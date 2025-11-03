Folytatódhat az OTP menetelése, jó irányban a BUX

Az elkövetkező hetekre a globális tőkepiaci kilátások visszafogottan optimisták, ugyanakkor megnövekedett volatilitással és többfrontos kockázattal érdemes számolnunk. A globális tőkepiaci hangulat az elmúlt héten vegyes volt, de inkább enyhén pozitívnak tekinthető. A fejlett piaci – különösen az európai – részvénypiacok mérsékelten emelkedtek azzal a várakozással, hogy a monetáris politika lazább pályára állhat, miközben a gazdasági kilátások vegyesek.

Jó irányban a BUX, folytatódhat az OTP ralija / Fotó: Vémi Zoltán

Európában a STOXX 600 index például heti szinten körülbelül 1,6 százalékot, miközben az Euro Stoxx 50 körülbelül 1,2 százalékot emelkedett, a befektetők pedig a vállalati negyedéves eredményekre, valamint a monetáris és geopolitikai fejleményekre fókuszáltak. Az euróövezeti gazdasági aktivitás néhány ponton meglepetést okozott (például a flash PMI adatokban), ami támogatta a részvénypiaci hangulatot. Ugyanakkor a kötvénypiacon és a hozamgörbékben is látható volt a változás – a befektetők egy része szerint az Európai Központi Bank közel lehet az enyhítés lezárásához, miközben a Federal Reserve politikája továbbra is központi téma.

Az európai régióban – beleértve a magyar piacot is – a növekedés továbbra is kihívásokkal néz szembe: lassabb GDP-emelkedés, magasabb infláció, gyenge bizalmi mutatók. Ez csökkentheti a részvénypiaci kitettség hozam-kockázat arányát.

Magyar szempontból a BUX index továbbra is jó pályán mozog: az elmúlt héten körülbelül 2,3 százalékos emelkedést mutatott, elsősorban a pénzügyi szektor erőteljesebb szereplése miatt.

Ugyanakkor a hazai gazdasági fundamentumokat továbbra is tompítja, hogy az OECD és a kormány prognózisa szerint is a növekedés 2025-ben csak mérsékelt lesz (0,8–1 százalék körül), és az infláció még mindig magas szinten áll. A befektetők tehát a magyar piacokon is a globális hangulat javulását és a relatív értékeltségi szint előnyeit keresik, de nem feledkeznek meg a régiós növekedési és makrogazdasági kihívásokról sem. A piacok tudnak még emelkedni, de a növekedés üteme lehet mérsékeltebb. A volatilitás nőhet – a „nyugalom előtti csend” fázisában vagyunk, amikor a piacok nagyobb mozgásokra érzékenyek. Érdemes lehet a portfólióban heterogén pozíciókat tartani.