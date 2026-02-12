Kilőtt a Magyar Telekom a tőzsderajtkor, a forintot gyengíti az inflációs meglepetés
Jó hangulatban indult a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén, a kedvező nemzetközi piaci szentiment a hazai parketten is érezteti hatását. A BUX index 0,2 százalékos emelkedéssel, 129 705 ponton kezdte a napot.
A vezető hazai részvények közül
- az OTP árfolyama 0,1 százalékkal 40 500 forinra csökkent,
- a Mol jegyzése 0,1 százalékkal 3802 forintig emelkedett,
- a Richter kurzusa 0,4 százalékkal 11 750 forintig szaladt fel,
- a Magyar Telekom papírjai pedig 0,8 százalékkal 1 980 forintra drágultak.
A befektetők a hazai inflációs adat emésztésén túl a délután a tengerentúlról várható makrogazdasági adatokra, valamint a továbbra is futószalagon érkező vállalati gyorsjelentésekre figyelhetnek leginkább.
A forint gyengüléssel reagált a vártnál jobb hazai inflációs adatra. A KSH januárban 2,1 százalékos fogyasztói áremelkedést mért, miköben a piaci konszenzus ennél magasabb, 2,3 százalékos dinamikával számolt.
Az euró jegyzése 0,25 százalékkalszaladt fel a tőzsdenyitásig, az árfolyam ezzel átlépte a 380-as szintet, és már 380,4 forintot kérnek a közös európai pénz egységéért.
A dollárhoz képest szintén 0,25 százalékot gyengült a hazai fizetőeszköz, ezzel a kurzus a 320,3-as szint fölé ugrott.
A régiós devizák is drágulnak, a lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 0,2 százalékkal kerül többe.
A nyolc év óta legkedvezőbb inflációs mutató megnyithatja az utat a Magyar Nemzeti Bank előtt, hogy február végi kamatdöntő ülésén másfél év után első alkalommal csökkentse az irányadó kamatlábat. A monetáris lazítás pedig mérsékelné a forint kamatelőnyét, ezért nem meglepő a hazai fizetőeszköz devizapiaci reakciója.
Délelőtt 10 órától a Kormányinfóra figyelhetek a hazai befektetők, holnap pedig újabb, potenciálisan piacmozgató inflációs adat érkezik, ezúttal az Egyesült Államokból.