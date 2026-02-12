Kilőtt a Magyar Telekom a tőzsderajtkor, a forintot gyengíti az inflációs meglepetés

A befektetők a hazai inflációs adat emésztésén túl a délután a tengerentúlról várható makrogazdasági adatokra, valamint a továbbra is futószalagon érkező vállalati gyorsjelentésekre figyelhetnek leginkább.

A forint gyengüléssel reagált a vártnál jobb hazai inflációs adatra. A KSH januárban 2,1 százalékos fogyasztói áremelkedést mért, miköben a piaci konszenzus ennél magasabb, 2,3 százalékos dinamikával számolt.

Az euró jegyzése 0,25 százalékkalszaladt fel a tőzsdenyitásig, az árfolyam ezzel átlépte a 380-as szintet, és már 380,4 forintot kérnek a közös európai pénz egységéért.