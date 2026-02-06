Nem jön létre a 260 milliárd dolláros bányaipari fúzió, de így legalább a világ sarkai is a helyükön maradnak

Miként nemrég a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, a Rio Tinto és a Glencore tárgyalásokat kezdtek a lehetséges egyesülésről. A két nagyvállalat egyesülése nem egyszerűen egy bányaipari fúzió lett volna, hanem egy olyan átrendeződés, ami a kritikus fontosságú nyersanyagokhoz való hozzáférésért folyó, egyre kiélezettebb versenyben történt volna meg. Az ügylet gigantikus értéket képviselt, az új bányavállalat felállása esetén aliganem erős piacformáló hatással bírt volna az ásványkincsek kitermelésében és feldolgozásában. Ennek azonban úgy tűnik, most elillant az esélye. A tárgyalások megszakítását mindkét vállalat megerősítette. A Rio Tinto közleményében jelezte: már nem vizsgálja tovább a Glencore-ral való „fúzió vagy egyéb üzleti együttműködés” lehetőségét, miután arra a következtetésre jutott, hogy nem sikerült olyan megállapodást kialakítani, amely megfelelő értéket biztosított volna a társaság részvényeseinek. A Glencore ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a lehetséges ajánlat kulcsfeltételei – amelyek szerint a Rio Tinto megtartotta volna az elnöki és vezérigazgatói pozíciókat is – „jelentősen alulértékelték a Glencore hozzájárulását az egyesült vállalat értékéhez” – írja az Origo.

A Rio Tinto egyik bányavonata Nyugat-Ausztrália vasércbányászati helyszínén – lemondták a Glencore-ral való egyesülést, nem lesz fúzió a két bányavállalat között / Fotó: Unsplash

Egyelőre nem jön létre a világ abszolút legnagyobb bányavállalata

A két vállalat egyesítésének ötlete az elmúlt két évtizedben többször is felmerült, először közvetlenül a 2008-as globális pénzügyi válság előtt. A Rio Tinto azonban 2014-ben elutasította a Glencore megkeresését, míg egy újabb tárgyalási kör 2024-ben szintén eredménytelenül zárult.

Az Egyesült Királyság felvásárlási szabályai alapján a Rio Tinto a következő hat hónapban nem tehet ajánlatot, illetve nem tehet további lépéseket egy esetleges felvásárlás irányába, kivéve, ha ehhez az illetékes gazdasági ügyekkel foglalkozó hatóság hozzájárul, vagy valamely speciális körülmény miatt el lehet térni ettől a főszabálytól.

A legutóbbi egyeztetések azt követően indultak újra, hogy tavaly szeptemberben létrejött a londoni tőzsdén jegyzett Anglo American és kanadai riválisa, a Teck 53 milliárd dolláros fúziója, amely a világ két legnagyobb réztermelőjét egyesítette.

Egy Rio Tinto-Glencore egyesülés globális éllovast hozott volna létre olyan fémek piacán, mint a vasérc, a réz, a kobalt és a lítium.

Ezek az erőforrások kulcsfontosságúak a technológiai termékek – többek között az okostelefonok – gyártásában, és mint az Origón bemutattuk, nélkülözhetetlenek az elektromos átállás tempójának tartásához, valamint az adatközpontok iparágának rohamos fejlődéséhez és az MI-technológiák terjedéséhez is.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.