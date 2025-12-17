Putyin kimondta: ez egy lázálom, beleverik az európaiak fejébe a háborút az oroszok ellen

Vlagyimir Putyin orosz elnök a védelmi minisztérium vezetői testületének szerdai kibővített ülésén ismét leszögezte: hazugság az, hogy Európának elkerülhetetlenül szembe kell néznie Oroszországgal. Szerinte az európai országokban élő lakosságot szándékosan riogatják egy képzeletbeli, „nagy háborúval” fenyegető Oroszországgal.

Vlagyimir Putyin cáfolta, hogy elkerülhetetlen lenne az összecsapás Európa és Oroszország között / Fotó: Anadolu via AFP

Putyin kiemelte, hogy a világ geopolitikai helyzete továbbra is feszült, bizonyos régiókban pedig kifejezetten kritikus. Rámutatott, hogy a NATO aktívan növeli és modernizálja támadó képességeit, új fegyvereket fejleszt, és egyre nagyobb figyelmet fordít a világűr katonai célú használatára.

Már nem egyszer elmondtam, hogy ez hazugság, lázálom, egyszerűen lázálom, hogy létezik valami képzeletbeli orosz fenyegetés az európai országokra nézve. De ezt teljesen tudatosan cselekszik

– idézte a Pravda az orosz államfőt. Putyin szerint a rettegéskeltés mögött nem valós biztonsági kockázat, hanem politikai és propagandacélok állnak.

Az elnök továbbra is kitart Moszkva álláspontja mellett, miszerint Oroszország nem fenyegeti Európát, a NATO és más nyugati országok katonai fejlesztéseit pedig provokatívnak és agresszívnak minősíti.

Putyin: az Oroszország elleni támadásokat nem hagyjuk büntetlenül

Az orosz vezető, bár a háborút kizártnak tartja, korábban már leszögezte, hogy a hazája elleni támadásokat azonban nem fogja megtorlás nélkül elviselni. A héten írásban küldött választ Orbán Viktornak arra a kérdésére, hogy Oroszország hogyan lépne fel, ha az Európai Unió Ukrajnának ítélné a befagyasztott orosz állami vagyont.

Putyin jelezte, hogy „a nemzetközi jog minden eszközével” erőteljes válaszlépéseket tennének az ilyen döntés esetén, és figyelembe vennék, mely uniós tagállamok támogatták azt. Orbán hangsúlyozta, hogy

Magyarország soha nem fogja támogatni a befagyasztott orosz eszközök elvételét vagy kisajátítását, mert ez lényegében nyílt hadüzenetnek minősülne.

A miniszterelnök szerint Magyarország „levédte magát” az esetleges orosz válaszlépések ellen azzal, hogy nem vesz részt ilyen döntések támogatásában, és kész jogi lépéseket tenni az EU-s jogállás érdekében. Szavai szerint a befagyasztott vagyon kérdése dominálja az uniós csúcs témáit, és a háború‑és békepárti álláspontok ütközete köré épülnek a viták arról, hogyan támogassák Ukrajnát pénzügyi és katonai eszközökkel.