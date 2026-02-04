Deviza
árnyékflotta
orosz haditengerészet
földközi-tenger
Olaszország
Szardínia

Egy orosz óriáshajó tartja lázban Európát: senki se érti, mit művel napok óta a Földközi-tengeren, és ez egyre ijesztőbb – riasztották az olaszokat

A Sparta IV mozgása nem illik egy rutinszerű kereskedelmi útvonalba, miközben hadihajók is feltűntek a közelben. Az orosz teherhajó hirtelen irányváltása, majd pedig céltalan körözése a katonai és a kereskedelmi szakértőket is összezavarta, a háttérben azonban komoly hadművelet folyhat.
VG
2026.02.04, 18:25
Frissítve: 2026.02.04, 18:55

Szokatlan és nehezen magyarázható manővereket hajt végre a Földközi-tengeren a Sparta IV nevű orosz teherhajó, amely Szardínia keleti partja közelében órák óta ugyanazon a tengeri szakaszon halad fel-alá. A térségben egy orosz romboló és egy ellátóhajó jelenléte tovább növeli a bizonytalanságot, és felveti egy összehangolt művelet lehetőségét.

Tanker "Eventin" pulled in off the island of Rügen orosz teherhajó
Az orosz teherhajó hirtelen irányváltása, majd pedig céltalan körözése a katonai és a kereskedelmi szakértőket is összezavarta, a háttérben azonban komoly hadművelet folyhat / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Szardínia keleti partjainál különös jelenet zajlik a Földközi-tengeren: az orosz Sparta IV általános teherszállító hajó hosszú órák óta ugyanazon az észak–déli tengelyen mozog, nagyjából 11 csomós, állandó sebességgel. A hajó előzőleg a nyílt tengeren nyugat felé haladt, útvonala alapján Gibraltár irányába, majd onnan Oroszország felé tartott volna. 

Ehhez képest tegnap este hirtelen irányt váltott, és észak felé fordulva Szardínia térségében „megállt”, pontosabban egy szűk sávban körözni kezdett.

Ez a fajta, inga­szerű mozgás nem jellemző a kereskedelmi hajóforgalomra. A térségben közlekedő teherhajók általában egyenes, hatékony útvonalon haladnak tovább nyugat felé, különösen akkor, ha céljuk a Gibraltári-szoros. Az Itamilradar elemzése szerint a Sparta IV viselkedése inkább tudatos várakozásra, semmint kényszerű navigációs korrekcióra utal.

Az időjárási körülmények sem adnak egyértelmű magyarázatot a megállásra. A nyugati mediterrán térségben körülbelül 2,5 méteres hullámzás mérhető, ami ugyan mérsékelten erős tengert jelent, de messze nem számít rendkívülinek egy ekkora hajó számára. Ilyen körülmények között általában nincs szükség arra, hogy egy teherhajó északra húzódjon és kivárjon, különösen nem ilyen hosszan.

További érdekesség, hogy a Szardíniától keletre fekvő tengerrész nem ismert kiemelten fontos tenger alatti kábel- vagy infrastruktúra-útvonalairól. Ez csökkenti annak esélyét, hogy a hajó jelenléte valamilyen tenger alatti művelettel vagy ellenőrzéssel függne össze, és tovább növeli a bizonytalanságot a valódi célját illetően.

Az orosz teherhajó nincsen egyedül

A helyzetet még összetettebbé teszi, hogy a térségben megerősített információk szerint

  • az orosz haditengerészet Szeveromorszk rombolója;
  • és a Kama nevű ellátótanker is jelen van.

Bár nincs hivatalos közlés arról, hogy a három hajó közvetlen kötelékben haladna, a párhuzamos mozgás és az időzítés alapján nagy valószínűséggel összehangolt tevékenységről lehet szó.

A Sparta IV hirtelen irányváltása kulcsmomentumnak tekinthető. Az ilyen éles döntések gyakran új parancsokra, taktikai megfontolásokra vagy más egységekkel való szinkronizációra utalnak. 

Az, hogy a hajó nem folytatta útját nyugat felé, hanem inkább kivárt és körözni kezdett, arra enged következtetni, hogy a megállás tudatos döntés eredménye volt.

Egyelőre nincs világos válasz arra, mi zajlik Szardínia keleti vizein. A Sparta IV továbbra is fenntartja szokatlan mozgását, és a jelenlegi információk alapján nem illeszthető bele egy egyszerű, békés áthaladás forgatókönyvébe. Az eset mindenképpen fokozott figyelmet érdemel, hiszen a következő órák vagy napok mozgásai árulkodóbb képet adhatnak az orosz konvoj valódi szándékairól.

