Kényelmes pluszban zártak a blue chipek, erős oldalra fordult a forint

A BUX 130 ezer pont felett fejezte be a napot. A blue chipek is jól teljesítettek. A pesti parkett kispapírjai közül ralizott a Masterplast. Ellenben komoly mínuszba csúszott a 4iG és a Rába. Míg a délelőtt még gyengülő forint délutánra összekapta magát.
Faragó József
2026.02.12, 17:29

A BUX 130 200 pont közelében zárt, bő fél százalékos pluszban. A blue chipek is jól teljesítettek a pesti parketten. A napok óta korrigáló forint árfolyamában délelőtt jött a fordulat, a magyar deviza az erős irányba fordult.

pesti parkett
 Pluszba fordultak a blue chipek a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: MI aggodalmak a fókuszban

A mesterséges intelligencia piaci terjedésével kapcsolatos aggodalmak vetettek árnyékot a Wall Streeten. 

A technológiai fókuszú Nasdaq Composite enyhe mínuszba csúszott. 

A klasszikus Dow Jones ipari átlag a pozitív tartományba kapaszkodott, míg a széles piacot leképező S&P 500 index a zérus közelébe kereste az irányt.

 

Pesti parkett: emelkedéssel zártak a blue chipek 

Az OTP 40 950 forinton zárt, szűk 1 százalékos pluszban.

A Mol 3 818 forinton zárt, közel fél százalékos pluszban.

A Richter 11 760 forinton zárt, bő fél százalékos pluszban. 

A Magyar Telekom 1 972 forinton zárt, szűk fél százalékos emelkedéssel.

Majd 7 százalékot ralizott a Masterplast, míg a 4iG és a Rába egyaránt közel 4-4 százalékot csúszott.

Délelőtt fordult a forint

Tegnap tovább korrigált a forint. A szerdai kereskedésben 379 fölé emelkedett az euró-forint árfolyama. Technikai alapon a támasz 378,50-nél húzódott csütörtök reggel, míg az ellenállás 381,9 forint környékén látható.

Csütörtök délelőtt még folytatódott a kedd-szerdai korrekció, s az euró-forint kurzusa 381,5 közelébe emelkedett. 

A délelőtt derekán forinterősödés indult.

Az euró-forint délután 378-ig süllyedt, onnan pattant vissza tőzsdezárás előtt, majd elkezdte visszatesztelni a menetközben 378,50-nél letört támaszt.

Végül a támasz közvetlen közelében zárt. A következő napokban dőlhet el, hogy a letörés mennyire szignifikáns.

