Kényelmes pluszban zártak a blue chipek, erős oldalra fordult a forint

Majd 7 százalékot ralizott a Masterplast, míg a 4iG és a Rába egyaránt közel 4-4 százalékot csúszott.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

Délelőtt fordult a forint

Tegnap tovább korrigált a forint. A szerdai kereskedésben 379 fölé emelkedett az euró-forint árfolyama. Technikai alapon a támasz 378,50-nél húzódott csütörtök reggel, míg az ellenállás 381,9 forint környékén látható.

Csütörtök délelőtt még folytatódott a kedd-szerdai korrekció, s az euró-forint kurzusa 381,5 közelébe emelkedett.

A délelőtt derekán forinterősödés indult.

Az euró-forint délután 378-ig süllyedt, onnan pattant vissza tőzsdezárás előtt, majd elkezdte visszatesztelni a menetközben 378,50-nél letört támaszt.

Végül a támasz közvetlen közelében zárt. A következő napokban dőlhet el, hogy a letörés mennyire szignifikáns.