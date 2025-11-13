BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
BUX108,455.23 +0.28% MTELEKOM1,768 -1.81% MOL3,100 +0.52% OTP32,370 +0.53% RICHTER9,905 +0.15%
tőzsdenyitás
forint
Magyar Telekom
OTP
BUX

Erős forinttal és gyengélkedő Magyar Telekommal indult a nap a piacokon

Felfelé vette az irányt a pesti tőzsde csütörtökön, a blue chipek közül ugyanakkor csak az OTP tudott erősödni. A forint javított a dollárral és az euróval szemben.
K. T.
2025.11.13, 09:07
Frissítve: 2025.11.13, 09:33

Pozitív a nemzetközi befektetői hangulat csütörtökön, amit támogat, hogy az amerikai kongresszus elfogadta, Donald Trump elnök pedig aláírta az ideiglenes költségvetési törvényt, amivel véget ért a kormányzati leállás az Egyesült Államokban.

forint, BUX
Felfelé vette az irányt a BUX, a forint is erősödik csütörtök reggel / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 0,1 százalékos emelkedéssel, 108 248 ponton rajtolt. A hazai blue chip részvények körében vegyes a kép az indulást követően. 

  • Az OTP 0,2 százalékkal 108 248 forintra drágult, 
  • a Mol 0,1 százalékkal 3080 forintra fordult le, 
  • a Richter kurzusa pedig nem mozdult el a 9890 forintos szerdai záróárról.

A befektetők negatívan reagáltak a Magyar Telekom várakozásokat meghaladó negyedéves jelentésére , a részvény 0,3 százalékos eséssel, 1794 forinton rajtolt.

A forint erősödéssel indította a napot, amibe a kilábalás jegyeit tükröző hazai ipari termelési adat is besegíthetett. Az euró jegyzése a hajnali 384,7-es szintről 384,3 forintig szúrt le a tőzsdenyitásig, ez 0,1 százalékos erősödést jelez.

A dollárhoz képest 0,2 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 331,2 forint alá jött le ezzel.

A régiós pénzekkel szemben is minimális forintelőny látszik, a lengyel zloty 0,06 százalékkal, a cseh korona 0,02 százalékkal olcsóbb.

