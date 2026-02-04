Valami készül: hírhedt orosz óriásrepülő szállt le Kubában, tele lehetett fegyverekkel – semmi jót nem ígér Amerikának

Vajon Nicolás Maduróról álmodott, és hánykolódott az ágyban Miguel Díaz-Canel, ha babonás, és értesült a minap Havanna mellett leszállt orosz óriásgépről? Minden bizonnyal értesült, hiszen Kuba első számú vezetőjeként ő volt az orosz géppel valószínűsíthetően érkező fegyverszállítmány megrendelője. Babonák híján sem lenne csoda, ha a kubai elnök rosszul aludna manapság, hiszen összeütközésbe került a világ legnagyobb hatalmú politikusával, Donald Trumppal.

Orosz óriásgép: az Il–76-ra akár tankokat is fel lehet pakolni / Fotó: StockTrek Images via AFP

Azzal a Donald Trumppal, akinek hadserege egy hónapja lebombázta a közeli Venezuelát, és az éjszaka közepén Amerikába ragadta melegítőbe öltöztetve Maduro elnököt, akit kábítószervádakkal bíróság elé is állítanak.

Maduro mizériáját megelőzően néhány héttel egy igazi légi szörnyeteg, egy orosz Iljusin Il–76-os szállt le Venezuelában. Az óriás Pancir–SZ1 rövid hatótávolságú és Buk–M2E közepes hatótávolságú légvédelmi rendszereket szállított Caracasba – Alekszej Zsuravjov orosz törvényhozó és az orosz állami média szerint.

Mindkét rendszer mérete és súlya alapján ez elképzelhető, bár a Buk rendszert valószínűleg szét kellett szerelni a magassága miatt – jegyzi meg a DefenseNews hadiipari szakportál.

Ők szúrták ki azt is, hogy repülési adatok szerint

ugyanez az RA–78765 lajstromjelű gép szállt le

vasárnap este egy katonai repülőtérre Havanna közelében.

Orosz óriásgép: az Il–76 fegyvert szokott szállítani

Mire mentek az orosz légvédelmi rendszerekkel Caracasban, ez világosan kiderült a január 3-i amerikai támadáskor. Mit szállíthatott ugyanez a gép Kubába, az kitalálható, nagyjából: nem Matrjoskát.

Az Iljusin Il–76 egy orosz nehéz teherszállító repülőgéptípus, amely akár 50 tonna rakományt vagy legfeljebb 200 főt képes szállítani.

A konkrét gépet az orosz kormányhoz köthető Aviacon Zitotrans légitársaság üzemelteti.

Nem keverendő össze az Iljusin Il–96-tal, amely szintén nagy hatótávolságú, de személyszállító típus – akár 250-300 embert is vihet –, és nem magas, hanem alacsony szárnyú. Ilyen típusú Vlagyimir Putyin elnöki gépe.

Az Iljusin Il–76-ról ismert, hogy az ilyen gépeken kézifegyvereket, katonai felszereléseket, sőt zsoldosokat is szállítottak, de akár tankot is fel lehet rakni rájuk. Maga az Aviacon Zitotrans közismerten katonai rakományt fuvaroz, és szankcionálta emiatt

az Egyesült Államok,

Kanada

és Ukrajna is.

„Az Aviacon Zitotrans katonai felszereléseket, például rakétákat, robbanófejeket és helikopter-alkatrészeket szállított világszerte” – közölte az amerikai pénzügyminisztérium 2023 januárjában, amikor felvette a céget az amerikai szankciós listára.

Az Aviacon Zitotrans védelmi célú hadianyagot szállított Venezuelába, Afrikába és más helyszínekre is

– tették hozzá. A vállalat emellett részt vett az orosz gyártású fegyverek globális exportjában is az állami tulajdonú Roszoboronexport számára.