Aláírták: küszöbön a GYSEV Cargo felvásárlása – a Waberer's nem áll meg, újabb üzleteket köthet Közép-Európa legnagyobb szállítmányozója
A szándéknyilatkozat aláírására azt követően került sor, hogy a Waberer’s által 2024. december 23-án bejelentett GYSEV Cargóban történő többségi tulajdonszerzés a tervezett határidőig nem tudott lezárulni a szükséges eladói oldali finanszírozói jóváhagyás (EIB) elmaradása miatt.
A szándéknyilatkozat illeszkedik a Waberer’s csoport 2027-ig szóló stratégiájába, amely a fenntarthatóságot, az innovációt, valamint a szolgáltatások folyamatos bővítését és diverzifikálását helyezi előtérbe. A Waberer’s csoport vasúti szegmense, a Waberer’s Rail hosszú távú célja továbbra is, hogy a fenntarthatóbb szállítási megoldások mellett hatékony és versenyképes szolgáltatásokat kínáljon ügyfeleinek, ami nemcsak a hazai piacra, hanem a nemzetközi szállítmányozásra is jelentős hatással lesz, erősítve Magyarország és a régió logisztikai versenyképességét.
Barna Zsolt a Waberer’s elnök-vezérigazgatója a szándéknyilatkozat kapcsán elmondta: „A Waberer’s az elmúlt időszakban jelentős hangsúlyt helyezett a multimodális logisztikai képességeinek fejlesztésére. Ennek első lépéseként 2024-ben többségi részesedést szereztünk a vasúti logisztikai szolgáltatásokat nyújtó PSP csoportban. Ezen megszerzett képességre építve sikeres üzletfejlesztési projekteket hajtottunk végre. A jövőben a Waberer’s csoport kiemelt szerepet fog betölteni a már átadott, illetve átadás előtt álló debreceni és szegedi új ipari központok vasúti, közúti és raktárlogisztikai kiszolgálásában. Tárgyalásokat folytatunk továbbá távol-keleti e-commerce szolgáltatók termékeinek vasúton történő Európába szállításáról, illetve légi áruszállítás vasúti logisztikai összekötéséről is. A GYSEV Cargóval való stratégiai együttműködés mellett folyamatosan vizsgáljuk további hazai és regionális vasúti logisztikai szolgáltatók esetleges megvásárlását, illetve a regionális logisztikai infrastruktúrához kötődő üzletfejlesztési lehetőségeket, amelyek hozzásegíthetik a Waberer’s csoport logisztikai üzletágát a további növekedéshez.”
A Világgazdaság tavaly decemberi cikke szerint a Waberer’s International vásárolja meg a GYSEV Cargo 62,5 százalékát. A vevő kötelezettséget vállalt arra, hogy a zárást követően további, mintegy kétmilliárd forinttal emeli meg a GYSEV Cargo tőkéjét. A GYSEV Cargo 2024-ben nyilvános adatok szerint 22,9 milliárd forint árbevételt és 623 millió forint adózott eredményt ért el. Az előbbi adat szerény, az utóbbi két és félszeres növekedést takar.
Több utashoz több vonat kell
A GYSEV jelenleg a nyugat-magyarországi és az ausztriai vonalhálózat egyes részein működik, közszolgáltatási szerződése van magyar és osztrák oldalon is pályaműködtetésre és személyszállításra. Koncesszióját két fő tulajdonosa rendre újraértékeli és megújítja, már 150 éve.
A társaság flottájában jelenleg
- 20, Stadler gyártmányú FLIRT villamos motorvonat van, ezek Magyarországon közlekednek.
- 13 Siemens Ventus villamos motorvonat Ausztriában szolgál, már gyártják a 14.-et, a 14 vonat már elég lesz az osztrák állam által megrendelt közszolgáltatás teljesítéséhez.
- A 9 Vectron mozdony 2017-es beszerzése óta a GYSEV Cargo szinte évente folyamatosan vesz újabbakat.
- Van még a GYSEV-nek 17 V43-as
- és 5 Taurus mozdonya is.
Az utóbbiak óránként 230 kilométeres sebességgel haladhatnak, bár erre a magyarországi pályákon nincs mód, de Európa más országaiban igen. (ETCS2 vonatirányító rendszer azonban nincs rajtuk, emiatt idővel kiszorulhatnak Nyugat-Európából.)