„Szegedi méretű" riválist kaphat a BYD - elfoglalná a nagy autógyártó üzemét, adót sem kellene fizetnie

A Ford kihasználatlanná vált európai gyártókapacitásait a kínai Geely autógyártó óriás veheti át, az erről folyó tárgyalások már előrehaladott állapotban vannak. A Volvo és a Lotus révén már két európai márkával is rendelkező Geely csoport technológiai transzferekről, együttműködésről – kiemelten az önvezető autózás területén – és a partneri kapcsolatok megacélzásáról is tárgyal a kontinens piacáról egyre inkább kiszoruló amerikai autógyártóval.

Li Shufu, a Geely csoport alapító-tulajdonosa az európai villanyautó-piac bevételére készül / Fotó: AFP

Utóbbi a költségeinek optimalizálására tör, ha már piaci részesedése marginalizálódik, tavaly 2,9-ről 2,8 százalékra csökkent, ami mögött hétezerrel kevesebb, 302 ezer autó értékesítése húzódik meg az Európai Személyautó-gyártók Szövetségének adatai szerint. Érdekesség, hogy a Geely – a Volvo révén – eggyel mögötte jön a sorban, a svéd márka modelljeiből 241,4 ezret adtak el 2025-ben, részesedése ezzel 2,7-ről 2,2 százalékra zsugorodott.

A Geely ismét a Forddal üzletel – ez egyszer már bevált

Visszaesésének hátterében a Kínában gyártott elektromos autókra vonatkozó uniós büntetővám áll, ennek orvoslására döntöttek úgy, hogy a villanyautó-gyártásuk európai piacot kiszolgáló részét visszahozzák a belgiumi Gentbe. A két társaság üzleti kapcsolata szorosnak mondható, hiszen 2010-ben Geely épp a Fordtól vette át és megmentette a Volvót, akkor 1,8 milliárd dollárt fizettek érte.

Műszakváltás a Ford valenciai gyárában. Hamarosan modellváltásra is készülhetnek / Fotó: AFP

A két márka mostani gyengélkedése indokolja az együttműködés elmélyítését, ami a versenyképesség javítását is ígéri a költségek lefaragása és optimalizálása révén. A két cég menedzserei a múlt héten Michiganban, a Ford bázisán tárgyaltak, e héten pedig az amerikaiak delegációja repül Kínába a hónapokkal ezelőtt megkezdett megbeszélések folytatására – értesült megbízható forrásokból a Reuters.

A tárgyalások fókuszában az európai gyártás kérdése áll, ebben konkrétumokat is említ a brit hírügynökség, amely úgy tudja, hogy a Ford spanyolországi üzemének sorsa van most terítéken. Valenciában az idők során a Ford szinte valamennyi ismert modelljét gyártották a Fiestától a Kán át a Mondeóig, de jelenleg csak a Kuga nevű modell készül itt, ezt a kompakt SUV-t hibrid és plug-in hibrid változatokban is gyártják. A Ford korábban ismertetett terveiben az elektromos modellek későbbi itteni összeszerelése is szerepelt.

A gyár kapacitása 450 ezer darabos, azaz bőven „szegedi méretű” riválist kaphat a BYD.

Ha a Geely ide telepítené az uniós piacra szánt elektromos modelljeinek összeszerelését, akkor mentesülne a Kínából exportált villanyautóira vonatkozó 28,8 százalékos uniós vámtól, s ez nagyban javítaná értékesítési lehetőségeit. Összehasonlításképp: a Szegeden épülő óriásgyárát az idén üzembe helyező BYD importált elektromos autóira 27 százalékos vám vonatkozik.