A tajvani TSMC Trump kottájából játszik, rekordprofit lett a jutalma

Brutális negyedéven van túl a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., azaz a TSMC: a világ legnagyobb szerződéses csipgyártójának bevételeit 30 százalékkal, nyereségét 39 százalékkal dobta meg a mesterségesintelligencia-alkalmazások kiszolgálásához fejlesztett csipek iránti dinamikusan bővülő kereslet.

A TSMC Trump kottájából játszik, a tajvani óriásvállalat Amerikában épít gyárakat / Fotó: An Rong Xu

A társaság bevétele 32,32 milliárd amerikai dollár volt a szeptemberrel zárult három hónapban, ebből 14,76 milliárd dollárnyi tiszta profitot tudtak kipasszírozni, ami bődületes rekordnak számít. A társaság immár sorozatban a hatodik negyedévben tudta két számjegyű dinamikával növelni az adózott nyereségét, s ezúttal is kenterbe verte a 13,65 milliárd amerikai dollárról szóló elemzői konszenzust. A legnagyobb globális technológiai vállalatokat, mint

az Nvidia

az Apple,

a Microsoft,

az Aphhabet

és az Amazon

a legfejlettebb csipekkel ellátó tajvani vállalat töretlen fejlődésére a legnagyobb kockázatot most az amerikai vámok sorsa jelenti. Donald Trump általános, 20 százalékos vámmal sújtja a tajvani importtermékeket, de részint a fent említett óriásvállalatok nyomására az elnök a félvezetőipari termékekkel kivételt tett, a büntetővámok egyelőre nem vonatkoznak rájuk.

A TSMC nem számol az amerikai védővámokkal

Igaz, ha a TSMC nem exportálna az Egyesült Államokba, az beláthatatlan következményekkel járna a technológiai iparra, különösen a mesterséges intelligenciára (MI) épülő adatközpontok sínylenének meg egy ilyen forgatókönyvet, ám erről szó sincs. A 20 százalékos vám érvényesítése pedig masszív és tovaterjedő inflációs hatást váltana ki.

A mesterségesintelligencia-alkalmazások hajtják a keresletet és termelik az extraprofitot a TSMC-nek / Fotó: Shutterstock

Fenyegetőzni ettől még persze lehet, ezt Donald Trump nemegyszer meg is tette. Utóbb már nem is 20, hanem 100 százalékos vámmal riogatta az Amerikába exportáló csipgyártókat, mondván, vigyék a termelésüket a USA-ba, és akkor nyugtuk lesz, nem kell a vámokkal vacakolniuk.

Óriásüzlettel kopogtattak be Trumphoz

A TSMC értett a szóból, s 100 milliárd dolláros friss beruházási csomaggal kopogtatott be tavasszal az amerikai elnöknél. A tajvaniak már Joe Biden kormányának támogatásával is építettek egy óriásgyárat az arizonai Phoenixben, ahol a három ütemben készülő komplexum első egységét az év elején állították termelésbe, itt a 4 nanométeres (N4) technológiával gyártják a csipeket.