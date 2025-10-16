Aláírták: küszöbön a GYSEV Cargo felvásárlása – a Waberer's nem áll meg, újabb üzleteket köthet Közép-Európa legnagyobb szállítmányozója

A szándéknyilatkozat aláírására azt követően került sor, hogy a Waberer’s által 2024. december 23-án bejelentett GYSEV Cargóban történő többségi tulajdonszerzés a tervezett határidőig nem tudott lezárulni a szükséges eladói oldali finanszírozói jóváhagyás (EIB) elmaradása miatt.

A 9 Vectron mozdony 2017-es beszerzése óta a GYSEV Cargo szinte évente folyamatosan vesz újabbakat / Fotó: IMAGO/ Manfred Segerer / Reuters

A szándéknyilatkozat illeszkedik a Waberer’s csoport 2027-ig szóló stratégiájába, amely a fenntarthatóságot, az innovációt, valamint a szolgáltatások folyamatos bővítését és diverzifikálását helyezi előtérbe. A Waberer’s csoport vasúti szegmense, a Waberer’s Rail hosszú távú célja továbbra is, hogy a fenntarthatóbb szállítási megoldások mellett hatékony és versenyképes szolgáltatásokat kínáljon ügyfeleinek, ami nemcsak a hazai piacra, hanem a nemzetközi szállítmányozásra is jelentős hatással lesz, erősítve Magyarország és a régió logisztikai versenyképességét.

Barna Zsolt a Waberer’s elnök-vezérigazgatója a szándéknyilatkozat kapcsán elmondta: „A Waberer’s az elmúlt időszakban jelentős hangsúlyt helyezett a multimodális logisztikai képességeinek fejlesztésére. Ennek első lépéseként 2024-ben többségi részesedést szereztünk a vasúti logisztikai szolgáltatásokat nyújtó PSP csoportban. Ezen megszerzett képességre építve sikeres üzletfejlesztési projekteket hajtottunk végre. A jövőben a Waberer’s csoport kiemelt szerepet fog betölteni a már átadott, illetve átadás előtt álló debreceni és szegedi új ipari központok vasúti, közúti és raktárlogisztikai kiszolgálásában. Tárgyalásokat folytatunk továbbá távol-keleti e-commerce szolgáltatók termékeinek vasúton történő Európába szállításáról, illetve légi áruszállítás vasúti logisztikai összekötéséről is. A GYSEV Cargóval való stratégiai együttműködés mellett folyamatosan vizsgáljuk további hazai és regionális vasúti logisztikai szolgáltatók esetleges megvásárlását, illetve a regionális logisztikai infrastruktúrához kötődő üzletfejlesztési lehetőségeket, amelyek hozzásegíthetik a Waberer’s csoport logisztikai üzletágát a további növekedéshez.”

A Világgazdaság tavaly decemberi cikke szerint a Waberer’s International vásárolja meg a GYSEV Cargo 62,5 százalékát. A vevő kötelezettséget vállalt arra, hogy a zárást követően további, mintegy kétmilliárd forinttal emeli meg a GYSEV Cargo tőkéjét. A GYSEV Cargo 2024-ben nyilvános adatok szerint 22,9 milliárd forint árbevételt és 623 millió forint adózott eredményt ért el. Az előbbi adat szerény, az utóbbi két és félszeres növekedést takar.