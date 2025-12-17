Deviza
EUR/HUF389,41 +1,01% USD/HUF331,35 +0,99% GBP/HUF443,85 +0,75% CHF/HUF417,01 +1,08% PLN/HUF92,31 +0,88% RON/HUF76,48 +1,02% CZK/HUF15,97 +0,66% EUR/HUF389,41 +1,01% USD/HUF331,35 +0,99% GBP/HUF443,85 +0,75% CHF/HUF417,01 +1,08% PLN/HUF92,31 +0,88% RON/HUF76,48 +1,02% CZK/HUF15,97 +0,66%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14% BUX108 783,37 -0,89% MTELEKOM1 800 +1,12% MOL2 872 +0,77% OTP34 300 -0,87% RICHTER9 595 -2,64% OPUS536 -3,42% ANY7 000 +0,86% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 045,79 -0,81% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,41 -0,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tűzeset
olajfinomító
Dunai Finomító
Százhalombatta

Hivatalos: kiderült, mi okozta a tüzet a százhalombattai olajfinomítóban – brutális, mekkora kiesést okoz a Molnak

Lezárult az októberi tűzeset elsődleges vizsgálata a Dunai Finomítóban. A Mol közlése szerint a problémát egy műszaki meghibásodás okozta, külső beavatkozás nem történt. A százhalombattai olajfinomító teljes kapacitású működése a javítások után állhat helyre, ami 2026 harmadik negyedévére várható.
VG
2025.12.17, 18:06
Frissítve: 2025.12.17, 18:19

Lezárult a Dunai Finomítóban októberben történt tűzeset elsődleges kivizsgálása, a Mol közlése szerint a történtek hátterében műszaki meghibásodás állt. A társaság tájékoztatása alapján a százhalombattai olajfinomítóban az AV3-as nyersolaj-desztilláló egységet érintő tüzet egy szivattyú szerkezeti sérülése és szétrepedése okozta, mely műszaki okokra vezethető vissza.

Hivatalos: kiderült, mi okozta a tüzet a százhalombattai olajfinomítóban - brutális, mekkora kiesést okoz a Molnak
Hivatalos: kiderült, mi okozta a tüzet a százhalombattai olajfinomítóban - brutális, mekkora kiesést okoz a Molnak / Fotó: BERNADETT SZABO / REUTERS

A belső vizsgálat eddigi eredményei szerint kizárható a súlyos gondatlanság, a szándékos károkozás, valamint bármilyen külső behatás szerepe. A Mol hangsúlyozta: a rendelkezésre álló adatok alapján az eset elszigetelt műszaki meghibásodás következménye volt, és nem utal rendszerszintű problémára.

A vállalat jelenlegi várakozásai szerint a helyreállítási és javítási munkálatok 2026 harmadik negyedévében fejeződhetnek be, 

ezt követően a Dunai Finomító visszatérhet a teljes kapacitású működéshez. A társaság ugyanakkor jelezte: a kárfelmérés és a részletes műszaki tervezés még folyamatban van, így a javítás időigénye a későbbiekben módosulhat.

A Mol rendelkezik biztosítással az ilyen jellegű események kezelésére, mely nemcsak a műszaki károkra, hanem a kieső nyereségre is kiterjed. A biztosítói kárfelmérési folyamat jelenleg is zajlik, ennek lezárása után válhatnak ismertté a pontos pénzügyi hatások.

A termelés kiesésének mérséklése érdekében a vállalat több intézkedést is bevezetett. Ennek részeként növelte a félkész alapanyagok feldolgozását, ami lehetővé teszi a kapacitáskiesés részbeni kompenzálását. 

A Mol a felújítás időszaka alatt átlagosan mintegy 30 százalékos termeléscsökkenéssel számol, ugyanakkor a kiesés mértéke időszakonként eltérő lehet.

Az üzemanyag-ellátás biztonságának fenntartása érdekében a társaság fokozza a termékek átszállítását a Pozsonyi Finomítóból, emellett növeli a régió más piaci szereplőitől történő beszerzéseket is. A Mol szerint ezek az intézkedések lehetővé teszik, hogy a saját piacain az ellátás folyamatos maradjon a javítási munkák ideje alatt is.

A vállalat kiemelte: mivel a mérnöki, beszerzési és kivitelezési feladatok ütemezése jelenleg nagyrészt előzetes szakértői becsléseken alapul, a javítások időtartama a további vizsgálatok és tervezési fázisok előrehaladtával változhat.

Bomba üzletet kötött a Mol a keleti olajóriással – rengeteg olajat szivattyúzhat ki a magyar vállalat

A Mol csoport és a SOCAR (Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság) átfogó szénhidrogén-kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodást írt alá, mely Azerbajdzsán Samahi-Gobusztán régiójának egy szárazföldi területére vonatkozik. A közös kutatási projektben a Mol operátorként 65 százalékos, a SOCAR pedig 35 százalékos részesedéssel rendelkezik.

A 2025. júniusi megállapodásra alapozva, mely a Samahi-Gobusztán régióban tervezett szénhidrogén-kutatás legfontosabb feltételeiről szólt, ez a teljes körű megállapodás jelentős mérföldkő a Mol és a SOCAR stratégiai partnerségében, mely a korábbi sikeres együttműködésekre épül. A megállapodást Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója, valamint Rovsan Najaf, a SOCAR elnöke írta alá.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu