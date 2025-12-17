Már meg is van a 2026-os országgyűlési választások első nyertese – fontos megbízást nyert el a tőzsdei cég

A 2026-ban sorra kerülő magyarországi országgyűlési választások nyomtatványait az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. szállítja – jelentette be szerda déután a Budapesti Értéktőzsde honlapján a nyomdatársaság.

Az ANY Biztonsági Nyomda szállítja a 2026-os országgyűlési választás szavazólapjait / Fotó: Illyés Tibor / MTI

Az ANY közleménye szerint a Nemzeti Választási Iroda 2025. december 17-én keretszerződést kötött az ANY Biztonsági Nyomdával a 2026. évi

általános országgyűlési képviselő-választás,

valamint időközi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások

és helyi népszavazások

nyomdai termékeinek és szolgáltatásainak beszerzésére.

Ennyibe kerülnek a jövő évi országgyűlési választás nyomtatványai

A szerződés keretösszege nettó 2,94 milliárd forint.

A társaság több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a választási nyomtatványok, a hozzá tartozó biztonsági és logisztikai feladatok teljes körű ellátásában. Az ANY a szerződés keretében biztosítja majd a hazai szavazókörökben, a külképviseleteken, és a levélben szavazók részére a hamisítás elleni biztonsági védelemmel ellátott nyomtatványokat. Szintén a vállalat feladata lesz a szavazáshoz szükséges egyéb nyomdai szolgáltatások biztosítása és a választási kellékek szállítása.

Az ANY Biztonsági Nyomda a most bejelentett megrendelés mellett erősen indíthatja a következő évet, és az idei teljesítményére sem lehet eddig panasz. A nyomdacég az előző hónap végén tette közzé első kilenchavi időközi jelentését, amiben erős eredényszáokról és élénkülő exportpiaci forgalomról számolt be.

Árbevétele öt százalékkal 52,8 milliárd forintra emelkedett, az üzemi eredmény 16 százalékkal tízmilliárd forintra nőtt, az EBITDA pedig 11,9 milliárd forint volt, 14 százalékkal meghaladva a tavalyit. A társaság adózott nyeresége negyedével ugrott meg, 7,3 milliárd forintra. Az év első kilenc hónapjában az egy részvényre jutó eredmény (EPS) így 509 forint volt, míg az EBITDA marzs pedig 21,5 százalék fölé emelkedett.