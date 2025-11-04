Deviza
Richter: az erős forint sem túl nagy akadály – óriásit ugorhatott a magyar gyógyszercég profitja

Jelentős növekedésről számolhat be a hazai blue chipek közül elsőként jelentő gyógyszergyártó. A javarészt exportra termelő Richter nyeresége a forint erősödése mellett is megszaladhatott a harmadik negyedévben.
K. T.
2025.11.04, 13:27
Frissítve: 2025.11.04, 14:07

A hét második felében elrajtol a hazai harmadik negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon. A sort a magyar blue chipek közül a Richter kezdi csütörtök hajnalban, egy nappal megelőzve az OTP-t és a Molt.

Richter, forint
Az erős forint ellenszelet jelent, de így is erős profitszámokat jelenthet a Richter / Fotó: Kallus György

A magyar gyógyszergyártó újabb erős negyedévet zárhatott, még ha a vezető neuropszichiátriai termékének értékesítési dinamikája lassult is az Egyesült Államokban, a forint erősödése pedig ugyancsak ellenszelet jelenthetett a döntően exportra termelő vállalatnak.

A korábbi negyedévekhez hasonló trendekre lehet kilátás a Richter következő negyedéves gyorsjelentése során. A bevételi és főbb profitszámok kapcsán enyhe két számjegyű növekedés jöhet, a pénzügyi sor azonban a bázisnál jóval kedvezőbb lehet, így nettó soron már érezhető lehet a különbség

írja elemzésében Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír vezető elemzője.

K&H: megugorhatott a Richter nyeresége

A Patria Finance hazai leánycégnél arra számítanak, hogy a Richter bevétele 12 százalékkal nőhetett éves alapon, 242,8 milliárd forintra.

Ez az előző negyedévekhez képest valamivel nagyobb növekedési ütemet jelentene. A devizahatások viszont annyira nem tűnnek erősnek, a dollár 5 százalékkal gyengült a forinthoz képest éves bázison. Forintban kifejezve így a második negyedévhez hasonló bevételre lehet kilátás.

Cinkotai Norbert a költségek tekintetében nem számít jelentős változásra, a pénzügyi eredmény viszont sokat javulhatott a tavalyihoz képest, noha továbbra is a negatív tartományban maradhatott.

A bruttó fedezet így 13,7 százalékkal 167,9 milliárd forintra emelkedhetett, a tisztított üzemi eredmény pedig 73,3 milliárdról 80,1 milliárd forintra nőhetett a szeptember végén zárult három hónap során.

A nettó nyereség soron 62,1 milliárd forintot vár a K&H, ez impozáns, 67,4 százalékos ugrást jelentene.

Visszafogottabb, de összességében erős teljesítményre számít az Erste

Az Erste is növekedésre számít minden főbb soron, noha a bankház prognózisa visszafogottabb a K&H várakozásainál.

Az osztrák pénzintézet szektorelemzője a bevételeket 222,9 milliárd forintra saccolja, ami mindössze 3 százalékos bővülésnek felel meg.

  • A belföldi gyógyszer-értékesítés 18 százalékkal eshetett vissza a magas 2024-es bázisról, 
  • és az oroszországi forgalom is számottevően apadhatott. 
  • Nyugat-Európában viszont továbbra is stabil, két számjegyű lehet a bővülés, 
  • és Észak-Amerikában is növekvő pályán maradhattak a bevételek.

A magyar társaság egyesült államokbeli értékesítési partnere, az AbbVie előző héten közölt jelentéséből az már ismert, hogy a Richter cariprazine hatóanyagú csúcskészítményének tengerentúli értékesítése 934 millió dollárra nőtt. Ebből mintegy 58 milliárd forintnyi jutalékbevételt könyvelhet el a hazai gyártó.

Az Erste szerint a növekvő royalty bevételek várhatóan támogatják a bruttó jövedelmezőségi rátát.

A működési eredmény ennek megfelelően 5,1 százalékkal 67 milliárd forintra kúszhatott fel, amit a fegyelmezett költségkontroll is támogathatott.

A K&H-hoz hasonlóan az Ersténél is azzal számolnak, hogy a forint főbb devizákkal szembeni erősödése negatív pénzügyi eredményt okoz, ennek mértéke azonban kisebb lehet az egy évvel korábbinál.

Mindezek eredőjeként az adózott eredmény soron 33 százalékos gyarapodást és 49,2 milliárd forintos tételt vár az Erste.

A Richter részvényárfolyama 0,6 százalékkal erősödött kedd kora délutánig. A gyógyszertársaság papírjai a tavaly év végi szinten stagnálnak, a 2024 októberében elért 11 260 forintos történelmi csúcstól pedig 8 százalékra van a kurzus.

 

 

