Deviza
EUR/HUF383.88 0% USD/HUF330.03 -0.03% GBP/HUF439.17 0% CHF/HUF409.67 +0.04% PLN/HUF90.85 +0.05% RON/HUF75.46 +0.06% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF383.88 0% USD/HUF330.03 -0.03% GBP/HUF439.17 0% CHF/HUF409.67 +0.04% PLN/HUF90.85 +0.05% RON/HUF75.46 +0.06% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,190.23 -0.35% MTELEKOM1,738 +0.69% MOL2,914 -0.55% OTP33,620 -0.62% RICHTER9,695 +0.15% OPUS545 +0.18% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.12% BUMIX10,178.08 -0.27% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,380.87 -0.04% BUX108,190.23 -0.35% MTELEKOM1,738 +0.69% MOL2,914 -0.55% OTP33,620 -0.62% RICHTER9,695 +0.15% OPUS545 +0.18% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.12% BUMIX10,178.08 -0.27% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,380.87 -0.04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MBH Elemzési Centrum
Árokszállási Zoltán
pénzintézet

Brutálisan erős forintot és szolid gazdasági bővülést vár jövőre az egyik legnagyobb magyar bank – ehhez a németeknek is köze van

Idén a hazai gazdaságban szolid, 0,4 százalékos bővülés várható, ám 2026-ban fokozatos élénkülés indulhat, és ez összességében 2,8 százalékos GDP-növekedéshez vezethet jövőre. Az árrésstop meghosszabbítása és kiterjesztése jelen pillanatban segít kordában tartani az árak emelkedését, így az infláció akár 2026 közepéig a jegybank toleranciasávján belül maradhat. 2025-ben az MBH Bank elemzői 4,5 százalékos átlagos inflációs rátával számolnak, míg a jövő évi átlag 3,5 százalék körül alakulhat. Az MNB szigorú monetáris politikájának köszönhetően a forint az elmúlt hónapokban jelentős erősödésbe kezdett, melynek köszönhetően az elemzők 380 forintos euróárfolyamot prognosztizálnak az idei év végére.
VG
2025.12.10, 11:04
Frissítve: 2025.12.10, 12:30

Az MBH Elemzési Centrum előrejelzése szerint az idei évben 0,4 százalék körül alakulhat a gazdasági növekedés – mondta Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója a pénzintézet makrogazdasági kilátásokról tartott sajtótájékoztatóján.

Hungarian,Forint,On,The,Table mbh
Az MBH Bank elemzői 380 forintos euróárfolyamot várnak jövőre / Fotó: torcsabi

Felhívta a figyelmet, hogy a szolgáltatások – különösen a pénzügyi szektor és a turizmus – húzták a növekedést a harmadik negyedévben, míg az ipar és a mezőgazdaság inkább fékezőerőt képviselt. A háztartások fogyasztása továbbra is stabilizáló tényezőként hat, ugyanakkor a beruházások tovább mérséklődtek, csökken az export, az import pedig élénkült. Hozzátette:

Jövőre fellendülésre számítunk, hiszen komoly élénkülés várható a fogyasztásban, illetve a közelmúltban indított autóipari beruházások közül is több nagy gyár kezdi meg a működését, ami összességében 2,8 százalékos GDP-növekedést eredményezhet 2026-ban.

A gyárak között több német üzem is van, és kiemelte: hazánk szempontjából az sem mindegy, hogyan muzsikál a német gazdaság. A pozitív jelek ellenére, a dinamizmust még érdemben fékezhetik a geopolitikai bizonytalanságok és a gyenge külső kereslet – fűzte hozzá.

Tovább csökkenhet a munkanélküliség 2026-ban az MBH szerint

Idén a munkaerőpiacon vegyes kép bontakozott ki: augusztustól lassan mérséklődött a foglalkoztatottak száma, ám a nyári hónapokat követően néhány ezer fővel emelkedett a gazdaságilag aktívak száma, ami jó hír abból a szempontból, hogy ezzel a potenciális munkaerő-állomány is növekedett. Idén 4,4 százalékos átlagos munkanélküliséggel számolnak, ezzel szemben a mutató jövőre 4,2 százalékra csökkenhet. Ugyanakkor a munkaerőpiac reakcióideje kifejezetten lassú, így a további csökkenés reálisan csak 2026-ban következhet be. A munkaerő iránti keresleten belül még 9-12 hónapos késéssel jelentkezhet a munkaerő iránti kereslet növekedése – mondta Balog-Béki Márta szenior makrogazdasági elemző.

A vártnál jobban alakul az infláció

A harmadik negyedév végéig 4,3 százalékon alakult az infláció, novemberben pedig 4 százalék alá csökkent a mutató. Az árrésstop-intézkedések

  • meghosszabbítása
  • és kiterjesztése

jelen pillanatban segít kordában tartani az árszínvonalat, így az infláció akár 2026 közepéig a jegybank toleranciasávjában maradhat. Idén az éves átlagos inflációt 4,5 százalékra becslik, jövöre pedig 3,5 százalékos szintre számítanak, tehát már nemcsak egyes hónapok, hanem az egész éves átlag is bőven visszatérhet a toleranciasávba – jelezte az elemző. Hozzátette: a jövő évi kilátásokat ronthatja az árrésstop valószínűsíhető kivezetése és az üzemanyagok jövedéki adójának emelése, illetve negatívan hathatnak a fogyasztástélénkítő intézkedések is – ugyanakkor a forint elmúlt hónapokban látott erősödése ezeket valamennyire kompenzálhatja majd.

A szigorú monetáris politika miatt erős a forint

A Magyar Nemzeti Bank az őszi hónapokban sem lazított a monetáris kondíciókon, és várhatóan nem is fog egészen addig, míg az infláció tartósan a toleranciasávon belülre nem kerül. Ennek megfelelően kamatcsökkentésre várhatóan 2026 közepén kerülhet sor, ha a jövő év második felében nem fenyeget az infláció ismételt és tartósnak mutatkozó emelkedése. Az MNB számára segítséget jelenthet az a kamatelőny, amelyre a forint az elmúlt hónapokban szert tett, mind

  • az euróval
  • és a dollárral,

mind a környező országok devizáival szemben.

Helytálló a hiánycél

Magyarország GDP-arányos államháztartási hiánya napjainkban a régió átlaga körül mozog: jelentősen jobb a lengyel vagy a román hiányszintnél, de gyengébb a csehországinál vagy az eurózóna átlagánál. Az MBH Bank elemzői szerint az idei év várható költségvetési hiánya 4,8 százalék, míg a jövő évi valamivel magasabb, 5,2 százalék körül alakulhat – így a két év átlagát tekintve helytálló lehet a kormány 5 százalékos várakozása. A közelmúltban bejelentett fogyasztástélénkítő intézkedések a többletjövedelem keletkezése által pozitív hatással lehetnek a gazdaság növekedésére, ugyanakkor inflációt valamelyest növelhetik. Az ideinél kedvezőbb GDP-növekedés ellenére, a bejelentett intézkedések miatt az eredményszemléletű deficit néhány tized százalékpontos emelkedésével lehet kalkulálni 2026-ra az idei évhez képest.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1382 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu