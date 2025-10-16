A McDonald’s egy új, kifejezetten sietős vendégeknek szóló fejlesztést tesztel az Egyesült Királyságban: az étteremlánc Order Ahead (magyarul nagyjából: „rendelj előre”) funkciót indított el a mobilalkalmazásában, melynek lényege, hogy a rendelés akkor készül el, amikor a vásárló már közeledik az étteremhez. A technológia célja egyszerű: ne kelljen se sorban állni, se várni – az étel pontosan akkor legyen kész, amikor megérkezünk. Ezzel konkrétan szabályos lenne tolakodni és megkerülni a sorokat.

A McDonald’s szabályossá tenné a tolakodást: nem az számít, ki ér oda előbb – ez hatalmas káoszhoz vezethet / Fotó: JuliaDorian

A McDonald’s alkalmazását már eddig is használhatták a vásárlók arra, hogy előre leadják és kifizessék rendelésüket, de eddig az étterem a rendelés beérkezése után kezdte el az ételek elkészítését. Ez sokszor oda vezetett, hogy mire a vevő megérkezett, a rendelése már készen volt a pulton, vagy pont fordítva, még hosszas perceket kellett várnia. Az új Order Ahead funkció ezt a problémát próbálja megszüntetni.

A rendszer úgy működik, hogy a vásárló otthonról vagy az irodából leadja és kifizeti a rendelést, majd elindul az étterem felé. Az app engedélyt kér a helyadatok megosztására, és a háttérben úgynevezett geofencing technológiát használ:

amikor a telefon egy előre meghatározott virtuális zónába lép – például néhány száz méterre az étteremtől –, a rendszer automatikusan értesíti a konyhát, hogy elkezdhetik az étel elkészítését.

A McDonald’s szerint a folyamat úgy van beállítva, hogy a sütés és csomagolás akkor induljon, amikor a vásárló nagyjából három percre van a helyszíntől. Így az étel frissen, melegen kerül a tálcára, pont a megérkezés pillanatában. A funkciót egyelőre csak korlátozottan, néhány tucat brit étteremben próbálják ki – elsősorban London, Délkelet-Anglia, Kelet-Anglia és a Home Counties régióban. Ez egy pilot projekt, vagyis tesztüzem, melynek célja, hogy felmérjék, mennyire működik megbízhatóan a rendszer, és hogyan reagálnak rá a vendégek.

A technológia már más piacokon is megjelent „Ready on Arrival” néven, és az eddigi tapasztalatok szerint akár egy percet is lefaraghat a kiszolgálási időből. Ez apróságnak tűnhet, de a gyorséttermek világában, ahol minden másodperc számít, komoly hatása lehet az ügyfélélményre – és a forgalomra is.