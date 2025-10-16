Deviza
autópálya
Románia
építés

Románián nevet most mindenki: még kész sincs, máris újra kell betonozni a legfontosabb autópályáján

Hadilábon áll továbbra is Románia az autópálya-építésekkel, ezúttal a beton repedt szét egy épülőfélben lévő viadukton. A román autópálya-építések sem tekinthetőek sikertörténetnek.
Járdi Roland
2025.10.16., 14:49

Csúnyán repedezett a beton a Nagyszeben és Pitesti közti autópálya egyik épülőfélben lévő viaduktján – írja a Maszol. A műszaki problémát egy drónnal készített videófelvételen fedezték fel.

román autópálya
Románián nevet most mindenki: még kész sincs, máris újra kell betonozni a legfontosabb autópályáján – nem tudták titokban tartani / Forrás: Pro Infrastructura Egyesület

Román autópálya: ilyet még a civil szervezet se látott

„Értjük, hogy a beton gyakran megrepedezik, s az utóbbi több mint 15 évben, mióta az utakat és a vasutat monitorozzuk, láttunk elég sok csúf, problémás betont. Azonban ez újdonság számunkra! (…) Teljesítmény, hogy ilyenre sikerüljön a betonozás, főleg, hogy a hőmérséklet nagyon jó, mondhatni optimális” – olvasható a Pro Infrastructura Egyesület legfrissebb Facebook-bejegyzésében.

Hozzáteszik, a felvételek alapján nem lehet eldönteni, hogy a sűrű és drónból is látható mélységű repedések oka a nem megfelelő betonrecept, az elhibázott kivitelezés vagy a rosszul végzett helikopterezés, ami a felület simítására szolgáló eljárás.

Teljességgel elfogadhatatlan, hogy ilyesmit lássunk a legfontosabb romániai autópálya egyik leghosszabb viaduktján

– fakad ki a civil szervezet, aki szerint sürgősen intézkedéseket kell tenni a bajok orvoslására.

Kérdőjeleket vet fel a beruházás

Az egyesület szerint amit a viaduktnál tapasztaltak, a beruházás egész eddigi menetével egyetemben komoly kérdőjeleket vet fel a kivitelező hozzáértését illetően, ugyanakkor felmerül a megrendelő, a közúti infrastruktúráért felelős országos társaság (CNAIR) felelőssége is. 

„Tudjuk, hogy a CNAIR illetékesei általában alszanak. (...) Uraim, ébresztő!” – olvasható a bejegyzésben.

Bojca és Cornetu között a török Mapa – Cengiz társulás dolgozik. A 31,33 kilométeres sztrádaszakaszon 48 hidat, felüljárót és viaduktot kell megépíteni. A beruházást 2028 folyamán kellene befejezni, amire a Pro Infrastructura szerint minimális az esély.

Hadilábon állnak a románok az autópálya-építésekkel

Nem ez az első eset, hogy Romániában gond van egy autópálya építésével.

  • 2015-ben adták át Nagyszeben–Déva közötti autópálya 22 km-es szakaszát, követlenül a választások előtt, azonban a nagy sietség megbosszulta magát, pár héttel az átadás után repedések jelentek meg az aszfalton, majd utána több száz méteren,
  • később, 2017 júliusában a Lugoj–Deva autópálya egy szakaszán (Holdea környékén) a töltés kb. 70 m hosszban megcsúszott.

Mind közül a legkínosabb a brailai Duna-híd építése volt, amely egy évet sem bírt ki. Európa harmadik leghosszabb függőhídjának számító átkelőt 2023-ban adtak át a forgalomnak, ugyanakkor az átadást követő egy évben négyszer (!) kellett újraaszfaltozni, miután a nagy melegben az aszfalt megolvadt, és akkora mélyedések és járatok alakultak ki, hogy az már veszélyeztette a közlekedést és a járművek épségét is.

Az igazság kedvéért tegyük hozzá, hogy Magyarország is „büszkélkedhet” kudarcos építéssel. Az M30-as autópályát 2021 októberében adták át, azonban a Szikszó és Miskolc közötti szakasza megsüllyedt, így le kellett zárni pár hónap után. Az ígéretek szerint a kivitelező Strabag idén ősszel adja vissza a forgalomnak.

 

4 perc
szankciócsomag

Változás vagy vétó: Fico máris bekeményített és elképesztő feltételt szabott az EU-csúcsra, ahol Magyarországot is képviseli

Az Európai Bizottság irodáiban aligha bontanak pezsgőt. A szlovák kormányfő alaposan odapakolhat az asztalra, mielőtt erősítésül megérkezik a magyar miniszterelnök.
2 perc
Marine Le Pen

Megmenekült a francia kormány: elbukott a bizalmatlansági indítvány, de az igazi csata még hátravan – Lecornu még belebukhat a költségvetésbe

A politikai instabilitás ezzel nem ért véget.
4 perc
népességfogyás

Demográfiai katasztrófa Magyarország szomszédjában - a lakosság több mint fele már külföldön, kongatják a vészharangot

A kormány egy ideje kongatja a vészharangokat, ilyen rossz számokra viszont senki sem számított.

