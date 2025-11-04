Richter: az erős forint sem túl nagy akadály – óriásit ugorhatott a magyar gyógyszercég profitja

A hét második felében elrajtol a hazai harmadik negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon. A sort a magyar blue chipek közül a Richter kezdi csütörtök hajnalban, egy nappal megelőzve az OTP-t és a Molt.

Az erős forint ellenszelet jelent, de így is erős profitszámokat jelenthet a Richter / Fotó: Kallus György

A magyar gyógyszergyártó újabb erős negyedévet zárhatott, még ha a vezető neuropszichiátriai termékének értékesítési dinamikája lassult is az Egyesült Államokban, a forint erősödése pedig ugyancsak ellenszelet jelenthetett a döntően exportra termelő vállalatnak.

A korábbi negyedévekhez hasonló trendekre lehet kilátás a Richter következő negyedéves gyorsjelentése során. A bevételi és főbb profitszámok kapcsán enyhe két számjegyű növekedés jöhet, a pénzügyi sor azonban a bázisnál jóval kedvezőbb lehet, így nettó soron már érezhető lehet a különbség

– írja elemzésében Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír vezető elemzője.

K&H: megugorhatott a Richter nyeresége

A Patria Finance hazai leánycégnél arra számítanak, hogy a Richter bevétele 12 százalékkal nőhetett éves alapon, 242,8 milliárd forintra.

Ez az előző negyedévekhez képest valamivel nagyobb növekedési ütemet jelentene. A devizahatások viszont annyira nem tűnnek erősnek, a dollár 5 százalékkal gyengült a forinthoz képest éves bázison. Forintban kifejezve így a második negyedévhez hasonló bevételre lehet kilátás.

Cinkotai Norbert a költségek tekintetében nem számít jelentős változásra, a pénzügyi eredmény viszont sokat javulhatott a tavalyihoz képest, noha továbbra is a negatív tartományban maradhatott.

A bruttó fedezet így 13,7 százalékkal 167,9 milliárd forintra emelkedhetett, a tisztított üzemi eredmény pedig 73,3 milliárdról 80,1 milliárd forintra nőhetett a szeptember végén zárult három hónap során.

A nettó nyereség soron 62,1 milliárd forintot vár a K&H, ez impozáns, 67,4 százalékos ugrást jelentene.

Visszafogottabb, de összességében erős teljesítményre számít az Erste

Az Erste is növekedésre számít minden főbb soron, noha a bankház prognózisa visszafogottabb a K&H várakozásainál.

Az osztrák pénzintézet szektorelemzője a bevételeket 222,9 milliárd forintra saccolja, ami mindössze 3 százalékos bővülésnek felel meg.

A belföldi gyógyszer-értékesítés 18 százalékkal eshetett vissza a magas 2024-es bázisról,

és az oroszországi forgalom is számottevően apadhatott.

Nyugat-Európában viszont továbbra is stabil, két számjegyű lehet a bővülés,

és Észak-Amerikában is növekvő pályán maradhattak a bevételek.

A magyar társaság egyesült államokbeli értékesítési partnere, az AbbVie előző héten közölt jelentéséből az már ismert, hogy a Richter cariprazine hatóanyagú csúcskészítményének tengerentúli értékesítése 934 millió dollárra nőtt. Ebből mintegy 58 milliárd forintnyi jutalékbevételt könyvelhet el a hazai gyártó.