeket, de részint a fent említett óriásvállalatok nyomására az elnök a félvezetőipari termékekkel kivételt tett, a büntetővámok egyelőre nem vonatkoznak rájuk.

A TSMC nem számol az amerikai védővámokkal 

Igaz, ha a TSMC nem exportálna az Egyesült Államokba, az beláthatatlan következményekkel járna a technológiai iparra, különösen a mesterséges intelligenciára (MI) épülő adatközpontok sínylenének meg egy ilyen forgatókönyvet, ám erről szó sincs. A 20 százalékos vám érvényesítése pedig masszív és tovaterjedő inflációs hatást váltana ki. 

BÉT silicon,Dies,Are,Being,Attached,To,Substrate,By,Pick,And, csipgyártás, tsmc, asml, nvidia
A mesterségesintelligencia-alkalmazások hajtják a keresletet és termelik az extraprofitot a TSMC-nek / Fotó: Shutterstock

Fenyegetőzni ettől még persze lehet, ezt Donald Trump nemegyszer meg is tette. Utóbb már nem is 20, hanem 100 százalékos vámmal riogatta az Amerikába exportáló csipgyártókat, mondván, vigyék a termelésüket a USA-ba, és akkor nyugtuk lesz, nem kell a vámokkal vacakolniuk. 

Óriásüzlettel kopogtattak be Trumphoz

A TSMC értett a szóból, s 100 milliárd dolláros friss beruházási csomaggal kopogtatott be tavasszal az amerikai elnöknél. A tajvaniak már Joe Biden kormányának támogatásával is építettek egy óriásgyárat az arizonai Phoenixben, ahol a három ütemben készülő komplexum első egységét az év elején állították termelésbe, itt a 4 nanométeres (N4) technológiával gyártják a csipeket. 

US President Trump makes an investment announcement
Történelmi kézfogás Washingtonban: C.C. Wei, a TSMC első embere Trump vendégeként jelenti be a 100 milliárd dolláros gigaberuházást / Fotó: AFP

A második ütem kivitelezése folyamatban van, a harmadik építését pedig már a Trump-érában, idén áprilisban jelentették be. Ezeknek a teljes költsége eléri a 65 milliárd dollárt. A TSMC ezenfelül ígérte be Trumpnak a 100 milliárd dolláros újabb csomagot. Ez egy kutatás-fejlesztési központ mellett öt csúcstechnológiás gyártóközpont létrehozását tartalmazza, szintén arizonai helyszínen. 

Érdekesség, hogy Trump ennek a csomagnak a washingtoni bejelentésekor is a vámokkal vagdalkozott, mint mondta, 

a TSMC 25 százalékos büntetővámtól mentesül azzal, hogy az amerikai vállalattörténet legnagyobb volumenű külföldi beruházását valósítja meg.

Csak a kivitelezés 40 ezer építőipari munkahelyet teremt, a komplexum pedig 10 ezer magasan kvalifikált szakembernek ad majd munkát.

A TSMC szárnyalását tehát az amerikai óriásberuházások és az ultraintelligens csipek iránti őrült kereslet garantálja, ennek megfelelően a társaság a folyó, negyedik negyedévre 24 százalékos bevételnövekedést tervez, ami elmarad ugyan a most elért 30 százaléktól, de így is megsüvegelendő. Ahogy a 42 milliárd amerikai dolláros összeg is, amit a tajvaniak az idén kutatás-fejlesztési célokra fordítottak-fordítanak – a beruházási keret nélkül.

 

Nem is csoda, hogy a TSMC árfolyama az idén már 38 százalékos pluszban jár, meghaladva a széles tajvani piacot lefedő TAIEX tőzsdeindex 20 százalékos erősödését.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
13. havi nyugdíj

Szűk elitklubba férkőzhet be Magyarország – íme az országok, akik 14. havi nyugdíjat fizetnek

Nem lenne egyedülálló, ha az Orbán-kormány bevezetné a 14. havi nyugdíjat.
4 perc
földgázimport

Szorul a hurok Ukrajna körül – végzetes támadást szenvedett el éjjel: azonnali gázimport kell, különben nem bírják tovább

Ukrajna kénytelen lesz növelni a gázimportot, hogy biztosítani tudja a téli ellátást.
5 perc
Németország

Megalázta a német kormányt a Ryanair, tömegével hagyja ott a repülőtereit: „Ilyen gazdaságban nincs értelme!"

A Ryanair tizedével csökkenti a németországi járatait.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu