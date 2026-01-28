Erősen kezdett a forint, aztán látványosan elgyengült - beütött a Trump-hatás, szétszaggatta a piacot
Reggel olyan erős volt a forint, hogy már az újabb támaszok támadására lehetett spekulálni. Ehhez képest az euró-forint ma délelőtt visszatesztelte a tegnap letört technikai szintet. A visszapattanásban az is szerepet játszott, hogy a dollár kezd magához térni Donald Trump nyilatkozata után.
Erősen kezdett a forint
A tegnapi kereskedésben tovább csökkent az euró árfolyama, amit a jegybanki kommunikáció mellett a dollár jelentős gyengülése is segített. Amennyiben a 380-as támasz letörése szignifikáns lesz,
a következő támaszok 378,50-nál, majd 375-nél adódhatnak az euró-forint árfolyamában.
Ma tőzsdenyitás előtt 379 közelében jegyezték az euró-forintot, majd tőzsdenyitáskor már 379,70 közelében mozgott a kurzus.
A délelőtti kereskedésben több hullámban gyengült a magyar deviza, melynek során délben már 380,90 közelében jegyezték az euró-forintot. Majd
ebéd után 381 fölé szúrt az euró-forint jegyzése.
Több hatás érte a magyar devizát
Tegnap tartott kamatdöntő ülést a Magyar Nemzeti Bank, a várakozásoknak megfelelően
nem változtak a hazai kamatszintek.
A megjelent közleményben a jegybank megerősítette, hogy továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát folytat, és adatvezérelten, ülésről ülésre döntenek a kamatszintről.
Emellett Donald Trump dollárgyengítő nyilatkozata is támogatta a feltörekvő devizákat, köztük a magyar forintot is. Az amerikai elnök egy újságírói kérdésre, hogy nem aggódik-e a dollár folyamatos gyengülése miatt, így felelt:
A dollár remekül teljesít, értéke kiváló, és nem aggódom az átmeneti gyengülés miatt.
Majd keményen bírálta Kínát és Japánt, amiért le akarják értékelni a saját devizájukat. Ezzel nehéz versenyezni – tette hozzá.
Az euró-dollár árfolyama az 1,1970-es szintről 1,2077-ig ugrott Trump nyilatkozatait követően.