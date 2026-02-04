Új szintre lép a hazai e-kereskedelem: a Magyar Posta összefog a szektor kínai királyával – új kapuk nyílnak meg az eladók előtt

Szándéknyilatkozat aláírásával erősíti üzleti kapcsolatát a Magyar Posta és a Temu, hogy új fejlesztési lehetőségeket tárjanak fel az e-kereskedelemben. Az együttműködés célja a magyar online kereskedők és a lakosság magasabb szintű kiszolgálása országos logisztikai háttérrel.

A Magyar Posta és a Temu közös fejlesztésekre készül, amelyek új lendületet adhatnak a hazai e-kereskedelemnek / Fotó: Audio und Werbung / Shutterstock

Szándéknyilatkozatot írt alá a Magyar Posta és a Temu üzleti kapcsolataik megerősítésére és a közös fejlesztési lehetőségek feltérképezésére. A megállapodás világos üzenetet hordoz: a felek hosszabb távon is együtt gondolkodnak annak érdekében, hogy a Temu platformján értékesítő magyar e-kereskedők, valamint a hazai vásárlók kiszolgálása gyorsabbá, átláthatóbbá és kényelmesebbé váljon.

Kínai óriással fog össze a Magyar Posta

A Temu – a legtöbb globális online piactérhez hasonlóan – az elmúlt években fokozatosan megnyitotta rendszerét az európai eladók előtt. Magyarországon a platform 2025 elején vált elérhetővé, új lehetőséget teremtve a hazai vállalkozások számára. A Temu alacsony belépési költségekkel, valamint közvetlen hazai és regionális értékesítési csatornával segíti a magyar e-kereskedőket abban, hogy szélesebb vásárlói körhöz jussanak el.

A tervezett együttműködés egyik kulcseleme a logisztika integrálása. A Temu eladói felületén regisztráló magyar kereskedők a jövőben a platformon belül intézhetik csomagfeladásaikat és a visszáruk kezelését is.

Ehhez a Magyar Posta biztosítja országos, a legkisebb településekre is kiterjedő hálózatát, amely stabil hátteret adhat a növekvő csomagforgalomhoz.

A szándéknyilatkozat aláírása nem jelent azonnali szerződéses kötelezettséget, ugyanakkor egyértelműen jelzi a két nagyvállalat elkötelezettségét az együttműködés elmélyítése mellett. A közös fejlesztések és szolgáltatások hosszabb távon hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a magyar e-kereskedők könnyebben lépjenek piacra, miközben a vásárlók gyorsabb és megbízhatóbb kiszolgálásban részesülnek.