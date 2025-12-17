Deviza
EUR/HUF389,41 +1,01% USD/HUF331,35 +0,99% GBP/HUF443,85 +0,75% CHF/HUF417,01 +1,08% PLN/HUF92,31 +0,88% RON/HUF76,48 +1,02% CZK/HUF15,97 +0,66% EUR/HUF389,41 +1,01% USD/HUF331,35 +0,99% GBP/HUF443,85 +0,75% CHF/HUF417,01 +1,08% PLN/HUF92,31 +0,88% RON/HUF76,48 +1,02% CZK/HUF15,97 +0,66%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14% BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MNB
lakásbiztosítás
Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás

Szokatlan dolog történt a lakásbiztosításokkal, ezt sokan észrevehették

Otthon, édes otthon – egy hely, ahol mindenki biztonságban akarja tudni magát, még akkor is, amikor az időjárás, a piac és a pénztárca is kiszámíthatatlan. A lakásbiztosítás világában most valami szokatlan történik, amire kevesen számítottak. Első ránézésre ártatlannak tűnnek a számok, de mögöttük egy csendes elmozdulás rajzolódik ki. Olyan változás, amely sokaknak többet jelenthet annál, mint amit az éves díjcsekk mutat.
Ballagó Dániel
2025.12.17, 17:53

Megtorpant a lakásbiztosítási díjak emelkedése Magyarországon, miközben a biztosítók egyre magasabb fedezetet kínálnak az ügyfeleknek – derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss Lakásbiztosítás-indexéből. A jegybank adatai szerint 2025 harmadik negyedévében országosan gyakorlatilag stagnáltak az átlagdíjak az előző három hónaphoz képest, ami elsősorban a lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által vállalt önkéntes díjkorlátozásnak köszönhető

MNB, Magyar Nemzeti Bank, lakásbiztosítás
Stagnáló díjak, javuló ár-érték arány a lakásbiztosításoknál / Fotó: MNB

Vidéken kicsit drágább, Budapesten olcsóbb lakásbiztosítás

Egy lakott, teljes körű – ingatlanra és ingóságra is kiterjedő – lakásbiztosítás éves átlagdíja 64,5 ezer forint volt, a fővárosban ennél alacsonyabb, 61,7 ezer forintos, míg a Budapesten kívüli településeken 65 ezer forintos átlagot mértek.

A negyedéves díjnövekedés mindössze 0,2 százalék, ami a jelenlegi gazdasági környezetben rendkívül mérsékeltnek számít.

Gyorsabban nő a fedezet, mint a díj

Éves összevetésben ugyan 4,1 százalékkal emelkedtek a lakásbiztosítási díjak, ám a biztosítók által vállalt kártérítési összegek ennél jóval nagyobb mértékben, 13 százalékkal nőttek. Ez érdemben javította a szerződések ár-érték arányát, és csökkentheti az alulbiztosítottság kockázatát is.

Egy rögzített, 70 millió forintos biztosítási összegre vetítve a díjak egy év alatt több mint 7 százalékkal mérséklődtek.

Viharok, kárkifizetések, fogyasztóbarát termékek

A nyári viharkárok hatására az egy szerződésre jutó átlagos kárösszeg 10 százalékkal nőtt tavalyhoz képest. Ebben a környezetben különösen kedvezőnek bizonyultak a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások, amelyek több szempontból is jobban teljesítenek az átlagos piaci ajánlatoknál:

  • átlagdíjuk közel 19 százalékkal alacsonyabb,
  • szolgáltatási szintjük – a kárráfordítást is figyelembe véve – csaknem 20 százalékkal magasabb,
  • átláthatóbb feltételeket és gyorsabb kárrendezést kínálnak.

Érdemes felülvizsgálni a szerződéseket

Az MNB arra hívja fel a figyelmet, hogy a szerződéses évforduló vagy a következő lakásbiztosítási kampány jó alkalom lehet a meglévő biztosítások átnézésére. A megfelelően beállított biztosítási összeg, az értékkövetés és a korszerű fedezetek ma már sok esetben nem járnak magasabb díjjal, viszont jelentősen csökkenthetik egy váratlan káresemény pénzügyi kockázatát

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu