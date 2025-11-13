Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Kongreszus
kormányzati leállás
szenátus
Donald Trump
Amerikai Egyesült Államok

Véget ért az Egyesült Államok leghosszabb kormányzati leállása, a növekedés felét elvitte

A kongresszus mindkét háza elfogadta a kormányzat finanszírozását, amit Trump alá is írt. Azonban a kormányzati leállás végét jelentő határozat csak január végéig nyújt finanszírozást.
VG/MTI
2025.11.13., 06:30

Véget ért az amerikai kormányzat leghosszabb leállása, miután a képviselőház is elfogadta a szövetségi intézmények finanszírozását lehetővé tevő törvényt szerdán, amit Donald Trump amerikai elnök azonnal alá is írt.

US
Donald Trump azonnal aláírta a kormányzati leállás végét jelentő törvényt / Fotó: AFP

A 43 napig tartó kormányzati leállás ezzel véget ért, ami már korábban is sejthető volt, hiszen a kongresszus alsóházában elegendő az egyszerű többség, a 100 fős szenátusban szükséges 60 fős minősített többség volt az a lehetőség, ahol a demokraták képesek voltak akadályozni a javaslat elfogadását, ám a felsőházban már hétfőn átment a törvényjavaslat.

A kormányzati leállás nem múlt el nyom nélkül

A kormányzati leállás minden szövetségi intézményt érintett, valamint a szövetségi költségvetésből finanszírozott programokat, köztük az ország 42 millió rászoruló polgárát támogató élelmiszersegély-programot. A kérdésben számos bírósági eljárás is indult, mely szerint a segélyprogram kifizetéseit a kormányzat nem függesztheti fel, ám a Trump-adminisztráció ragaszkodott hozzá, hogy ezek a kifizetések se valósuljanak meg a kormányzati elállás alatt.

A szövetségi kormány alkalmazottai az elfogadott költségvetés hiánya miatt fizetést sem kaptak, köztük azok a légi irányítók sem, akiknek a folyamatos üzem miatt bér nélkül is fel kellett venniük a munkát. 

A Trump-adminisztráció ugyanakkor arra talált módot, hogy a hadsereg tagjait fizesse.

Gregory Daco, az EY vezető közgazdásza szerint a munkavállalók fizetésének kiesése a jelenlegi negyedévben a GDP 0,8 százalékának, azaz 55 milliárd dollárnak felel meg. Az amerikai gazdaság 2025 első felében átlagosan 1,6 százalékkal nőtt évesített szinten, ami azt jelenti, hogy a leállás a megelőző hat hónapban elért növekedés körülbelül felét semmisítette meg.

Ez volt a harc tétje

A kormányzati leállás megszüntetéséért a demokraták a Barack Obama elnöksége alatt elfogadott egészségügyi törvényhez kapcsolódó adókedvezmények fenntartását követelték, 

melynek megszüntetése több ezer dollárral növeli az érintettek egészségügyi kiadásait.

A republikánusok jelezték, hogy a kormányzat működését és az egészségbiztosítási rendszer átalakítását két külön kérdésként akarják kezelni, és azzal vádolták a demokratákat, hogy az országot ejtették túszul politikai követelésük érdekében.

Az elfogadott, január végéig hatályos törvényben végül nem szerepel az egészségbiztosítási rendszer jövőjéről szóló rendelkezés. 

A képviselőház végszavazását megelőzte a szenátus, azaz a kongresszus felsőházának voksolása, ahol több demokrata szenátor feladta ellenállását, és csatlakozott a republikánusokhoz a kormányzati intézmények újraindulása érdekében.

Ez azt is jelenti, hogy januárban újabb összecsapás várható a kormányzat finanszírozása kapcsán, mely azonban széles körű gazdasági károkat is okoz. Az elmaradt szövetségi fizetéseket és élelmiszersegélyeket ugyan utólag kifizetik, de időközben a légi közlekedés kapacitásait is csökkenteni kellett, ennek helyreállítása nem fog azonnal menni. 

A finanszírozás helyreállásával azonban szakértők szerint a recesszió elkerülhető, mivel a kényszerszabadságra küldött munkavállalók várhatóan elköltik a visszamenőlegesen megkapott fizetésüket, a segélyben részesülők pedig beváltják az utalványokat, ami a fogyasztásvezérelt amerikai gazdaságban nagy szerepet játszik. A kormányzati leállás végével elkészülhetnek azok a szövetségi statisztikák is, melyek hiánya megnehezítette a döntéshozók, például a Fed dolgát.

