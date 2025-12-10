A fiatalok éve volt az idei a hazai lakáspiacon, csúcsról futott csúcsra az ingatlanpiac 2025-ben

Idén a hazai lakáspiac maga mögött hagyta a 2023-as gyenge évét, s a 2024-ben elindult élénkülés ebben az évben határozott növekedéssé erősödött – derült ki a Duna House évértékelő közleményéből. A jövő évi kilátásokat óvatos optimizmus jellemzi.

Óvatos optimizmus a lakáspiacon / Fotó: Kallus György

Három tényező mozgatta a lakáspiacot

Az év elején az állampapírokból felszabaduló megtakarítások vitték hároméves csúcs közelébe a forgalmat, az év második felében pedig az Otthon Start program és a fiatal vevők erős jelenléte fokozta a lendületet. Ezzel együtt is

óvatos optimizmus lengi be a 2026-os ingatlanpiaci kilátásokat:

a támogatott hitelek továbbra is élénk keresletet biztosítanak, miközben a 2025-ben megugró árak visszafoghatják a tranzakciószámokat.

A Duna House előrejelzése szerint,

jövőre 100-120 ezer adásvétel várható,

az árak pedig az első negyedévben mérsékeltebb, 10 százalék alatti emelkedést mutathatnak. A jelzáloghitel-piac akár a 2000 milliárd forintos szintet is elérheti jövőre.

Az idei ingatlanpiacot három tényező mozgatta: a felszabaduló állampapír-megtakarítások, az Otthon Start program hatása és a 20–40 évesek erősödő jelenléte

– fogalmazott évértékelésében Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese. Hozzátette: ez a három folyamat együtt rendkívül aktív, időnként hullámzó, de összességében erős évet eredményezett.

Mint mondta,

az inflációkövető állampapírok lejárata több százmilliárd forintot mozgatott meg,

amelynek jelentős része meg is jelent az ingatlanpiacon. A Duna House januárban már két számjegyű forgalomnövekedést mért, s a fővárosban az adásvételek több mint harmada befektetési céllal született. A befektetők között sok volt az új belépő, és egyre többen keresték a stabil bérbeadási hozamot vagy a felújítandó lakásokban rejlő értéknövekedést.

Stabilizálódtak az árak

Az árak az első fél évben gyorsan emelkedtek, majd ősszel a legtöbb szegmensben egy újabb áremelkedési hullám futott le.

Októberre elérte a piac az árplafont.

Budapesten a panelek négyzetméterára 1,1–1,3 millió forint között mozgott.

A belső pesti és budai téglalakások pedig 1,2–1,3 millió forint körüli árszinten cseréltek gazdát.

Vidéken szélesebb volt a szórás, a nagyvárosokban jellemzően 440–520 ezer forintos négyzetméteráron keltek el a lakások.

A jó állapotú otthonok gyorsan gazdára találtak, míg a felújítandó vagy gyengébb állapotú ingatlanok értékesítése tovább tartott, és nagyobb alkuval zárult.