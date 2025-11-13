Gyengélkedtek a blue chipek, izmozott a forint
A BUX 108 213 ponton zárt, ami minimális emelkedés. Ezzel a pesti parkett vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. A forint most a dollárral szemben különösen erős.
Amerika: újraindult a kormányzat
Az amerikai széles piacot leképező S&P 500 közel 1 százalékos mínuszba csúszott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite szűk másfél százalékot esett. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag fél százalékot csúszott.
A DJIA indexet a gyenge bevételt jelentő Disney húzta le. Közben a Cisco árfolyama a dotkom-korszak rekordszintjét közelíti.
Pesti parkett: gyengén szerepelt a Mol és a Telekom
Az OTP 32 440 forinton zárt, ami háromnegyed százalékos emelkedés.
A Mol 3 062 forinton zárta a napot, majd háromnegyed százalékot csúszva.
A Richter 9 835 forinton zárt, bő fél százalékos mínuszban.
A Magyar Telekom 1 762 forintig csúszott, ami bő 2 százalékos esés.
A 4iG 4 920 forintig kapaszkodott, majd 1 százalékot emelkedve.
Szétvált az euróval és a dollárral szembeni forintpálya
Délelőtt még az euróval, a dollárral és a régiós devizákkal szemben is erősödni tudott a forint.
Az euró-forint jegyzése ebéd után emelkedni kezdett.
A fordulat 383,7 alól indult,
s délután újból 384 fölé lendült a kurzus, 384,5 közelébe szúrva.
Kérdéses volt, hogy hol zár az euró-forint. Ha ugyanis a 384-es szint alatt, akkor ismét az alsó trendvonal (383-as támasz) lehet tesztelhető, ellenkező esetben viszont jöhet ismét egy felfelé irányuló korrekció. Felül 385-nél, majd 387,40-nál látszanak fontosabb ellenállási szintek.
Végül szinte ráült a támaszra a kurzus. Továbbra is nyitva hagyva a kérdést.
Ezzel szemben a dollár-forint délután egy
szűk sávban oldalazott,
330,2 és 330,8 között mozogva kereste az irányt. Végül 330 közelében zárt.
Fontos támasz alatt jegyzik a dollár-forintot, bár még nem szignifikáns a 330,91-os szint letörése. Ha sor kerül rá, a következő fontosabb támasz a korábban beállított lokális minimum 326,50-nál. Vagyis technikai alapon könnyen elérhetővé válik a 327 forintos dollár.