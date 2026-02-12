Kényelmes pluszban zártak a blue chipek, erős oldalra fordult a forint
A BUX 130 200 pont közelében zárt, bő fél százalékos pluszban. A blue chipek is jól teljesítettek a pesti parketten. A napok óta korrigáló forint árfolyamában délelőtt jött a fordulat, a magyar deviza az erős irányba fordult.
Amerika: MI aggodalmak a fókuszban
A mesterséges intelligencia piaci terjedésével kapcsolatos aggodalmak vetettek árnyékot a Wall Streeten.
A technológiai fókuszú Nasdaq Composite enyhe mínuszba csúszott.
A klasszikus Dow Jones ipari átlag a pozitív tartományba kapaszkodott, míg a széles piacot leképező S&P 500 index a zérus közelébe kereste az irányt.
Pesti parkett: emelkedéssel zártak a blue chipek
Az OTP 40 950 forinton zárt, szűk 1 százalékos pluszban.
A Mol 3 818 forinton zárt, közel fél százalékos pluszban.
A Richter 11 760 forinton zárt, bő fél százalékos pluszban.
A Magyar Telekom 1 972 forinton zárt, szűk fél százalékos emelkedéssel.
Majd 7 százalékot ralizott a Masterplast, míg a 4iG és a Rába egyaránt közel 4-4 százalékot csúszott.
Délelőtt fordult a forint
Tegnap tovább korrigált a forint. A szerdai kereskedésben 379 fölé emelkedett az euró-forint árfolyama. Technikai alapon a támasz 378,50-nél húzódott csütörtök reggel, míg az ellenállás 381,9 forint környékén látható.
Csütörtök délelőtt még folytatódott a kedd-szerdai korrekció, s az euró-forint kurzusa 381,5 közelébe emelkedett.
A délelőtt derekán forinterősödés indult.
Az euró-forint délután 378-ig süllyedt, onnan pattant vissza tőzsdezárás előtt, majd elkezdte visszatesztelni a menetközben 378,50-nél letört támaszt.
Végül a támasz közvetlen közelében zárt. A következő napokban dőlhet el, hogy a letörés mennyire szignifikáns.