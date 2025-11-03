Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Folytatódhat az OTP menetelése, jó irányban a BUX

A BUX index továbbra is jó pályán mozog, az OTP-nél a csúcsdöntést követően is folytatódhat az emelkedés. A Richternél is valószínűbb az emelkedés, a Mol teljesítményét az olajár változása, a finomítói kapacitás hírei és a geopolitikai események is befolyásolhatják.
Zakár Tivadar, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója
2025.11.03, 06:50

Az elkövetkező hetekre a globális tőkepiaci kilátások visszafogottan optimisták, ugyanakkor megnövekedett volatilitással és többfrontos kockázattal érdemes számolnunk. A globális tőkepiaci hangulat az elmúlt héten vegyes volt, de inkább enyhén pozitívnak tekinthető. A fejlett piaci – különösen az európai – részvénypiacok mérsékelten emelkedtek azzal a várakozással, hogy a monetáris politika lazább pályára állhat, miközben a gazdasági kilátások vegyesek. 

OTP, BUX
Jó irányban a BUX, folytatódhat az OTP ralija / Fotó: Vémi Zoltán

Európában a STOXX 600 index például heti szinten körülbelül 1,6 százalékot, miközben az Euro Stoxx 50 körülbelül 1,2 százalékot emelkedett, a befektetők pedig a vállalati negyedéves eredményekre, valamint a monetáris és geopolitikai fejleményekre fókuszáltak. Az euróövezeti gazdasági aktivitás néhány ponton meglepetést okozott (például a flash PMI adatokban), ami támogatta a részvénypiaci hangulatot. Ugyanakkor a kötvénypiacon és a hozamgörbékben is látható volt a változás – a befektetők egy része szerint az Európai Központi Bank közel lehet az enyhítés lezárásához, miközben a Federal Reserve  politikája továbbra is központi téma

Az európai régióban – beleértve a magyar piacot is – a növekedés továbbra is kihívásokkal néz szembe: lassabb GDP-emelkedés, magasabb infláció, gyenge bizalmi mutatók. Ez csökkentheti a részvénypiaci kitettség hozam-kockázat arányát. 

Magyar szempontból a BUX index továbbra is jó pályán mozog: az elmúlt héten körülbelül 2,3 százalékos emelkedést mutatott, elsősorban a pénzügyi szektor erőteljesebb szereplése miatt. 

Ugyanakkor a hazai gazdasági fundamentumokat továbbra is tompítja, hogy az OECD és a kormány prognózisa szerint is a növekedés 2025-ben csak mérsékelt lesz (0,8–1 százalék körül), és az infláció még mindig magas szinten áll. A befektetők tehát a magyar piacokon is a globális hangulat javulását és a relatív értékeltségi szint előnyeit keresik, de nem feledkeznek meg a régiós növekedési és makrogazdasági kihívásokról sem. A piacok tudnak még emelkedni, de a növekedés üteme lehet mérsékeltebb. A volatilitás nőhet – a „nyugalom előtti csend” fázisában vagyunk, amikor a piacok nagyobb mozgásokra érzékenyek. Érdemes lehet a portfólióban heterogén pozíciókat tartani.

OTP Bank

A technikai értékelések szerint az OTP részvénye esetében vételi jelzés látható. A részvény árfolyama meghaladja a 20, 50 és 200 napos mozgóátlagokat, ami vételi jelnek tekinthető. Az RSI bizonyos túlvettséget mutat, tehát mérsékelt lendülettel folytatódhat a heti kurzus. Az árfolyam stabil, de lehet, hogy az erőteljes húzóerőt átmeneti korrekció előzheti meg, és az oszcillátorok óvatosságra intenek. Ha az árfolyam visszateszteli a támaszzónát, és stabilan tartja a mozgóátlagokat, akkor a következő két hétben folytatódhat az emelkedés, amit a legfrissebb elemzői konszenzus támogat. A megjelent jelentésekben már negyvenezer forint feletti árszintekre teszik a célárat a fundamentális elemzők. Ugyanakkor a kockázat is jelen van, például ha negatív makrohír (pl. kamat, szabályozás) érkezik, de egyelőre ennek kisebb az esélye.

 

Richter Gedeon

A Richter rövid távon „bullish”, középtávon „semleges”. A részvény a héten a 200 napos mozgóátlag fölé tört jelentősebb forgalommal, amely körül bázis látszik épülni. Egyelőre nincs nagy áttörés, de az árfolyam közel van a fenti ellenálláshoz, s ha képes lesz az áttörésére, akkor megváltozhat a jelenleg lassan csorgó eső trend. Ha az árfolyam áttöri a 10 600 forintos ellenállást, további emelkedés várható. Ha nem sikerül áttörnie, akkor oldalazás vagy enyhe visszahúzódás következhet az 50 napos átlagszintig. Az RSI semleges, az MACD egyelőre nem mutat lényeges jelzést. A várható mozgás inkább emelkedés technikai alapon, és érdemes figyelni a gyógyszeripari híreket, mert ezek „katalizátorok” lehetnek. 

 

Mol

A Mol részvénye gyengébb árfolyamjelzést mutat rövid távon, a 200 napos átlagot korábban felülről keresztezte az 50 napos átlag, de ezt a jelzést felülírta a meghökkentő háromnapos intenzív emelkedés. Az utolsó kereskedési nap inkább visszatesztelte a 200 napos átlagból való kitörést, de nem tudta megérinteni. Kevés a technikai támogató jel, nagyobb a kockázata annak, hogy a részvény eséssel reagál a negatív hírekre. Ha az olajár emelkedik, vagy pozitív hír érkezik, további emelkedés elképzelhető, ha viszont nincs erős pozitív katalizátor, akkor oldalazás vagy korrekció valószínű. Kiemelten figyelendő az olajár változása, a finomítói kapacitás hírei, a geopolitikai események (pl. csővezetékek), mert ezek erősen befolyásolhatják a részvény teljesítményét.

 

Magyar Telekom

A Magyar Telekom technikai indikátorai nem mutatnak túl erős jelzést, az RSI 63-64-nél, az MACD pozitív, de a 20 és 50 napos mozgóátlag alatt, a 200 napos mozgóátlag felett van. A 200 napos átlag uptrendben, tehát hosszabb távon még támogató, de egyértelműen egy masszív támaszzónában kereskednek a részvénnyel. Valójában a korábbi emelkedés miatt bizonyos profitrealizálást láthatunk a grafikonon, ugyanakkor az 50 napos átlagforgalom alatti forgalommal. Vagyis a részvény befektetőinek többsége továbbra is bízik a papírban. Kiváló long nyitási lehetőséget rejthet, ha képes a támaszzóna felfelé történő elhagyására az árfolyam. Az azt jelenti, hogy az uptrend csatorna alján lehet indítani a longokat, a csatorna teteje magasan van, így ígéretes lehetőség, ha megerősíti egy kitöréssel az árfolyam.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

