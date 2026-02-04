Deviza
EUR/HUF379,79 -0,27% USD/HUF321,96 -0,1% GBP/HUF439,37 -0,48% CHF/HUF414,42 -0,25% PLN/HUF90,03 -0,14% RON/HUF74,57 -0,24% CZK/HUF15,58 -0,45% EUR/HUF379,79 -0,27% USD/HUF321,96 -0,1% GBP/HUF439,37 -0,48% CHF/HUF414,42 -0,25% PLN/HUF90,03 -0,14% RON/HUF74,57 -0,24% CZK/HUF15,58 -0,45%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 311,7 +2,32% MTELEKOM2 025 -0,74% MOL4 110 +4,05% OTP41 650 +1,91% RICHTER11 490 +3,51% OPUS550 0% ANY7 660 +2,41% AUTOWALLIS173 +4,85% WABERERS5 320 -1,48% BUMIX10 306,9 +0,42% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 733,75 +0,82% BUX133 311,7 +2,32% MTELEKOM2 025 -0,74% MOL4 110 +4,05% OTP41 650 +1,91% RICHTER11 490 +3,51% OPUS550 0% ANY7 660 +2,41% AUTOWALLIS173 +4,85% WABERERS5 320 -1,48% BUMIX10 306,9 +0,42% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 733,75 +0,82%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autópálya
M3-as autópálya
M3-as
pláza

Új pláza épül Magyarországon: közvetlenül az egyik legforgalmasabb autópálya mellett nyílik – megvan a dátum, mikor adják át

Új kiskereskedelmi fejlesztést indít Magyarországon a Faedra Group, ami jelentős mérföldkő a vállalat életében. A beruházás Budapesttől 30 kilométerre, az M3-as autópálya bagi lehajtójánál valósul meg. Az új pláza célja, hogy a környék lakóinak és az átutazó forgalomnak is korszerű, könnyen elérhető vásárlási lehetőséget kínáljon.
VG
2026.02.04, 18:32
Frissítve: 2026.02.04, 19:02

A Faedra Group bejelentette, hogy elindította egy új pláza, a MyRA Park M3 beruházását, mely Budapesttől mintegy 30 kilométerre, az M3-as autópálya bagi lehajtójánál valósul meg. A MyRA Park M3 fejlesztése 2025 végén indult, a projekt tervezett átadása 2026 negyedik negyedévére esik. 

Új pláza épül Magyarországon: közvetlenül az egyik legforgalmasabb autópálya mellett nyílik – megvan a dátum, mikor adják át
Új pláza épül Magyarországon: közvetlenül az egyik legforgalmasabb autópálya mellett nyílik – megvan a dátum, mikor adják át / Fotó: Faedra Group

A beruházás két ütemében összesen 8500 négyzetméternyi beépíthető kiskereskedelmi területet alakítanak ki több mint tíz üzlet számára. A látogatók kényelmét 275 parkolóhely szolgálja majd, ami a környékbeli települések lakói és az átutazó forgalom számára egyaránt könnyű megközelíthetőséget biztosít.

A fejlesztéssel az Aszód térségéhez tartozó települések lakosságának, valamint az M3-as autópályán közlekedőknek kívánnak korszerű bevásárlási és kikapcsolódási lehetőséget nyújtani. 

A helyszín kiválasztásánál kiemelt szempont volt a forgalmas közlekedési tengely közelsége,

valamint az, hogy a térségben korlátozott a modern kiskereskedelmi kínálat.

Fotó: Faedra Group

A Faedra Group eddig elsősorban ipari és logisztikai, valamint lakóingatlan-fejlesztéseiről volt ismert. A társaság 2015 óta építi portfólióját ezekben a szegmensekben, a MyRA Park M3 pedig már a harmadik aktív eszközosztály a vállalat működésében. A cég közlése szerint a kiskereskedelmi projektnél is ugyanazt a megközelítést alkalmazzák, mint amely a korábbi fejlesztéseiket jellemezte: 

  • hosszú távú értékteremtés, 
  • átgondolt koncepcióalkotás 
  • és magas minőségi elvárások.
Fotó: Faedra Group

A szegmensváltást intézményi oldalról is megerősíti, hogy a Faedra Group csatlakozott a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége tagságához. A vállalat szerint a szakmai közösséghez való csatlakozás lehetőséget ad a bevált piaci gyakorlatok megismerésére, miközben az ipari, logisztikai és lakóingatlan-fejlesztések során szerzett tapasztalatokat is be tudják csatornázni a kiskereskedelmi projektekbe.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu