Dél-Afrika megelégelte a kínai-indiai járműdömpinget, határozott lépésre kényszerült – Európa nem róluk vesz példát
Miközben Európa könnyíteni tervezi az indiai és a kínai járműimportot, Afrika legnagyobb piacán drasztikus intézkedésekkel próbálják útját állni a nemzeti autóipar tönkretételével fenyegető keleti importáradatnak. Dél-Afrikában 50 százalékos büntetővámmal sújtanák a világ két legnépesebb államából érkező járműveket.
Az utóbbi négy évben a Kínából importált autók darabszáma 368 százalékkal, az Indiából behozottaké pedig 135 százalékkal nőtt, s korántsem pár ezres, csip-csup piactarkító tételekről van szó. Eközben a helyi gyártók alulmaradnak az árversenyben, profitkulcsuk gyorsan erodálódik, ha nem megy át éppen negatívba.
Dél-Afrikát lerohanták az indiai és a kínai autógyártók
A helyzet odáig fajult, hogy a nagy kínai gyártók már egymástól rabolnak piaci részesedést, miközben a helyiek tétlenül kénytelenek szemlélni a folyamatokat. Az Ipari, Kereskedelmi és Versenyügyi Minisztérium protekcionista lépéssel teremtene rendet a kialakult káoszban, de ezt úgy kell megtennie, hogy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályait ne sértse meg, és az afrikai országba vonzott kínai befektetőket se késztesse távozásra.
Utóbbitól nem kell komolyan tartani, Kína készséggel és sietve átvette az Egyesült Államok helyét a külkereskedelemben, amikor tavaly Donald Trump kirívóan magas, 30 százalékos vámtétellel próbálta térdre kényszeríteni a dél-afrikaiakat.
A kész autók importját 25 százalékos vám terheli jelenleg, ezt dupláznák meg, míg az alkatrészeknél 10-12 százalékkal tudnák megemelni a vámterhet, hogy a WTO iránymutatásaihoz tartsák magukat.
Valamit lépniük kell a vámtarifákon morfondírozó törvényhozóknak, mert a hazai ipari lobbi már nem tűri tovább a tétlenséget.
A kínai és indiai járművek a dél-afrikai teljes járműimport 53, illetve 22 százalékát tették ki 2024-ben – jegyezte meg a Bloomberg . Abban az évben 515,7 ezer autó kelt el a teljes dél-afrikai piacon, ennek 60 százaléka külföldről érkezett az országba, s már nemcsak az alacsony árfekvésű népautóknál, de a felsőbb kategóriákban is nő a keleti import volumene.
Szépen bővül a piac, de az import hajtja a növekedést
Tavaly 16 százalékkal, 596,9 ezerre nőtt a forgalomba helyezések száma, az indiaiak 150 ezer, a kínaiak mintegy 50 ezer autóval részesedtek az összforgalomból. Az Indiában összeszerelt exportautók többsége
- a Mahindra,
- a Maruti Suzuki,
- a Toyota,
- a Nissan-Renault,
- a Tata Motors
- és a Hyundai
márkajelzéseivel érkezik Dél-Afrikába. A prímet egyértelműen a Maruti Suzuki viszi, amely csak tavaly 122,6 ezer autót vitt az országba. Érdekesség, hogy az említettek közül többen maguk is rendelkeznek saját, helyi gyártással, bővítve a BMW, a Mercedes, a Volvo, az Isuzu, a Ford és a Volkswagen alkotta csapatot. Az indiaiak nem tartoznak közéjük.
A kínai gyártók közül a legintenzívebben a Magyarországon az Omoda-Jaecoo és Jetour márkákról ismert Chery (2025: 46 887 eladott jármű, plusz 98 százalék), valamint a Haval márkájával piacot szerző Great Wall Motors (2025: 27 243 eladott jármű, plusz 45 százalék) exportál Dél-Afrikába, de a piacot felfedezte magának a Szegeden óriásgyárat építő BYD is, amely elektromos választékával keményen nyomul arrafelé.
Összeszerelő üzemmel ma még egyedül a BAIC rendelkezik Dél-Afrikában, a Chery a pretoriai Nissan-bázis átvételét szervezi, ez az év közepére valósulhat meg. Indiaiak megtelepedéséről nincs hír.
A kínaiak elsősorban összeszerelő üzemben gondolkodnak, az ide hozott nagy részegységek (motor, futómű, karosszéria stb.) összecsavarozásával állítanák össze a kész autókat, de a teljes, klasszikus gyártás lehetőségét is vizsgálják. Dél-Afrika a vámtételek megemelésével ez utóbbi irányba terelné a külföldi gyártókat, elősegítve egyúttal a hazai beszállítói bázis munkához jutását.
Mesterterv készül arra, hogyan hálózzák be Afrikát a kínai autógyártók
A recept adott egy sikeres afrikai offenzívához, és a vezető kínai autógyártók tudják a dolgukat. A kontinens „lerohanását” Dél-Afrikából szervezik, ahol hamarosan összeszerelő üzemek sora épülhet kínai tőkéből. Azért olyan nagyon nem sietik el a beruházásokat.