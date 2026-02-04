Deviza
EUR/HUF380,08 -0,19% USD/HUF321,65 -0,19% GBP/HUF440,72 -0,18% CHF/HUF414,77 -0,17% PLN/HUF90,16 +0,01% RON/HUF74,58 -0,22% CZK/HUF15,59 -0,35% EUR/HUF380,08 -0,19% USD/HUF321,65 -0,19% GBP/HUF440,72 -0,18% CHF/HUF414,77 -0,17% PLN/HUF90,16 +0,01% RON/HUF74,58 -0,22% CZK/HUF15,59 -0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 381,01 +2,38% MTELEKOM2 035 -0,25% MOL4 092 +3,47% OTP41 730 +2,06% RICHTER11 510 +3,56% OPUS548 -0,36% ANY7 540 +0,8% AUTOWALLIS173 +4,62% WABERERS5 320 -1,5% BUMIX10 293,05 +0,28% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 735,32 +0,88% BUX133 381,01 +2,38% MTELEKOM2 035 -0,25% MOL4 092 +3,47% OTP41 730 +2,06% RICHTER11 510 +3,56% OPUS548 -0,36% ANY7 540 +0,8% AUTOWALLIS173 +4,62% WABERERS5 320 -1,5% BUMIX10 293,05 +0,28% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 735,32 +0,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Dollármilliárdos lett a Richter csúcsgyógyszere, rengeteg pénz jön Amerikából – szárnyal a részvény

null
súlycsökkentés
árverseny
Eli Lilly
Novo Nordisk
árfolyamesés

Infarktust kapott a Novo Nordisk árfolyama – hiába a tablettás súlycsökkentőjük bombasikere, nem csak a betegek fogytak le

A súlycsökkentők piacának Európa-bajnokát súlyos sokk érte legfontosabb piacán, az Egyesült Államokban, ahol az árak csökkenése miatt közel a hatodával zuhanhat idei globális bevételük és nyereségük. A Novo Nordisk részvényesei legfeljebb abban reménykedhetnek, hogy a már tabletta formában kínált Wegovy sikere sorsfordító lehet.
Kriván Bence
2026.02.04., 13:30

A Novo Nordiskba vetett befektetői bizalom újabb súlyos csorbát szenvedett, a súlycsökkentő gyógyszereiről ismert dán társaság olyan figyelmeztetést adott ki, amire 20 százalékot zuhant a részvényárfolyama a koppenhágai tőzsde szerda délelőtti kereskedésében. A cég eddig soha nem tapasztalt árnyomásról számolt be, ami a 2026-os üzleti év bevételeit is erősen megnyirbálja. 

Novo Nordisk A/S Headquarters In Bagsværd
A Novo Nordisk dániai központjában most épp a Wegovy súlycsökkentő tabletta sikerében bíznak / Fotó: NurPhoto via AFP

A keddi piaczárás után közzétett negyedik negyedéves gyorsjelentés kapcsán jegyezték meg, hogy az idén mind a forgalmuk, mind az üzemi nyereségük terén 13-13 százalékos csökkenéssel szembesülhetnek, hosszú évek két számjegyű bővülési sorát lezárva. Az árfolyam az év elején, a tabletta formájában piacra dobott Wegovy sikerére reagálva még pattant egy kicsit, de úgy tűnik, a lejtmenetet nem tudják megállítani. 

Megállíthatatlannak tűnik a Novo Nordisk lejtmenete

A 2024-ben még Európa legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalatának számító Novo Nordisk piaci kapitalizációja a 600 milliárd euró feletti csúcsról mára 259 milliárd euróra zuhant.

A mostani borúlátó prognózisért a Novo Nordisk első helyen az amerikai piacon kialakult versenybe beavatkozó, a súlycsökkentő gyógyszerek árának leszorítását megkövetelő Donald Trump intézkedéseit okolta. Ez pedig húsba vágóan érinti

  • a Wegovy
  • és az Ozempic

gyártóját, amely bevételeinek a felét az észak-amerikai piacról szerezte eddig. Mike Doustdar vezérigazgató újságírók előtt úgy fogalmazott, hogy reményei szerint ezt a rövid távú visszaesést hosszú távon feledtetni tudják, s úgy veszik, mintha az a jövőbe tett befektetésüket szolgálná. 

 

Az amerikai piaci pozícióik megtartása a fő riválissal, az Eli Lillyvel szemben ugyanis stratégiai fontosságú. Ugyanakkor mindkettőjüknek hátrafelé is sűrűn kell tekintgetniük, mivel egyre több gyógyszergyártó próbál betörni a duopóliummal jellemezhető piacukra. Doustdar ennek kapcsán jelezte, hogy felelősséggel nem ígérheti az elmúlt évek rendkívüli növekedési ütemének a visszatérését.

A Novo Nordisk 2026-os piaci előrejelzése valóban sokkoló, a legtöbben ugyanis az eladások és a nyereség egy számjegyű csökkenésére számítottak

foglalta össze az elemzői véleményeket Markus Manns, a Novo és az Eli Lilly részvényeit birtokló Union Investment portfóliómenedzsere, megemlítve, hogy a 13 százalék egyikük rémálmában sem jött elő. A Novo Nordisk árbevétele tavaly 10 százalékkal nőtt, az elemzők pedig átlagosan 2 százalékos visszaesést jósoltak erre az évre a vállalat által összegyűjtött közvélemény-kutatás szerint. 

Markus Manns hozzátette, hogy most a Novo reménysugarát a súlycsökkentő tabletták értékesítésének felfutása jelenti, az alacsonyabb induló ár itt egyben azt is eredményezheti, hogy szélesebb tömegek lesznek hajlandók kiperkálni havi 149 dollárt a napi szedésű, alacsonyabb hatóanyag-tartalmú (1,5 milligramm, illetve 4 milligramm) súlycsökkentőkért. Saját zsebükből, s nem az egészségbiztosítón keresztül. 

A tablettába „csomagolt” súlycsökkentő sikerére alapoznak 

A most bevezető áron kínált 4 milligrammos kiszerelés ára április közepétől 199 dollárra emelkedik, ezt jóváhagyta a gyógyszerhatóság (FDA), míg a magasabb dózisok (9 és 25 milligramm) jelenlegi havi 299 dollárba kerülő adagjánál nem terveznek áremelést az önfizető betegeknél. Az Eli Lilly a legütősebb súlycsökkentő tablettájának havi adagját 399 dollárban maximálná, ha erre az FDA is rábólint. 

A Wegovy-injekciók iránti kereslet csökkenhet a tablettás formátum megjelenésével / Fotó: AFP

Közben a megszokott, heti egyszer alkalmazandó injekciós formátumnál is csökkennek az árak. A gyógyszertárakban a Wegovy legerősebb adagjáért havi 349 dollárt kell leszurkolni, míg a hasonló hatású Lilly-gyógyszer, a Zepbound havi kiszerelésben 449 dollárt kóstál – támogatás nélkül.

A Novo Nordisk bevételeit az is erodálhatja hogy súlycsökkentői hatóanyagának, a szemaglutidnak a szabadalmi védettsége több meghatározó piacon, így

  • Indiában,
  • Kínában,
  • Brazíliában,
  • Kanadában,
  • Törökországban

már az idén lejár, vagy már le is járt, így a generikus gyártók is szabadon és sokkal olcsóbban forgalmazhatják hasonló hatású készítményeiket.

Ajánlott videók

Továbbiak
12 perc
Rheinmetall AG

Az európai hadiipart már uralja a Rheinmetall, most a 35 milliárd eurós űrfegyverkezést akarja magáénak – van, akinek ez nagyon nem tetszik

Még mindig hatalmas növekedési perspektíva áll a német hadiipari óriás előtt.
7 perc
árverseny

Infarktust kapott a Novo Nordisk árfolyama – hiába a tablettás súlycsökkentőjük bombasikere, nem csak a betegek fogytak le

Hatodával csökkenhet idén a dánok forgalma és nyeresége.
11 perc
HIPA

Történelmi mérföldkő, rekordévet zárt a magyar befektetésösztönzés: 2025-ben több mint hétmilliárd eurónyi beruházás érkezett hazánkba – a vidék a nagy nyertes

A HIPA adatai szerint az állami beruházásösztönzés minden egyes forintja több mint négyszeresen térül meg a költségvetésnek.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu