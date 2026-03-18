Befektetés: rátenyereltek a vétel gombra, csúcsra futott Európa kedvence – dőltek a hozamok az iráni háború előtt
Megmaradt a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) piaci lendülete Európában a geopolitikai feszültségek év eleji fokozódásának árnyékában is. A világszerte kedvelt befektetés februárban újabb jelentős gyarapodást tudott felmutatni az LSEG Lipper legfrissebb adatai alapján.
A kontinens ETF-jeiben fialó vagyon összértéke 4 százalékkal hízott az év legrövidebb hónapjában, teljes eszközértékük ezzel elérte a 2780,8 milliárd eurót. A meglehetősen volatilissá váló piaci környezet dacára így sikerült új történelmi csúccsal ráfordulniuk a tavaszra az európai tőzsdén kereskedett alapoknak.
A közvetlenül a piacokat felforgató iráni háború kitörése előtt elért, 106,2 milliárd eurós havi bővüléshez a hozamok 57,8 milliárd eurót tettek hozzá, míg a megtakarítók maguk 48,4 milliárd eurót fektettek be ilyen eszközökbe.
A jóval átlag feletti tőkebeáramlás
- zöme, 39,4 milliárd euró a részvény-ETF-ekbe érkezett,
- a kötvényes eszközök pedig 7,1 milliárd eurót szívtak fel.
- A pénzpiaci termékekbe 1,3 milliárd eurót fektettek,
- az árupiaci ETF-ek 400 millió euróval gazdagodtak,
- az alternatív és a vegyes terméktípusok pedig 100-100 millió eurónyi befektetést kaptak.
A havi hozamokat is figyelembe véve, az erős pénzbeáramlással együtt az alternatív ETF-ek és a pénzpiaci termékek kivételével az összes többi kategória vagyona rekordot döntött a tél végén.
Ezt a befektetést keresték leginkább
A piaci trendekről pontosabb információt ad, hogy a fő kategóriákon belül leginkább honnan hová csoportosították át tőkéjüket a befektetők.
Mind közül a legtöbb friss tőkét a globális kitettséget adó részvény-ETF-ek szerezték, a nyolcmilliárd eurós értékesítés jól mutatja a széles diverzifikáció iránti befektetői igényeket. A második legkedveltebbnek bizonyuló, feltörekvő piaci részvény-ETF-ekbe 7,1 milliárd euró áramlott, több pénz, mint ami az értékesítési toplistán közvetlenül mögötte álló európai, valamint amerikai tőzsdei kitettséget adó termékekbe együttvéve. Előbbi 4,2 milliárd eurót, utóbbi kétmilliárd euró megtakarítást szívott fel a piacról.
A legnagyobb visszaváltást két kötvényes kategória, a rövid lejáratú amerikai állampapírba fektető ETF-ek, valamint az amerikai vállalati kötvényes termékek regisztrálták, 600, illetve 500 millió euróval. Félmilliárd euró távozott ezzel egyidejűleg a nemesfém-ETF-ekből is, ami profitrealizálást jelezhet az elmúlt időszakban látott óriási arany- és ezüstralit követően.
Az európai ETF-szektor továbbra is nagyon részvénytúlsúlyos, vagyonának több mint háromnegyede (76,8 százaléka) részvény ETF-ekben dolgozik, míg a kötvénykitettségű portfóliók a piac közel ötödét (18,6 százalékát) adják. Mellettük eltörpül az árupiaci, pénzpiaci, alternatív és vegyes ETF-ek eszközértéke, melyek együttesen sem érik el a piaci torta 5 százalékát.
Így kereshet bárki több ezer ETF között – egyszerűen és ingyen
Egyre többen keresnek olyan befektetési megoldásokat, amelyek egyszerre átláthatók, költséghatékonyak, és hosszabb távon is jól kezelhetők. Az ETF-ek világa azonban mára olyan méretűre nőtt, hogy a megfelelő választás komoly kihívást jelenthet még a tudatos befektetők számára is. Létezik ugyanakkor egy egyszerűen használható, ingyenes online eszköz, amely segít rendet tenni a többezres kínálatban. Megmutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valaki tudatosabban szeretne eligazodni a tőzsdén kereskedett alapok között.