Lecsapott a magyar átok Ausztriában, horror az egyik legfontosabb autópályán: egyszercsak összerogyott a töltés, azonnal lezárták – óriási a dugó

Komoly fennakadásokra számíthatnak az autósok az A2-esen, a stájer-burgenlandi határnál. Pinkafő (Pinkafeld) és Pinggau között, Graz irányában teljesen lezárták az autópályát a partfal további megcsúszásának veszélye miatt. A lezárt autópálya jelenleg egy irányban használható, a Graz felé tartó autósokat is ideiglenesen átterelik a Bécs felé vezető oldalra – írja a VAOL az ORF-re hivatkozva.

Magyarországon is történt hasonló, amikor az M30-as töltése csúszott meg / Fotó: Kocsis Zoltán

A forgalmat az ellenkező oldalra terelik, ahol kétirányúsították a pálya Bécs felé vezető oldalát a problémás szakaszon

- közölte az ASFINAG.

Az intézkedésekre azután volt szükség, miután múlt szerdán kora délután egy építési területen a töltés mintegy 40 méteres, megcsúszott. Az autópálya érintett szakasza is erre a töltésre épült, így a pálya alatti talaj is megrogyott. A megindult szakaszt most betonfallal és cölöpökkel kell stabilizálni.

Ha minden a tervek szerint halad, az első fázist még idén befejezik, egy sávot terveznek megnyitni Graz irányába. A teljes helyreállításra azonban csak jövőre kerülhet sor.

A szerdai földcsuszamlás miatt már vasárnap délután teljesen lezárták a Graz felé vezető oldalt, ezzel hatalmas torlódás alakult ki a pályán.

A partfal 30 méteren mozdult meg, egy markoló is megindult a lejtőn, a pinkafői tűzoltók csörlővel állították talpra, a vezetője nem sérült meg.

A területen már korábban is okozott gondot a laza talaj. Negyven éve súlyosabb volt a helyzet, akkor az úttest 150 méteren csúszott a mélybe.

Magyarországon is történt hasonló

Mint a Világgazdaság korábban beszámolt róla, még 2021-ben 180 milliárd forintos költségvetéssel adták át az M30-as autópálya Miskolc feletti, Kassa és a szlovák határ felé vezető 57 kilométeres szakaszát. Miskolc és Szikszó között azonban az autópálya egyik részét már két és fél évvel az átadása után, 2024. február végén le kellett zárni, mert az út egy 150 méteres szakaszon megcsúszott.

Azóta csak terelő utakon lehet közlekedni ezen a szakaszon.

A tárcavezető szerint az M30-as egyértelműen a Strabag hibájából süllyedt meg, a vállalat pedig szórakozik a magyar kormánnyal. A cég azonban azt állítja, hogy a kárt az előre nem látható talajvízmozgás okozta, amely a műszaki átadás után jelentkezett, és nem lehetett előre jelezni. Ez a talajvíz telítette a töltés alatti mély agyagrétegeket, ami talajcsúszáshoz és egyenetlen süllyedéshez vezetett.