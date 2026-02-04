Infarktust kapott a Novo Nordisk árfolyama – hiába a tablettás súlycsökkentőjük bombasikere, nem csak a betegek fogytak le
A Novo Nordiskba vetett befektetői bizalom újabb súlyos csorbát szenvedett, a súlycsökkentő gyógyszereiről ismert dán társaság olyan figyelmeztetést adott ki, amire 20 százalékot zuhant a részvényárfolyama a koppenhágai tőzsde szerda délelőtti kereskedésében. A cég eddig soha nem tapasztalt árnyomásról számolt be, ami a 2026-os üzleti év bevételeit is erősen megnyirbálja.
A keddi piaczárás után közzétett negyedik negyedéves gyorsjelentés kapcsán jegyezték meg, hogy az idén mind a forgalmuk, mind az üzemi nyereségük terén 13-13 százalékos csökkenéssel szembesülhetnek, hosszú évek két számjegyű bővülési sorát lezárva. Az árfolyam az év elején, a tabletta formájában piacra dobott Wegovy sikerére reagálva még pattant egy kicsit, de úgy tűnik, a lejtmenetet nem tudják megállítani.
Megállíthatatlannak tűnik a Novo Nordisk lejtmenete
A 2024-ben még Európa legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalatának számító Novo Nordisk piaci kapitalizációja a 600 milliárd euró feletti csúcsról mára 259 milliárd euróra zuhant.
A mostani borúlátó prognózisért a Novo Nordisk első helyen az amerikai piacon kialakult versenybe beavatkozó, a súlycsökkentő gyógyszerek árának leszorítását megkövetelő Donald Trump intézkedéseit okolta. Ez pedig húsba vágóan érinti
- a Wegovy
- és az Ozempic
gyártóját, amely bevételeinek a felét az észak-amerikai piacról szerezte eddig. Mike Doustdar vezérigazgató újságírók előtt úgy fogalmazott, hogy reményei szerint ezt a rövid távú visszaesést hosszú távon feledtetni tudják, s úgy veszik, mintha az a jövőbe tett befektetésüket szolgálná.
Az amerikai piaci pozícióik megtartása a fő riválissal, az Eli Lillyvel szemben ugyanis stratégiai fontosságú. Ugyanakkor mindkettőjüknek hátrafelé is sűrűn kell tekintgetniük, mivel egyre több gyógyszergyártó próbál betörni a duopóliummal jellemezhető piacukra. Doustdar ennek kapcsán jelezte, hogy felelősséggel nem ígérheti az elmúlt évek rendkívüli növekedési ütemének a visszatérését.
A Novo Nordisk 2026-os piaci előrejelzése valóban sokkoló, a legtöbben ugyanis az eladások és a nyereség egy számjegyű csökkenésére számítottak
– foglalta össze az elemzői véleményeket Markus Manns, a Novo és az Eli Lilly részvényeit birtokló Union Investment portfóliómenedzsere, megemlítve, hogy a 13 százalék egyikük rémálmában sem jött elő. A Novo Nordisk árbevétele tavaly 10 százalékkal nőtt, az elemzők pedig átlagosan 2 százalékos visszaesést jósoltak erre az évre a vállalat által összegyűjtött közvélemény-kutatás szerint.
Markus Manns hozzátette, hogy most a Novo reménysugarát a súlycsökkentő tabletták értékesítésének felfutása jelenti, az alacsonyabb induló ár itt egyben azt is eredményezheti, hogy szélesebb tömegek lesznek hajlandók kiperkálni havi 149 dollárt a napi szedésű, alacsonyabb hatóanyag-tartalmú (1,5 milligramm, illetve 4 milligramm) súlycsökkentőkért. Saját zsebükből, s nem az egészségbiztosítón keresztül.
A tablettába „csomagolt” súlycsökkentő sikerére alapoznak
A most bevezető áron kínált 4 milligrammos kiszerelés ára április közepétől 199 dollárra emelkedik, ezt jóváhagyta a gyógyszerhatóság (FDA), míg a magasabb dózisok (9 és 25 milligramm) jelenlegi havi 299 dollárba kerülő adagjánál nem terveznek áremelést az önfizető betegeknél. Az Eli Lilly a legütősebb súlycsökkentő tablettájának havi adagját 399 dollárban maximálná, ha erre az FDA is rábólint.
Közben a megszokott, heti egyszer alkalmazandó injekciós formátumnál is csökkennek az árak. A gyógyszertárakban a Wegovy legerősebb adagjáért havi 349 dollárt kell leszurkolni, míg a hasonló hatású Lilly-gyógyszer, a Zepbound havi kiszerelésben 449 dollárt kóstál – támogatás nélkül.
A Novo Nordisk bevételeit az is erodálhatja hogy súlycsökkentői hatóanyagának, a szemaglutidnak a szabadalmi védettsége több meghatározó piacon, így
- Indiában,
- Kínában,
- Brazíliában,
- Kanadában,
- Törökországban
már az idén lejár, vagy már le is járt, így a generikus gyártók is szabadon és sokkal olcsóbban forgalmazhatják hasonló hatású készítményeiket.