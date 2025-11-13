Deviza
Gyengélkedtek a blue chipek, izmozott a forint

A Telekom, a Mol és a Richter is gyengélkedett. Az OTP és a 4iG egy kicsit kapaszkodott. Annál nagyobb formában volt a forint.
Faragó József
2025.11.13, 17:13

A BUX  108 213 ponton zárt, ami minimális emelkedés. Ezzel a pesti parkett vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. A forint most a dollárral szemben különösen erős.

pesti parkett
 A pesti parketten gyengén muzsikált a Mol és a Telekom / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: újraindult a kormányzat

Az amerikai széles piacot leképező S&P 500 közel 1 százalékos mínuszba csúszott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite szűk másfél százalékot esett. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag fél százalékot csúszott.

A DJIA indexet a gyenge bevételt jelentő Disney húzta le. Közben a Cisco árfolyama a dotkom-korszak rekordszintjét közelíti.  

Pesti parkett: gyengén szerepelt a Mol és a Telekom

Az OTP 32 440 forinton zárt, ami háromnegyed százalékos emelkedés.

OTP részvény
A Mol 3 062 forinton zárta a napot, majd háromnegyed százalékot csúszva.

MOL részvény
A Richter 9 835 forinton zárt, bő fél százalékos mínuszban.

RICHTER részvény
A Magyar Telekom 1 762 forintig csúszott, ami bő 2 százalékos esés. 

MTELEKOM részvény
A 4iG 4 920 forintig kapaszkodott, majd 1 százalékot emelkedve.

4IG részvény
Szétvált az euróval és a dollárral szembeni forintpálya

Délelőtt még az euróval, a dollárral és a régiós devizákkal szemben is erősödni tudott a forint.

Az euró-forint jegyzése ebéd után emelkedni kezdett. 

A fordulat 383,7 alól indult, 

s délután újból 384 fölé lendült a kurzus, 384,5 közelébe szúrva.

Kérdéses volt, hogy hol zár az euró-forint. Ha ugyanis a 384-es szint alatt, akkor ismét az alsó trendvonal (383-as támasz) lehet tesztelhető, ellenkező esetben viszont jöhet ismét egy felfelé irányuló korrekció. Felül 385-nél, majd 387,40-nál látszanak fontosabb ellenállási szintek.

Végül szinte ráült a támaszra a kurzus. Továbbra is nyitva hagyva a kérdést.

EUR / HUF árfolyam
 Ezzel szemben a dollár-forint délután egy

szűk sávban oldalazott,

330,2 és 330,8 között mozogva kereste az irányt. Végül 330 közelében zárt.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
329.5979 -0.66%
Fontos támasz alatt jegyzik a dollár-forintot, bár még nem szignifikáns a 330,91-os szint letörése. Ha sor kerül rá, a következő fontosabb támasz a korábban beállított lokális minimum 326,50-nál. Vagyis technikai alapon könnyen elérhetővé válik a 327 forintos dollár.

 

  

