Folytatódhat az OTP menetelése, jó irányban a BUX
Az elkövetkező hetekre a globális tőkepiaci kilátások visszafogottan optimisták, ugyanakkor megnövekedett volatilitással és többfrontos kockázattal érdemes számolnunk. A globális tőkepiaci hangulat az elmúlt héten vegyes volt, de inkább enyhén pozitívnak tekinthető. A fejlett piaci – különösen az európai – részvénypiacok mérsékelten emelkedtek azzal a várakozással, hogy a monetáris politika lazább pályára állhat, miközben a gazdasági kilátások vegyesek.
Európában a STOXX 600 index például heti szinten körülbelül 1,6 százalékot, miközben az Euro Stoxx 50 körülbelül 1,2 százalékot emelkedett, a befektetők pedig a vállalati negyedéves eredményekre, valamint a monetáris és geopolitikai fejleményekre fókuszáltak. Az euróövezeti gazdasági aktivitás néhány ponton meglepetést okozott (például a flash PMI adatokban), ami támogatta a részvénypiaci hangulatot. Ugyanakkor a kötvénypiacon és a hozamgörbékben is látható volt a változás – a befektetők egy része szerint az Európai Központi Bank közel lehet az enyhítés lezárásához, miközben a Federal Reserve politikája továbbra is központi téma.
Az európai régióban – beleértve a magyar piacot is – a növekedés továbbra is kihívásokkal néz szembe: lassabb GDP-emelkedés, magasabb infláció, gyenge bizalmi mutatók. Ez csökkentheti a részvénypiaci kitettség hozam-kockázat arányát.
Magyar szempontból a BUX index továbbra is jó pályán mozog: az elmúlt héten körülbelül 2,3 százalékos emelkedést mutatott, elsősorban a pénzügyi szektor erőteljesebb szereplése miatt.
Ugyanakkor a hazai gazdasági fundamentumokat továbbra is tompítja, hogy az OECD és a kormány prognózisa szerint is a növekedés 2025-ben csak mérsékelt lesz (0,8–1 százalék körül), és az infláció még mindig magas szinten áll. A befektetők tehát a magyar piacokon is a globális hangulat javulását és a relatív értékeltségi szint előnyeit keresik, de nem feledkeznek meg a régiós növekedési és makrogazdasági kihívásokról sem. A piacok tudnak még emelkedni, de a növekedés üteme lehet mérsékeltebb. A volatilitás nőhet – a „nyugalom előtti csend” fázisában vagyunk, amikor a piacok nagyobb mozgásokra érzékenyek. Érdemes lehet a portfólióban heterogén pozíciókat tartani.
OTP Bank
A technikai értékelések szerint az OTP részvénye esetében vételi jelzés látható. A részvény árfolyama meghaladja a 20, 50 és 200 napos mozgóátlagokat, ami vételi jelnek tekinthető. Az RSI bizonyos túlvettséget mutat, tehát mérsékelt lendülettel folytatódhat a heti kurzus. Az árfolyam stabil, de lehet, hogy az erőteljes húzóerőt átmeneti korrekció előzheti meg, és az oszcillátorok óvatosságra intenek. Ha az árfolyam visszateszteli a támaszzónát, és stabilan tartja a mozgóátlagokat, akkor a következő két hétben folytatódhat az emelkedés, amit a legfrissebb elemzői konszenzus támogat. A megjelent jelentésekben már negyvenezer forint feletti árszintekre teszik a célárat a fundamentális elemzők. Ugyanakkor a kockázat is jelen van, például ha negatív makrohír (pl. kamat, szabályozás) érkezik, de egyelőre ennek kisebb az esélye.
Richter Gedeon
A Richter rövid távon „bullish”, középtávon „semleges”. A részvény a héten a 200 napos mozgóátlag fölé tört jelentősebb forgalommal, amely körül bázis látszik épülni. Egyelőre nincs nagy áttörés, de az árfolyam közel van a fenti ellenálláshoz, s ha képes lesz az áttörésére, akkor megváltozhat a jelenleg lassan csorgó eső trend. Ha az árfolyam áttöri a 10 600 forintos ellenállást, további emelkedés várható. Ha nem sikerül áttörnie, akkor oldalazás vagy enyhe visszahúzódás következhet az 50 napos átlagszintig. Az RSI semleges, az MACD egyelőre nem mutat lényeges jelzést. A várható mozgás inkább emelkedés technikai alapon, és érdemes figyelni a gyógyszeripari híreket, mert ezek „katalizátorok” lehetnek.
Mol
A Mol részvénye gyengébb árfolyamjelzést mutat rövid távon, a 200 napos átlagot korábban felülről keresztezte az 50 napos átlag, de ezt a jelzést felülírta a meghökkentő háromnapos intenzív emelkedés. Az utolsó kereskedési nap inkább visszatesztelte a 200 napos átlagból való kitörést, de nem tudta megérinteni. Kevés a technikai támogató jel, nagyobb a kockázata annak, hogy a részvény eséssel reagál a negatív hírekre. Ha az olajár emelkedik, vagy pozitív hír érkezik, további emelkedés elképzelhető, ha viszont nincs erős pozitív katalizátor, akkor oldalazás vagy korrekció valószínű. Kiemelten figyelendő az olajár változása, a finomítói kapacitás hírei, a geopolitikai események (pl. csővezetékek), mert ezek erősen befolyásolhatják a részvény teljesítményét.
Magyar Telekom
A Magyar Telekom technikai indikátorai nem mutatnak túl erős jelzést, az RSI 63-64-nél, az MACD pozitív, de a 20 és 50 napos mozgóátlag alatt, a 200 napos mozgóátlag felett van. A 200 napos átlag uptrendben, tehát hosszabb távon még támogató, de egyértelműen egy masszív támaszzónában kereskednek a részvénnyel. Valójában a korábbi emelkedés miatt bizonyos profitrealizálást láthatunk a grafikonon, ugyanakkor az 50 napos átlagforgalom alatti forgalommal. Vagyis a részvény befektetőinek többsége továbbra is bízik a papírban. Kiváló long nyitási lehetőséget rejthet, ha képes a támaszzóna felfelé történő elhagyására az árfolyam. Az azt jelenti, hogy az uptrend csatorna alján lehet indítani a longokat, a csatorna teteje magasan van, így ígéretes lehetőség, ha megerősíti egy kitöréssel az árfolyam.