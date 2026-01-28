Deviza
EUR/HUF380,95 +0,23% USD/HUF318,98 +0,93% GBP/HUF439,75 +0,62% CHF/HUF414,59 +0,08% PLN/HUF90,56 +0,06% RON/HUF74,73 +0,25% CZK/HUF15,68 -0,02%
BUX128 194,87 +0,55% MTELEKOM2 000 +1,01% MOL3 850 -1,53% OTP40 350 +1,13% RICHTER10 810 +1,6% OPUS555 +0,91% ANY7 580 -0,52% AUTOWALLIS166,5 +4,06% WABERERS5 300 +0,76% BUMIX10 260,43 +0,01% CETOP4 298,55 +0,52% CETOP NTR2 692,81 +0,52%
Pluszban zárt a BUX, a Richter vitte a prímet a parketten

A blue chipek többsége a nehézkes ébredés után erősödéssel zárta a napot, a befektetők óvatos optimizmussal fogadták a nemzetközi fejleményeket
Ballagó Dániel
2026.01.28, 17:22
Frissítve: 2026.01.28, 17:25

A blue chipek többsége a nehéz reggeli ébredés után erősödéssel zárta a napot, a befektetők óvatos optimizmussal fogadták a nemzetközi fejleményeket.

Pluszban zárt a BUX, az OTP vitte a prímet a parketten
Pluszban zárt a BUX, az OTP vitte a prímet a parketten /Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A javuló hangulat a BUX index teljesítményében is megmutatkozott, amely 128 194,87 ponton, 0,55 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést.

A Richter volt a nap nyertese

A vezető részvények közül egyértelműen a Richter teljesített a legjobban: a gyógyszergyártó árfolyama 1,6 százalékkal erősödött, és 10 810 forinton zárta a napot. A papír iránt végig, de különösen a nap végén élénk volt a kereslet, ami érdemben hozzájárult a BUX emelkedéséhez.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 10 810 HUF 0 / +1,6 %
Forgalom: 3 721 371 820 HUF
Az OTP húzta felfelé az indexet

A bankpapír jó formában zárta a napot: az OTP árfolyama 1,13 százalékkal erősödött, és 40 350 forinton fejezte be a kereskedést. A befektetők továbbra is kedvezően értékelik a bankszektor kilátásait, ami érdemben hozzájárult a BUX emelkedéséhez.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 40 350 HUF 0 / +1,13 %
Forgalom: 13 109 515 690 HUF
A Magyar Telekom is a nyertesek közé került: az árfolyam 1,01 százalékkal emelkedett, így a papír szép kerek számmal, 2000 forinton zárta a kereskedést.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 000 HUF 0 / +1,01 %
Forgalom: 1 268 521 678 HUF
A Mol lehúzta a hangulatot

A pozitív összkép ellenére a Mol gyengén teljesített: az olajipari vállalat részvényei 1,53 százalékkal estek, és 3850 forinton zártak. Az árfolyamot elsősorban az olajpiaci bizonytalanság és a geopolitikai kockázatokkal kapcsolatos óvatosság nyomta lefelé.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 850 HUF 0 / -1,53 %
Forgalom: 4 457 426 618 HUF
Az elemzői várakozások összességében kedvező képet festenek a hazai részvénypiacról. Több nagy elemzőház – köztük a Concorde, az Erste, az MBH és az OTP – is pozitívan látja egyes magyar részvények kilátásait, különösen az AutoWallist, ahol számottevő árfolyam-emelkedési potenciált jeleznek előre. A célárak alapján a befektetők továbbra is találnak vonzó lehetőségeket a budapesti parketten. Ez a hangulat a blue chipek iránti érdeklődést is támogatja.

A forint eközben mozgalmas napot zárt a devizapiacon. A hazai fizetőeszköz reggel még erősödni tudott, ám a nap folyamán látványosan gyengült a főbb devizákkal szemben. A gyors irányváltás ismét megmutatta, mennyire érzékenyen reagál a forint a nemzetközi piaci hangulatra. A befektetők továbbra is fokozott figyelemmel követik a külső hatásokat és a jegybanki kommunikációt.

Óvatos optimizmus a parketten

Összességében a budapesti parkett hangulata óvatosan optimista maradt: a befektetők elsősorban a blue chipekre koncentráltak, miközben a nemzetközi hírek továbbra is meghatározó szerepet játszanak a rövid távú árfolyammozgásokban.

