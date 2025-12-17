Orbán Viktor és Andrej Babis Brüsszelben találkoztak, az Európai Tanács ülése előtt. A találkozóról készült felvételen a cseh politikus – Orbán Viktor társaságában – rövid üzenetet is intézett a magyarokhoz, amelyben nyíltan méltatta a magyar miniszterelnök szerepét az európai politikában.

Babis Brüsszelből üzent a magyaroknak: „Szükségünk van Orbán Viktorra” / Fotó: AFP

Babis beszédében hangsúlyozta, hogy örömmel tartózkodik Brüsszelben Orbán Viktorral, akit szövetségesének nevezett. Úgy fogalmazott, hogy „két harcos” találkozott, akik a „hazafiak Európájáért” kívánnak dolgozni. Elmondása szerint közösen vesznek részt az Európai Tanács munkájában, és együtt akarnak fellépni Európa, valamint saját országaik érdekeiért .

A cseh politikus üzenetében külön kitért a magyar belpolitikára is.

Kifejezte reményét, hogy Orbán Viktor megnyeri a következő magyarországi választásokat, mert – mint fogalmazott – „szükségünk van rá itt”,

hogy együtt tudjanak küzdeni a magyarok és a közös európai jövő érdekében. Babis ezt az üzenetet közvetlenül Orbán Viktor mellől mondta el, angol nyelven, kifejezetten a magyaroknak címezve szavait .

Orbán Viktor a találkozón szintén pozitívan beszélt Andrej Babisról. Úgy fogalmazott, örül annak, hogy ismét együtt dolgozhatnak az európai színtéren, és közösen képviselhetik országaik érdekeit az Európai Tanácsban. A magyar miniszterelnök utalt arra is, hogy korábban már volt alkalmuk együttműködni, és ezt a politikai szövetséget most is fontosnak tartja .

A felvétel hangulata személyesebb elemeket is tartalmazott: Andrej Babis megemlítette, hogy kedveli a magyar ételeket, köztük a pogácsát és a sonkát, ami – szavai szerint – tovább erősíti a két ország közötti baráti kapcsolatot. A találkozó összességében azt jelezte, hogy

a két politikus a jövőben is szoros együttműködésre törekszik az uniós döntéshozatalban.

A brüsszeli találkozó és az ott elhangzott üzenet újabb példája annak, hogy Orbán Viktor és Andrej Babis politikai szövetségeseiként tekintenek egymásra, és közös fellépést sürgetnek az Európai Unió jövőjét érintő kérdésekben.