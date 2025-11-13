Erős forinttal és gyengélkedő Magyar Telekommal indult a nap a piacokon

Pozitív a nemzetközi befektetői hangulat csütörtökön, amit támogat, hogy az amerikai kongresszus elfogadta, Donald Trump elnök pedig aláírta az ideiglenes költségvetési törvényt, amivel véget ért a kormányzati leállás az Egyesült Államokban.

Felfelé vette az irányt a BUX, a forint is erősödik csütörtök reggel / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 0,1 százalékos emelkedéssel, 108 248 ponton rajtolt. A hazai blue chip részvények körében vegyes a kép az indulást követően.

Az OTP 0,2 százalékkal 108 248 forintra drágult,

a Mol 0,1 százalékkal 3080 forintra fordult le,

a Richter kurzusa pedig nem mozdult el a 9890 forintos szerdai záróárról.

A befektetők negatívan reagáltak a Magyar Telekom várakozásokat meghaladó negyedéves jelentésére , a részvény 0,3 százalékos eséssel, 1794 forinton rajtolt.

A forint erősödéssel indította a napot, amibe a kilábalás jegyeit tükröző hazai ipari termelési adat is besegíthetett. Az euró jegyzése a hajnali 384,7-es szintről 384,3 forintig szúrt le a tőzsdenyitásig, ez 0,1 százalékos erősödést jelez.

A dollárhoz képest 0,2 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 331,2 forint alá jött le ezzel.