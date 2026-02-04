A Faedra Group bejelentette, hogy elindította egy új pláza, a MyRA Park M3 beruházását, mely Budapesttől mintegy 30 kilométerre, az M3-as autópálya bagi lehajtójánál valósul meg. A MyRA Park M3 fejlesztése 2025 végén indult, a projekt tervezett átadása 2026 negyedik negyedévére esik.

Új pláza épül Magyarországon: közvetlenül az egyik legforgalmasabb autópálya mellett nyílik – megvan a dátum, mikor adják át / Fotó: Faedra Group

A beruházás két ütemében összesen 8500 négyzetméternyi beépíthető kiskereskedelmi területet alakítanak ki több mint tíz üzlet számára. A látogatók kényelmét 275 parkolóhely szolgálja majd, ami a környékbeli települések lakói és az átutazó forgalom számára egyaránt könnyű megközelíthetőséget biztosít.

A fejlesztéssel az Aszód térségéhez tartozó települések lakosságának, valamint az M3-as autópályán közlekedőknek kívánnak korszerű bevásárlási és kikapcsolódási lehetőséget nyújtani.

A helyszín kiválasztásánál kiemelt szempont volt a forgalmas közlekedési tengely közelsége,

valamint az, hogy a térségben korlátozott a modern kiskereskedelmi kínálat.

Fotó: Faedra Group

A Faedra Group eddig elsősorban ipari és logisztikai, valamint lakóingatlan-fejlesztéseiről volt ismert. A társaság 2015 óta építi portfólióját ezekben a szegmensekben, a MyRA Park M3 pedig már a harmadik aktív eszközosztály a vállalat működésében. A cég közlése szerint a kiskereskedelmi projektnél is ugyanazt a megközelítést alkalmazzák, mint amely a korábbi fejlesztéseiket jellemezte:

hosszú távú értékteremtés,

átgondolt koncepcióalkotás

és magas minőségi elvárások.

Fotó: Faedra Group

A szegmensváltást intézményi oldalról is megerősíti, hogy a Faedra Group csatlakozott a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége tagságához. A vállalat szerint a szakmai közösséghez való csatlakozás lehetőséget ad a bevált piaci gyakorlatok megismerésére, miközben az ipari, logisztikai és lakóingatlan-fejlesztések során szerzett tapasztalatokat is be tudják csatornázni a kiskereskedelmi projektekbe.