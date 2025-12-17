Lemondásra szólították fel Ursula von der Leyent, fellázadtak a német munkások – ezek voltak 2025 júliusának legolvasottabb cikkei a nemzetközi gazdaság rovatban

A hónap öt legolvasottabb nemzetközi gazdasági cikke olyan fordulatokat hozott, amelyek 2025 végére is érezhetően alakították a gazdaságpolitikai klímát: a piacok működésétől a munkahelyvédelemig és a jogbiztonságig több fronton rajzolódtak ki törésvonalak, gyakran az Európai Bizottság – és Ursula von der Leyen – döntéseinek árnyékában. A légi forgalmat bénító sztrájkok és az uniós hatáskörviták így a júliusi hónap visszatérő motívumaivá váltak.

Ursula von der Leyen / Fotó: AFP

1. Ilyen még nem volt: nem akárki szólította fel lemondásra Ursula von der Leyent

A júliusi toplista élén az a történet állt, amikor a Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary nyílt levélben lemondásra szólította fel Ursula von der Leyent. Érvelése szerint az Európai Bizottság évek óta nem védi meg kellően az „átrepülő járatokat” a francia légi irányítók (ATC) visszatérő nyári sztrájkjaitól, így a francia munkabeszüntetések nemcsak Franciaország, hanem az egész egységes piac működését bénítják. A cikk a járattörlések nagyságrendjét és a Ryanair azon állítását emelte ki, hogy a károk jelentős része elkerülhető lenne uniós szintű szabályozással.

Az év második felében a konfliktus nem csillapodott: a Ryanair szeptemberben és ősz elején is újabb közleményekben sürgette az EU-s reformot, a francia sztrájkok kockázatára hivatkozva, és a téma a nemzetközi sajtóban is visszatért. Mindez azt jelezte, hogy a júliusi levél nem egyszeri PR-akció volt, hanem egy elhúzódó, strukturális vitába illeszkedik a légtér-menedzsment és a sztrájkjog határainál.

2. Beintettek a német munkások: nem engedik, hogy Magyarországra helyezze át a termelését az autóipari beszállító

A második legolvasottabb cikk a ZF német munkavállalóinak tömeges tiltakozásáról szólt, miután felmerült, hogy a vállalat költségcsökkentés és átszervezés részeként Magyarországra, Egerbe telepíthet át termelési kapacitást. A történet egyszerre volt német belpolitikai–szociális ügy és kelet-közép-európai ipari versenyképességi kérdés: a dolgozók a leépítések, a bércsökkentési nyomás és az áthelyezések ellen léptek fel.