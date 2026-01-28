Dél-Afrika megelégelte a kínai-indiai járműdömpinget, határozott lépésre kényszerült – Európa nem róluk vesz példát

Miközben Európa könnyíteni tervezi az indiai és a kínai járműimportot, Afrika legnagyobb piacán drasztikus intézkedésekkel próbálják útját állni a nemzeti autóipar tönkretételével fenyegető keleti importáradatnak. Dél-Afrikában 50 százalékos büntetővámmal sújtanák a világ két legnépesebb államából érkező járműveket.

Dél-afrikaiak ismerkednek a Chery elektromos modelljével egy johannesburgi autókiállításon / Fotó: Hszinhua via AFP

Az utóbbi négy évben a Kínából importált autók darabszáma 368 százalékkal, az Indiából behozottaké pedig 135 százalékkal nőtt, s korántsem pár ezres, csip-csup piactarkító tételekről van szó. Eközben a helyi gyártók alulmaradnak az árversenyben, profitkulcsuk gyorsan erodálódik, ha nem megy át éppen negatívba.

Dél-Afrikát lerohanták az indiai és a kínai autógyártók

A helyzet odáig fajult, hogy a nagy kínai gyártók már egymástól rabolnak piaci részesedést, miközben a helyiek tétlenül kénytelenek szemlélni a folyamatokat. Az Ipari, Kereskedelmi és Versenyügyi Minisztérium protekcionista lépéssel teremtene rendet a kialakult káoszban, de ezt úgy kell megtennie, hogy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályait ne sértse meg, és az afrikai országba vonzott kínai befektetőket se késztesse távozásra.

Utóbbitól nem kell komolyan tartani, Kína készséggel és sietve átvette az Egyesült Államok helyét a külkereskedelemben, amikor tavaly Donald Trump kirívóan magas, 30 százalékos vámtétellel próbálta térdre kényszeríteni a dél-afrikaiakat.

A kész autók importját 25 százalékos vám terheli jelenleg, ezt dupláznák meg, míg az alkatrészeknél 10-12 százalékkal tudnák megemelni a vámterhet, hogy a WTO iránymutatásaihoz tartsák magukat.

Valamit lépniük kell a vámtarifákon morfondírozó törvényhozóknak, mert a hazai ipari lobbi már nem tűri tovább a tétlenséget.

A kínai és indiai járművek a dél-afrikai teljes járműimport 53, illetve 22 százalékát tették ki 2024-ben – jegyezte meg a Bloomberg . Abban az évben 515,7 ezer autó kelt el a teljes dél-afrikai piacon, ennek 60 százaléka külföldről érkezett az országba, s már nemcsak az alacsony árfekvésű népautóknál, de a felsőbb kategóriákban is nő a keleti import volumene.