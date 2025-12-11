Deviza
EUR/HUF382.41 -0.08% USD/HUF325.41 -0.49% GBP/HUF436.87 -0.22% CHF/HUF409.84 +0.2% PLN/HUF90.51 -0.06% RON/HUF75.11 -0.05% CZK/HUF15.8 +0.1% EUR/HUF382.41 -0.08% USD/HUF325.41 -0.49% GBP/HUF436.87 -0.22% CHF/HUF409.84 +0.2% PLN/HUF90.51 -0.06% RON/HUF75.11 -0.05% CZK/HUF15.8 +0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,213.64 +0.59% MTELEKOM1,748 -0.91% MOL2,938 +0.41% OTP34,320 +1.84% RICHTER9,630 -1.18% OPUS556 +2.21% ANY7,020 0% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,400 +0.75% BUMIX10,055.11 -1.12% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,408.31 +0.73% BUX109,213.64 +0.59% MTELEKOM1,748 -0.91% MOL2,938 +0.41% OTP34,320 +1.84% RICHTER9,630 -1.18% OPUS556 +2.21% ANY7,020 0% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,400 +0.75% BUMIX10,055.11 -1.12% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,408.31 +0.73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyógyszeripar
súlycsökkentő gyógyszer
súlycsökkentő injekció
Eli Lilly
Novo Nordisk

Tripla G: a súlycsökkentők legújabb sztárját az Eli Lillynél tesztelték, megdöbbentő eredményeket értek el

Házon belül, új hatóanyag alkalmazásával döntött súlycsökkentési csúcsot a szektor amerikai piacvezetője. Az Eli Lilly új hatóanyaga amellett, hogy adagolásával közel harmincszázalékos fogyást értek el, ráadásul az ízületi kopásból származó kínok enyhítésére is alkalmasnak bizonyult.
Kriván Bence
2025.12.11, 17:30

Csak úgy repkednek a mínuszok a súlycsökkentő szerek piacán, csütörtökön az Eli Lilly rukkolt elő piacütő bejelentéssel e téren. Az amerikai gyógyszergyártó következő generációs elhízás elleni készítményének adagolásával átlagosan 28,7 százalékos súlyvesztést regisztráltak egy késői stádiumú vizsgálatban. 

Mounjaro injections Eli Lilly
Az Eli Lilly egyik  súlycsökkentője, a Mounjaro is csatát vesztett a retatrutiddal szemben / Fotó: PA

Ez még a Lilly jelenlegi leghatásosabb gyógyszeréét, a Zepboundét is felülmúlja, azaz házon belül sikerült csúcsot dönteniük a tesztek során. Az eddigi rekord Lilly tirzepatid hatóanyagával 68 hét alatt elért 22 százalékos súlycsökkenés volt. A hetente egy alkalommal injekció formájában beadott új, retatrutid hatóanyag az inkretinek osztályába tartozik, amelyet a GLP-1 hormon hatásának lekopírozására terveztek, s amely

  1. segít szabályozni a vércukorszintet,
  2. lassítani a gyomor kiürülését,
  3. csökkenteni az étvágyat.

A Lilly az első késői stádiumú vizsgálati eredményei szerint a retatrutid legmagasabb dózisával átlagosan 32,3 kilogramm súlycsökkenést eredményezett 68 hét alatt, valamint jelentősen hozzájárult az ízületi fájdalmak csökkentéséhez, amikor a hatóanyagot az elhízásban és térdízületi osteoarthritisben egyaránt szenvedő pácienseken tesztelték. 

Az Eli Lilly részvényesei hátradőlhetnek

Az amerikai gyógyszergyártó azt is bejelentette, hogy várhatóan 2026-ban befejeződik hét további, a retatrutid elhízás és 2-es típusú cukorbetegségben történő alkalmazását vizsgáló, késői stádiumú vizsgálat is, és akkor még tisztább képet fogunk kapni.

A retatrutiddal kapcsolatban előzetesen jelentős befektetői elvárások fogalmazódtak meg, miután a középstádiumú vizsgálatokban egyeseknél már 24,2 százalékos fogyást is kimutattak egy 48 hetes kúra során, meghaladva a többi elhízás elleni gyógyszerrel elért eredményeket. 

A várakozásokból valamennyi most realizálódott is a részvényárfolyamban, amely 1,5 százalékos pluszban várja a New York-i tőzsdenyitást. A Lilly piaci értéke jelenleg 940 milliárd dollár, ez volt az első gyógyszergyártó, amelynek piaci értéke (novemberben) meghaladta az ezermilliárdos álomhatárt.

A retatrutid egyébként három hormonreceptort aktivál

  • a GLP-1-et,
  • a GIP-t
  • és a glukagont,

amiért a „tripla G” becenevet kapta, s rendszeres használatával a visszahízási fenyegetettség is minimalizálható. A "tripla G" a fő rivális dán Novo Nordisk fantáziáját is izgatja, a cég a kínai United Laboratories International licencét vette meg, hogy az UBT251 kódnéven futó készítményből minél hatékonyabb és minél kevesebb mellékhatással járó gyógyszert fejlesszen.

A GLP-1 agonistákkal, így a Lilly Mounjaro és Zepbound súlycsökkentőjének hatóanyagául szolgáló a tirzepatiddal, illetve a Novo Nordisk Wegovy és Ozempic gyógyszereinek szemaglutid hatóanyagával szemben a retatrutid hatásosabbnak bizonyult, újabb mellékhatásokat pedig az említett gyógyszerekéhez képest nem mutattak ki nála – írja a Reuters

Csillapíthatatlan a Pfizer étvágya a súlycsökkentők piacán 

Nemrég amerikai szektortársa, a Metsera megszerzését jelentette be a Pfizer, most pedig a kínai Fosun egyik érdekeltségével kötöttek üzletet a súlycsökkentő szerek piacán, ahol azonban egy másik kínai biotech vállalat, az Ascletis Pharma vitte el a show-t új tablettájának minden eddiginél jobb teszteredményeivel. Ha akarná, a Pfizer őket is fel tudná vásárolni – de ez Pekingnek aligha tetszene.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu