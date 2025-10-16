A McDonald’s szabályossá tenné a tolakodást: nem az számít, ki ér oda előbb – ez hatalmas káoszhoz vezethet
A McDonald’s egy új, kifejezetten sietős vendégeknek szóló fejlesztést tesztel az Egyesült Királyságban: az étteremlánc Order Ahead (magyarul nagyjából: „rendelj előre”) funkciót indított el a mobilalkalmazásában, melynek lényege, hogy a rendelés akkor készül el, amikor a vásárló már közeledik az étteremhez. A technológia célja egyszerű: ne kelljen se sorban állni, se várni – az étel pontosan akkor legyen kész, amikor megérkezünk. Ezzel konkrétan szabályos lenne tolakodni és megkerülni a sorokat.
A McDonald’s alkalmazását már eddig is használhatták a vásárlók arra, hogy előre leadják és kifizessék rendelésüket, de eddig az étterem a rendelés beérkezése után kezdte el az ételek elkészítését. Ez sokszor oda vezetett, hogy mire a vevő megérkezett, a rendelése már készen volt a pulton, vagy pont fordítva, még hosszas perceket kellett várnia. Az új Order Ahead funkció ezt a problémát próbálja megszüntetni.
A rendszer úgy működik, hogy a vásárló otthonról vagy az irodából leadja és kifizeti a rendelést, majd elindul az étterem felé. Az app engedélyt kér a helyadatok megosztására, és a háttérben úgynevezett geofencing technológiát használ:
amikor a telefon egy előre meghatározott virtuális zónába lép – például néhány száz méterre az étteremtől –, a rendszer automatikusan értesíti a konyhát, hogy elkezdhetik az étel elkészítését.
A McDonald’s szerint a folyamat úgy van beállítva, hogy a sütés és csomagolás akkor induljon, amikor a vásárló nagyjából három percre van a helyszíntől. Így az étel frissen, melegen kerül a tálcára, pont a megérkezés pillanatában. A funkciót egyelőre csak korlátozottan, néhány tucat brit étteremben próbálják ki – elsősorban London, Délkelet-Anglia, Kelet-Anglia és a Home Counties régióban. Ez egy pilot projekt, vagyis tesztüzem, melynek célja, hogy felmérjék, mennyire működik megbízhatóan a rendszer, és hogyan reagálnak rá a vendégek.
A technológia már más piacokon is megjelent „Ready on Arrival” néven, és az eddigi tapasztalatok szerint akár egy percet is lefaraghat a kiszolgálási időből. Ez apróságnak tűnhet, de a gyorséttermek világában, ahol minden másodperc számít, komoly hatása lehet az ügyfélélményre – és a forgalomra is.
Mostantól szabályos a tolakodás?
Valójában az új rendszer egy egészen új típusú „sorban állást” teremt: azt, ahol a türelmesek húzzák a rövidebbet. A Order Ahead gyakorlatilag hivatalossá teszi a tolakodást – aki előre rendel, annak az ételét előbb kezdik el sütni, míg a pultnál várakozó vendég nézheti, ahogy mások csak besétálnak és elviszik előle a megrendelést. Ha ez tömegesen elterjed, a gyorsétterem logikája megfordul:
a gyorskaja nem azoknak lesz gyors, akik épp betérnek, hanem azoknak, akik már a buszról elindították a rendelést.
Kérdés, meddig tart, amíg a vendégek is rájönnek, hogy az új rendszerben nem a türelem, hanem a wifi és az app a siker kulcsa.
A McDonald's váratlanul közölte: több új éttermet is nyithat Magyarországon
Magyarországon továbbra is széles rajongótábora van a gyorséttermeknek. Ennek ékes bizonyítéka az is, hogy a Tiszaújváros Most! Facebook-csoportban szinte naponta felbukkan a kérdés, hogy „Sose lesz McDonald’s Tiszaújvárosban?”. A Boon ennek kapcsán meg is kérdezte a McDonald’s Magyarországot, hogy tervezik-e új egység nyitását Tiszaújvárosban vagy a környéken. A válaszuk szerint folyamatosan vizsgálják az új helyszíneket. „Hálózatfejlesztésünk célja, hogy vendégeink számára a lehető legkényelmesebben elérhető helyeken, hosszú távon, magas színvonalú szolgáltatásokkal üzemeltessünk éttermeket. Minden új egység megnyitását alapos előkészítő munka előzi meg, számos üzleti szempont figyelembevételével”.