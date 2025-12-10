Magyar államadósság: kiterítette a lapokat a kormány, honnan szerez rá pénzt – így finanszírozza 2026-ban

A magyar költségvetés stabil és biztonságos, ezt támasztja alá, hogy az összes hitelminősítő megerősítette Magyarország adósbesorolását - jelentette ki Kisgergely Kornél, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára, aki a Hoffmann Mihállyal, a Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatójával közös sajtótájékoztatóján ismertette az államadósság 2026-os finanszírozási tervét.

Magyar államadósság: kiterítette a lapokat a kormány

Kisgergely Kornél emlékeztetett rá, hogy a hiánycélt idén és jövőre is 5 százalékban határozta meg a kormány. A jövő évi költségvetést eleve úgy fogadták el, hogy tartalmazott egy mentesítési záradékot. Ezt az EU is elfogadta, így magasabb hiányt is el tudnak érni, amivel nem szegik meg a vállalásaikat és az EDP-eljárásnak is megfelelnek. Ez annak köszönhető, hogy az elmúlt években jelentős összeget költöttek hadiipari fejlesztésekre.

Jövőre 5055 milliárd forint pénzforgalmi hiánnyal számol a kormány.

Bár az elmúlt években magasabb volt a hiány, azonban a költségvetés strukturálisan jobb helyzetben van, az elsődleges deficit ugyanis idén 1,1 százalék, jövőre 1,2 százalék lehet. Az államadósság tavaly év végén a GDP 73,5 százaléka volt, azzal számolnak, hogy a következő két évben is ezen a szinten marad, a nehéz külső gazdasági körülmények ellenére is.

Az államtitkár felhívta rá a figyelmet, hogy a rendkívüli kormányzati tartalékot zárolták a 2026-os büdzsében, így ennyivel kevesebbet költhet jövőre a kormány. Bevételi intézkedésként pedig a bankadó megemeléséről döntöttek, ez 185 milliárd pluszt jelent.

Benyújtotta a beruházási tervét a kormány a SAFE-hitelből

Kisgergely Kornél szerint fontos eleme lesz a jövő évi költségvetésnek a SAFE-hitel, a teljes keret 150 milliárd euró.

A Magyarország allokált összeg 16,2 milliárd euró, amit igényeltünk az első fázisban. November 30-án lejáró határidővel leadtuk a beruházási tervünket

– mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy kedvező feltételek mellett tudják felvenni, olcsóbb, mint a piaci hitelek, majd 2 százalékkal.

Ezt a pénzt arra használják fel, hogy a védelmi kiadásokat és a kettős célú infrastrukturális kiadásokat is ebből finanszíroznák.

Leszögezte, hogy ez önmagában nem fog magasabb államadósságot és hiányt eredményezni. A bizottság ígérete, hogy jövő év elején elbírálja, a teljes összeg 15 százalékát kifizeti a jövő év első felében.