Erősen kezdett a forint, aztán látványosan elgyengült - beütött a Trump-hatás, szétszaggatta a piacot

A reggeli erős szintekről hamar visszapattant a magyar deviza. Ebben az is szerepet játszhatott, hogy a dollár magához tért Donald Trump piacszaggató nyilatkozata után. Emellett technikai oka is lehet a forintgyengülésnek.
Faragó József
2026.01.28, 13:19
Frissítve: 2026.01.28, 13:33

Reggel olyan erős volt a forint, hogy már az újabb támaszok támadására lehetett spekulálni. Ehhez képest az euró-forint ma délelőtt visszatesztelte a tegnap letört technikai szintet. A visszapattanásban az is szerepet játszott, hogy a dollár kezd magához térni Donald Trump nyilatkozata után.

20251007_euroForint_009_VZ euró, bulgária,
Trump nyilatkozatai is támogatták a forintot / Fotó: Vémi Zoltán

Erősen kezdett a forint

A tegnapi kereskedésben tovább csökkent az euró árfolyama, amit a jegybanki kommunikáció mellett a dollár jelentős gyengülése is segített. Amennyiben a 380-as támasz letörése szignifikáns lesz,

a következő támaszok 378,50-nál, majd 375-nél adódhatnak az euró-forint árfolyamában.

Ma tőzsdenyitás előtt 379 közelében jegyezték az euró-forintot, majd tőzsdenyitáskor már 379,70 közelében mozgott a kurzus.

A délelőtti kereskedésben több hullámban gyengült a magyar deviza, melynek során délben már 380,90 közelében jegyezték az euró-forintot. Majd 

ebéd után 381 fölé szúrt az euró-forint jegyzése. 

 

Több hatás érte a magyar devizát

Tegnap tartott kamatdöntő ülést a Magyar Nemzeti Bank, a várakozásoknak megfelelően 

nem változtak a hazai kamatszintek.

A megjelent közleményben a jegybank megerősítette, hogy továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát folytat, és adatvezérelten, ülésről ülésre döntenek a kamatszintről.

Emellett Donald Trump dollárgyengítő nyilatkozata is támogatta a feltörekvő devizákat, köztük a magyar forintot is. Az amerikai elnök egy újságírói kérdésre, hogy nem aggódik-e a dollár folyamatos gyengülése miatt, így felelt: 

A dollár remekül teljesít, értéke kiváló, és nem aggódom az átmeneti gyengülés miatt. 

Majd keményen bírálta Kínát és Japánt, amiért le akarják értékelni a saját devizájukat. Ezzel nehéz versenyezni – tette hozzá. 

Az euró-dollár árfolyama az 1,1970-es szintről 1,2077-ig ugrott Trump nyilatkozatait követően.

 

 

