Erősen kezdett a forint, aztán látványosan elgyengült - beütött a Trump-hatás, szétszaggatta a piacot

Reggel olyan erős volt a forint, hogy már az újabb támaszok támadására lehetett spekulálni. Ehhez képest az euró-forint ma délelőtt visszatesztelte a tegnap letört technikai szintet. A visszapattanásban az is szerepet játszott, hogy a dollár kezd magához térni Donald Trump nyilatkozata után.

Trump nyilatkozatai is támogatták a forintot / Fotó: Vémi Zoltán

Erősen kezdett a forint

A tegnapi kereskedésben tovább csökkent az euró árfolyama, amit a jegybanki kommunikáció mellett a dollár jelentős gyengülése is segített. Amennyiben a 380-as támasz letörése szignifikáns lesz,

a következő támaszok 378,50-nál, majd 375-nél adódhatnak az euró-forint árfolyamában.

Ma tőzsdenyitás előtt 379 közelében jegyezték az euró-forintot, majd tőzsdenyitáskor már 379,70 közelében mozgott a kurzus.

A délelőtti kereskedésben több hullámban gyengült a magyar deviza, melynek során délben már 380,90 közelében jegyezték az euró-forintot. Majd