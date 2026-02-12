Deviza
Árfolyamok: 15 perckel
késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
Magyar Telekom
infláció
BUX

Kilőtt a Magyar Telekom a tőzsderajtkor, a forintot gyengíti az inflációs meglepetés

Eséssel reagált a forint a vártnál jobb hazai inflációs számokra, az eurót 380, a dollárt 320 forint felett jegyzik csütörtök reggel. A pesti tőzsde pluszban indított, a távközlési papír vette legjobban a rajtot.
K. T.
2026.02.12, 09:09

Jó hangulatban indult a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén, a kedvező nemzetközi piaci szentiment a hazai parketten is érezteti hatását. A BUX index 0,2 százalékos emelkedéssel, 129 705 ponton kezdte a napot.

tőzsde, BUX, forint
Felfelé vette az irányt a pesti tőzsde, a forint gyengül / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető hazai részvények közül 

  • az OTP árfolyama 0,1 százalékkal 40 500 forinra csökkent,
  • a Mol jegyzése 0,1 százalékkal 3802 forintig emelkedett,
  • a Richter kurzusa 0,4 százalékkal 11 750 forintig szaladt fel,
  • a Magyar Telekom papírjai pedig 0,8 százalékkal 1 980 forintra drágultak.
A befektetők a hazai inflációs adat emésztésén túl a délután a tengerentúlról várható makrogazdasági adatokra, valamint a továbbra is futószalagon érkező vállalati gyorsjelentésekre figyelhetnek leginkább.

A forint gyengüléssel reagált a vártnál jobb hazai inflációs adatra. A KSH januárban 2,1 százalékos fogyasztói áremelkedést mért, miköben a piaci konszenzus ennél magasabb, 2,3 százalékos dinamikával számolt.

Az euró jegyzése 0,25 százalékkalszaladt fel a tőzsdenyitásig, az árfolyam ezzel átlépte a 380-as szintet, és már 380,4 forintot kérnek a közös európai pénz egységéért.

A dollárhoz képest szintén 0,25 százalékot gyengült a hazai fizetőeszköz, ezzel a kurzus a 320,3-as szint fölé ugrott.

A régiós devizák is drágulnak, a lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 0,2 százalékkal kerül többe.

A nyolc év óta legkedvezőbb inflációs mutató megnyithatja az utat a Magyar Nemzeti Bank előtt, hogy február végi kamatdöntő ülésén másfél év után első alkalommal csökkentse az irányadó kamatlábat. A monetáris lazítás pedig mérsékelné a forint kamatelőnyét, ezért nem meglepő a hazai fizetőeszköz devizapiaci reakciója.

Délelőtt 10 órától a Kormányinfóra figyelhetek a hazai befektetők, holnap pedig újabb, potenciálisan piacmozgató inflációs adat érkezik, ezúttal az Egyesült Államokból.

