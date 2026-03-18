Befektetés: rátenyereltek a vétel gombra, csúcsra futott Európa kedvence – dőltek a hozamok az iráni háború előtt

Megmaradt a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) piaci lendülete Európában a geopolitikai feszültségek év eleji fokozódásának árnyékában is. A világszerte kedvelt befektetés februárban újabb jelentős gyarapodást tudott felmutatni az LSEG Lipper legfrissebb adatai alapján.

Töretlen népszerűségnek örvendenek az európai befektetési piacon a tőzsdén kereskedett alapok / Fotó: Tapati Rinchumrus / Shutterstock

A kontinens ETF-jeiben fialó vagyon összértéke 4 százalékkal hízott az év legrövidebb hónapjában, teljes eszközértékük ezzel elérte a 2780,8 milliárd eurót. A meglehetősen volatilissá váló piaci környezet dacára így sikerült új történelmi csúccsal ráfordulniuk a tavaszra az európai tőzsdén kereskedett alapoknak.

A közvetlenül a piacokat felforgató iráni háború kitörése előtt elért, 106,2 milliárd eurós havi bővüléshez a hozamok 57,8 milliárd eurót tettek hozzá, míg a megtakarítók maguk 48,4 milliárd eurót fektettek be ilyen eszközökbe.

A jóval átlag feletti tőkebeáramlás

zöme, 39,4 milliárd euró a részvény-ETF-ekbe érkezett,

a kötvényes eszközök pedig 7,1 milliárd eurót szívtak fel.

A pénzpiaci termékekbe 1,3 milliárd eurót fektettek,

az árupiaci ETF-ek 400 millió euróval gazdagodtak,

az alternatív és a vegyes terméktípusok pedig 100-100 millió eurónyi befektetést kaptak.

A havi hozamokat is figyelembe véve, az erős pénzbeáramlással együtt az alternatív ETF-ek és a pénzpiaci termékek kivételével az összes többi kategória vagyona rekordot döntött a tél végén.

Ezt a befektetést keresték leginkább

A piaci trendekről pontosabb információt ad, hogy a fő kategóriákon belül leginkább honnan hová csoportosították át tőkéjüket a befektetők.

Mind közül a legtöbb friss tőkét a globális kitettséget adó részvény-ETF-ek szerezték, a nyolcmilliárd eurós értékesítés jól mutatja a széles diverzifikáció iránti befektetői igényeket. A második legkedveltebbnek bizonyuló, feltörekvő piaci részvény-ETF-ekbe 7,1 milliárd euró áramlott, több pénz, mint ami az értékesítési toplistán közvetlenül mögötte álló európai, valamint amerikai tőzsdei kitettséget adó termékekbe együttvéve. Előbbi 4,2 milliárd eurót, utóbbi kétmilliárd euró megtakarítást szívott fel a piacról.